Las noches en el Victoria…, para otra temporada

Se jugará de noche en los play off de la pelota cubana, leía en un titular mientras mi corazón saltaba de alegría por la noticia, pero antes de que pudiera desbordarme de satisfacción al pensar en los juegos caída la tarde, el artículo subrayó que solo el escenario del estadio Victoria de Girón se privará de los juegos nocturnos.

Mi imaginación echó a volar sin ser objetiva, lo reconozco, pues sigo de cerca el desarrollo de los eventos relacionados con la iluminación del parque matancero.

Estuve presente durante el cambio de las bases metálicas previstas para soportar, en algún momento, las luminarias LED que convertirán al Victoria en el parque más iluminado del país y por consiguiente los partidos por la televisión se podrán transmitir con una calidad de resolución 4k.

Durante la Serie 57 inició el cambio de cuatro de los bastidores de hierro en donde deben reposar las luminarias, debido al mal estado en que se encontraban, por el efecto del salitre y el poco mantenimiento. Transcurrieron dos años y en mayo del 2019, con la movilización de dos grandes grúas industriales, las seis restantes fueron colocadas.

Fue un trabajo peligroso debido al peso de las mismas y la altura de 36 metros en donde se realizaron las labores, un riesgo para los operarios debido a la velocidad del aire en el área.

La sustitución de las estructuras tenía un plazo de entrega para el mes de agosto, que por coincidir con el inicio de la Serie 59, muchos creyeron estarían desde ese momento las nuevas luces instaladas en el centro. El fuego de la imaginación fue extinguido pronto por la Comisión Nacional de Béisbol, al informar el horario de la primera fase del campeonato doméstico. Destacó además que no se contaba con la liquidez para adquirir esa tecnología.

Aunque parezca verso, la realidad es que la situación del país meses después nos obliga a escoger entre luces y artículos más necesarios, por lo que en estos momentos no habrá juegos nocturnos en casa.

El espectáculo será bajo la luz del sol y no iluminado con tecnología avanzada. Eso ahora no es lo importante. Matanzas pasó a los play off, más refuerzos, otros jugadores, muchas deudas y un pueblo hambriento de victoria.

Deberemos esperar el inicio de otra temporada, quizás, para acudir en las noches al Victoria de Girón. Para que esto se concrete han de mejorar las condiciones económicas del país, que obedecen en gran medida a nuestras deficiencias para entender la necesidad de ahorrar y preservar aquellos lugares donde ya se han invertido recursos.

De inmediato solo me contento con saber que regresarán al estadio, como en años anteriores, otros atractivos como la gastronomía, la música y las pantallas. ( Por Giselle Rodríguez Martínez/Radio 26)