Matanzas y sus luces (especial)

Con su uniforme de atleta y Cuba grabada en el pecho, Matanzas cruzó la meta del 2019. Fue un ejercicio complicado, una especie de carrera con obstáculos vencida durante doce largos meses.

En esta suerte de pista económico-social, muchas veces la provincia cruzó la línea en primer lugar, clasificó en la avanzada, o simplemente quedó lejos, muy lejos de los vaticinios. En cualesquiera de los casos, el paso marcado pudo ser mejor, una conclusión que aunque suene trillada, lleva mucho de verdad.

Por su condición de peso pesado en la economía cubana, el país espera resultados parecidos a las reales posibilidades de un territorio conminado a mostrar músculos en sectores estratégicos.

Justo la percepción de ubicarse aún por debajo de los pronósticos, ha despertado la necesidad de convertir a Matanzas en la provincia más productiva de la nación, o por lo menos figurar en el podio de las principales generadoras de bienes y de servicios.

A pesar de que pocas regiones se comparan con su bien estructurada versatilidad productiva, de servicios o la bendición de sus recursos naturales, coronarse no será pan comido. No lo será por los pendientes en la gestión empresarial, en la promoción de directivos aptos para satisfacer su encargo. No será pan comido, entre otros factores, porque aún se dilapidan recursos, se roba la materia prima o se malgasta, que es igual de nocivo…

Precisamente esas señales son manchas y a la vez reservas. Muestran la eficiencia que faltó de enero a diciembre. Yo, sin embargo, prefiero detenerme en los triunfos y hasta regodearnos en ellos, por la sencilla razón de conseguirlos en un período donde el gobierno de los Estados Unidos sobrecumplió su plan agresivo.

Probablemente 2019 se inscriba en la historia como uno de los años más despiadados del imperialismo yanqui contra esta Isla.

A pesar de Trump, creció el flujo de turistas a la provincia de Matanzas, especialmente el seducido por Varadero, elegida la segunda mejor playa del mundo, según la influyente web de viajes TripAvisor. Un millón 500 mil vacacionistas foráneos se alojaron en sus 52 hoteles.

Foto: tripadvisor.es

Leer más: Comenzó en Matanzas la temporada de alza turística

En el año de su aniversario 30 de fundado, el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez resultó el mejor del país, ganó la sede del Día del Trabajador de la Aviación Civil y se consagró como Vanguardia Nacional.

Leer más: El mejor aeropuerto del país está en Matanzas

La prestigiosa categoría la obtuvieron unos 40 colectivos matanceros, entre los que descuellan las 24 veces consecutivas de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería (EMPAI) (Leer más) y las 10 del hotel Sol Palmeras, la instalación más premiada.

Leer más: Las 10 victorias seguidas del hotel Sol Palmeras de Varadero

Foto: meliacuba.es

En un andar económico donde se sobrepasó el plan de exportaciones (Leer más), los apicultores yumurinos impusieron récord histórico en la fabricación de miel, un saldo alcanzado también en la producción de carbón como renglón exportable.

Apicultores matanceros imponen récod productivo de miel

La Empresa de Construcción de Obras para el Turismo concluyó mil 380 habitaciones en el año de la entrada en operaciones del nuevo Hotel Internacional, inaugurado oficialmente por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel , el 14 de septiembre.

Alienta el cumplimiento de la producción petrolera y de gas, como también la estable generación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, recuperada siempre en tiempo récord, tras alguna avería.

Foto: ACN

Matanzas volvió a mostrar su alma solidaria. Un total de 11 cooperativas no agropecuarias de la construcción ayudaron en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el tornado que dañó a municipios de La Habana.

Leer más: El Presidente tenía razón

Leer más: Mangos 114

Continuó el plan inversionista de la provincia, con obras relevantes en el territorio, como el crecimiento habitacional con la construcción de nuevos hoteles (Leer más), las obras especialmente las realizadas en el balneario de Varadero para acoger la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo, FitCuba 2020, y la reparación del principal coppelia yumurino.

El 2019 terminó para Matanzas como comenzó. Un reconocimiento tácito se le realizó al movimiento sindical matancero durante el acto provincial por el 61 aniversario del triunfo de la Revolución, momento en el que se le llamó a seguir elevando el protagonismo igual a los días del proceso del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, la cita que dejó planteamientos necesitados de ser resueltos en su totalidad, la única manera de conseguir mayor contribución al incremento de bienes y de servicios.

Inspirada en el 20 aniversario de que en agosto de 1999 Fidel reconociera a Matanzas como un pueblo laborioso, revolucionario y culto, en esta occidental provincia se tiene la certeza de un mejor 2020, percepción nacida de todo lo bueno conseguido en un año de muchos sucesos.

Acontecimientos más importantes de Matanzas en 2019:



La entrega de la Bandera 80 aniversario de la CTC a ocho centros matanceros y el abanderamiento de la delegación yumurina a las sesiones finales del XXI Congreso de la CTC. Leer másMatanzas XXI Congreso

Un sí rotundo por la nueva Constitución dieron los matanceros. Leer más

TrypAvisor, la principal web de viajes, consideró segunda mejor del mundo la playa Varadero.

En el mes de abril, tuvo lugar segunda visita gubernamental del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Leer más

Segunda visita de Díaz-Canel a Matanzas 5

Segunda visita de Díaz-Canel a Matanzas

Liván Izquierdo Alonso fue promovido al cargo del primer secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas.

La reparación en tiempo récord de una avería en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras . Leer más

Leer más La actuación de Matanzas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El 27 de julio Laina Pérez se convirtió en la primera campeona del tiro deportivo y de la delegación cubana. También se titularon el boxeador Andy Cruz, judocas Iván F. Silva, Magdiel Estrada y Andy S. Granda.

El retorno de educadores a las aulas tras el incremento salarial que los benefició. Leer más

El presidente cubano Díaz-Canel visita Matanzas para comprobar medidas de contingencia energética. Elogia la creación de un contingente de trabajadores del transporte, que ayudó a trasladar a cientos de matanceros. El mismo día de la visita, 14 de septiembre, inauguró oficialmente el Hotel Internacional.

Foto: Estudio Revolución

Foto: Estudio Revolución

Conceden Premio Nacional de Música a Ildefonso Acosta, guitarrista, concertista y compositor.

Premio Nacional de Música para el concertista, guitarrista y compositor Ildefonso Acosta

El equipo de Matanzas se clasificó a la semifinal de la 59 Serie Nacional de la pelota cubana.

Festejan en Matanzas los 60 años de la cena carbonera de Fidel con habitantes de la comunidad de Soplillar, en la Ciénaga de Zapata. Leer más

Elián González recibió el Título de Hijo Ilustre de Cárdenas en el acto provincial de Matanzas por el 61 aniversario del triunfo de la Revolución. Leer más

(Por Juanita Perdomo Larezada/Trabajadores)