Play Off final: ¿Cómo llegan Matanzas y Camagüey al tercer juego?

La línea central de Matanzas es una de las mejores de Cuba, liderada por César Prieto y Arruebarruena. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Los equipos de Camagüey y Matanzas, finalistas de la pelota cubana, continuarán este martes su porfía por el trono nacional, pactada al mejor en siete juegos.

El Victoria de Girón abre sus puertas desde bien temprano para recibir a una expectante fanaticada que nunca ha visto en la historia de nuestros campeonatos domésticos coronarse a un conjunto con el nombre de Matanzas en la camiseta. Los agramontinos, otros que en sus 48 temporadas tampoco saben lo que es subir a lo más alto del podio el nombre de su provincia, llegan a tierras yumurinas motivados por su última victoria.

Con orgullo, los discípulos de Miguel Borroto exhibirán su potente staff de lanzadores, al que se suma una ofensiva que conectó en el Cándido González, 25 imparables en 71 veces al bate (352 AVE).

Por su parte, los pupilos de Armando Ferrer, aunque lograron un triunfo en dos pleitos como visitantes, no gozan de la misma salud colectiva, después de ver como en el segundo juego su poderosa tanda ofensiva era prácticamente anulada por los adversarios.

Apenas han podido conectar 14 indiscutibles en 67 oportunidades para un anémico 208 de average, han dejado a 21 corredores en bases entre los dos encuentros (15 el primer día) y sus tres primeros hombres en la alineación solo han podido ligar tres hits en 27 turnos al bate.

Sin embargo, el Palacio de los Cocodrilos es una plaza difícil de tomar, donde los de casa suelen ser efectivos en la gran mayoría de los enfrentamientos, lo que hace bien difícil cualquier tipo de pronósticos.

Tendremos que esperar el desenlace de esta novela deportiva para ver si los Toros son capaces de una embestida final o si los Cocodrilos pueden despojarse al fin, de sus demonios de postemporadas. Nos vemos en el estadio.

Estadísticas del Play Off final (Dos juegos):

Matanzas (Ofensiva)

César Prieto (9-0, K, BB)

Raico Santos (9-2, 2b, C, K, BB)

Yurisbel Gracial (8-1, C, 2K, BB)

Erisbel Arruebarruena (7-0, C, 4K, DB)

Javier Camero (8-4, 2C, 5CI, 2 2b, 2HR,K, BB)

Jefferson Delgado (7-2, 2BB)

Yasiel Santoya (7-2, K, DB, ST)

Ariel Martínez (5-2, K, 2 BB, DB)

Eduardo Blanco (6-1, 3K, ST)

Dainer Gálvez (1-0, K)

Matanzas (Picheo)

Freddy Asiel Álvarez (5.2EL, 10H, 3C, 2CL, 4K, BB)

Jonder Martínez (1.2EL, 3H, 2K)

Yamichel Pérez (1.2EL, K, DB)

Noelvis Entenza (5.1EL, 7H, 3C, K, 3BB, DB)

Miguel Lahera (1.2EL, 3H, 3CL, BB)

Yaniel Blanco (0EL, H, 2CL, BB)

Armando Dueñas (1EL, H)

Camagüey (Ofensiva)

Santiago Torres (8-3, 2b, 2C, 3CI, ST)

Yorbis Borroto (10-3, C)

Yoelquis Guibert (10-3, C, 2K)

Alexander Ayala (10-3, 2b, 2C,CI)

Leslie Anderson (7-2, C, BB, 2DB)

Leonel Segura (8-4, 2 2b, C, 2K)

Jorge Luis Peña (2-0, K, CI, ST)

Yendry Téllez (5-0, K, C, 2 BB)

Yamichel Flores (6-3, K, BB, DB)

Loidel Chapelli (3-2, CI, BB)

Jorge Cardoza (1-1)

Luis González (1-1, 3b, C, CI)

Camagüey (Picheo)

Lázaro Blanco (5EL, 6H, CL, 4K, BB, DB)

Frank Luis Medina (2EL, 1H, 3C, 2CL, BB)

Frank Madan (0EL, 2H, CL)

Yadian Martínez (2EL, 2H, 4K, 3BB)

Carlos L. Espinosa (1EL)

Yosimar Cousin (8EL, 3H, 6K, 2BB, DB)

(Tomado de Cubadebate)