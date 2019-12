Cabaré Bahía: el “boom” de 2019 en Matanzas

El cabaré Bahía, tras su reconstrucción capital llevada a cabo en 2019, devuelve a los matanceros el júbilo nocturno de las noches de fiesta, importantes también dentro de la diversidad cultural y recreativa que retorna la frescura a la Atenas de Cuba.

Un cabaré icónico de la nocturnidad yumurina, que funcionó y ofreció actividades de gran formato años atrás, regresa hoy renovado y con nuevos bríos. Este acompaña además otros servicios que brinda la Empresa de Alojamiento de Matanzas, tales como restaurantes, bares, sodas y alojamientos.

Lo cierto es que cada día el pueblo cubano demanda más opciones adecuadas con el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Pudiera decirse que Alojamiento representa hoy día todo un derrotero para el disfrute en familia.

Manuel Rodríguez Prado, director general de la Empresa provincial de Alojamiento, dijo a Radio 26 que el cabaré se encuentra entre los principales logros de la empresa en este año que culmina, ya que ha devuelto a los matanceros el espacio de recreación sana y diversa que tanto esperaban.

Diversificar sus propuestas, repensarlas e incrementarlas, impera para esta entidad fundada desde el 2014. Escuchar a sus clientes y trabajar en pos de su satisfacción deviene también premisa para las acciones que se implementarán en el 2020, explicó Rodríguez Prado.

Gran cantidad de público joven atraen las propuestas que brinda el equipo de producción de las noches del cabaré Bahía. Los integrantes de este gremio explican a Radio 26 que trabajan en la organización de conciertos y presentaciones musicales teniendo en cuenta la diversidad de gustos artísticos en la homogeneidad de la población.

De esta manera procuran concebir de manera estable un programa de presentaciones que abarque tanto los ritmos y exponentes más actuales, hasta los artistas defensores de géneros clásicos como el son, la guaracha, el mambo y el guaguancó, entre otros.

Uno de los factores que convierte a este cabaré en el centro de la atención pública y, especialmente, de los más jóvenes, es la concepción de presentaciones musicales donde llegan hasta la urbe artistas de talla internacional y que integran los primeros lugares en las listas musicales de hits que tanto persigue la mayor parte de la juventud y la adolescencia en Cuba.

A ellos se suma el valor de los precios de la entrada o acceso al lugar, consecuentes con lo que puede pagar el bolsillo matancero, o al menos se muestran costos asequibles y mesurados, tanto al pagar en la puerta, como en las ofertas gastronómicas que brindan allí.

Nora Rita González Mendoza, comunicadora institucional y especialista de mercadotecnia de la Empresa de Alojamiento, comentó que las actividades culturales recreativas resaltan por la hermosa naturaleza y diversidad de las mismas, las cuales se agradecen con la asidua y unánime aceptación de los matanceros que asisten cada fin de semana a la sala de fiestas.

Resulta destacable además, el trabajo del cuerpo de seguridad del establecimiento, quienes brindan confianza y seguridad a los visitantes manteniendo el orden establecido, amén de la ocurrencia de algunos incidentes e indisciplinas sociales que se han puesto de manifiesto.

Cuidar los implementos de la entidad: sillas, mesas, barandas, etc. es tarea ciudadana, no compete solamente a las autoridades del centro, sino a los que lo visitan. Velar por el orden, mantener buena conducta una vez dentro de al misma también es tarea de todos a pesar de existir un staff de “securities”.

Tal vez algunos cambios en el nivel del escenario con respecto a los espectadores no estarían de más. Tampoco estaría de sobra la construcción de nuevos baños, pues se torna imposible acceder a los dos únicos que posee el cabaret con miles de personas presentes. Sería constructivo acotar y recomendar que los conciertos no comenzaran en horarios tan prolongados como la 01:00 am o 02:00 am, estaría mejor empezar a partir de la 12:00 am, teniendo en cuenta que la curva de atención del público no decaiga y respetando los horarios de la población en general.

Un sinnúmero de artistas se han dado cita en el escenario del Bahía al cierre de este año. Entre las actuaciones más demandadas figuran las de Maykel Blanco y su Salsa Mayor, El Chacal, Jacob Forever, Lenier y El Micha, Los Van Van, Habana de Primera, Los 4, y Yomil y Dany. Estos últimos se presentan nuevamente este martes 24 celebrando la Navidad, y el sábado 28, Maykel Blanco, y el domingo 29, Descemer Bueno.

La enorme asistencia de público, el esparcimiento sano, con buenos exponentes de los géneros musicales lejanos en caer en un lenguaje marcado por la violencia, el sexismo u otra expresión de agresividad y agravio social, constituyen solo algunas de las fortalezas que muestra el cabaret Bahía luego de una arrancada de excelencia.

El reto para 2020 es continuar trabajando en solucionar y mejorar las posibles variantes que se interponen con la calidad y sostenibilidad del cabaré y su funcionamiento para que el año próximo se obtengan mejores resultados y el establecimiento continúe floreciendo hasta convertirse en lo que antes era. (Jessica Rufin Hernández/Radio 26)