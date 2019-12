59 SNB: Camagüey golpea dos veces a Matanzas y clasifica a semifinales

Lisander y Madam combinaron su actuación para blanquear a Matanzas en el primer juego del miércoles.

Los bates de los matanceros prácticamente enmudecieron ante los lanzadores camagüeyanos en el doble desafío del miércoles, en el estadio Cándido González, donde los Toros se impusieron con marcadores de 2 carreras por 0 y de 4 por 3, en juegos pactados a siete entradas. El segundo se extendió a ocho y los locales dejaron al campo a los visitantes.

Una vez más, Freddy Asiel Álvarez lanzó bien, pero perdió, porque sus compañeros de equipo no lo respaldaron a la ofensiva. Solo dos hits, de Dainier Gálvez y Aníbal Medina, respectivamente, conectaron los bateadores matanceros para dejar en cero la casilla de las carreras anotadas, y así no se puede aspirar a la victoria frente al líder del campeonato.

C H E

Matanzas – – 000 000 0 – 0 2 1

Camagüey – 001 001 x – 2 5 1

Ganó Lisander Hernández. Perdió: Freddy Asiel Álvarez.

Matanzas al bate Jugadores VB C H 2B 3B HR CI E Eduardo Blanco CF 2 0 0 0 0 0 0 0 Dainier Gálvez 3B 3 0 1 0 0 0 0 1 Jefferson Delgado D 3 0 0 0 0 0 0 0 Javier Camero LF 3 0 0 0 0 0 0 0 Bárbaro Erisbel SS 3 0 0 0 0 0 0 0 Yasiel Santoya 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 Willian Luis RF 2 0 0 0 0 0 0 0 Ariel Martínez C 2 0 0 0 0 0 0 0 Aníbal Medina 2B 2 0 1 0 0 0 0 0 Fredy Asiel Alvarez P 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitcheo Matanzas Jugadores INN VB H C CL SO BB DB Fredy Asiel Alvarez 6.0 22 5 2 1 2 3 0

En el segundo desafío, la afición local gozó cuando Matanzas quedó al campo, luego de haber estado arriba en el marcador.

La historia fue parecida. Solo dos imparables por los muchachos de Armando Ferrer, de Dainier Gálvez, que sirvió para impulsar una carrera, y de Bárbaro Erisbel, un jonrón en solitario. La otra anotación la impulsó Jefferson Delgado con fly de sacrificio.

Pero David Mena no se sostuvo en el box matancero y el choque llegó igualado a tres carreras en la séptima entrada. En la parte baja del octavo, Camagüey marcó la decisiva para poner a gozar a sus aficionados, que además festejaron la clasificación a semifinales, primer equipo que matemáticamente lo consigue en esta temporada.

C H E



Yariel Rodríguez, excelente actuación frente a Matanzas.

Matanzas– –012 000 00- 3 2 0

Camagüey—100 200 01 – 4 10 2

Ganó: Yariel Rodríguez. Perdió: Jonder Martínez.

Algunos suspicaces aficionados han opinado que los reveses de Matanzas y su baja productividad ofensiva obedecen a una “estrategia” para no ocupar el primer lugar y evadir el enfrentamiento con Industriales en el cruce de semifinales. Realmente creo que es una teoría errónea. Además de falta de ética, sería sumamente peligroso a estas alturas jugar a perder, porque podría costar quedarse fuera de la post temporada, y no creo que el alto mando de Matanzas se preste a esa “jugarreta”. En el cruce, si llega, cualquier rival será bienvenido. Lo importante es no caer al precipicio, y el cuarto escalón marca el límite.

Este jueves los Cocodrilos regresan al ruedo e intentarán torear a los miuras. El viernes será la despedida y otra oportunidad para tomar revancha siempre que los bates dormidos despierten.

Pitcheo Matanzas Jugadores INN VB H C CL SO BB DB David Mena 4.1 18 6 3 3 2 1 0 Naykel Yoel Cruz 0.2 1 0 0 0 0 1 0 Jonder Martínez 2.2 9 4 1 1 0 3 0

Pitcheo Camaguey Jugadores INN VB H C CL SO BB DB Yariel Rodríguez 8.0 25 2 3 1 8 2 0

Tabla de posiciones

Team JG JP AVE DIF 1.CMG 51 34 .600 – 2.LTU 49 36 .577 2 3.MTZ 48 37 .565 3 4.IND 47 37 .560 3.5 5.SCU 45 39 .536 5.5 6.CFG 45 40 .530 6

En otros resultados de la jornada, Industriales superó al debilitado Santiago de Cuba, cinco carreras por 1 en el parque Latinoamericano, con éxito para el lanzador Bladimir Baños (9-4) y revés a la cuenta del zurdo Geonel Gutiérrez (3-4). En este partido, Fréderich Cepeda conectó su jonrón número 18, ratificándose como líder en ese departamento. Ambos equipos deben enfrentarse este jueves en doble juego desde las 10 de la mañana, si la lluvia lo permite.

Las Tunas, por su parte, desbancó a Cienfuegos 9-7 en el estadio Julio Antonio Mella, y ocupó el segundo lugar en la tabla de posiciones para dejar prácticamente sin opciones de clasificación a los Elefantes. En este partido, el tunero Denis Peña conectó jonrón e impulsó cinco carreras para su equipo. (Por Roberto Pérez Betancourt/TV Yumurí)



(Con monitoreo radial y televisivo, estadísticas del sitio web del béisbol cubano y archivos del redactor)