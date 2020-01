¿Cómo se vive la pelota en Matanzas?

A nadie se le ocurre preguntar ¿¡De quién es la cornetica !? Todo el mundo sabe que el vecino está emocionado con la participación de Los Cocodrilos de Matanzas en la final del béisbol cubano contra Los Toros de la Llanura y que pidió vacaciones en el trabajo, madrugó y hasta movilizó a toda la familia para coger el mejor puesto en el Victoria de Girón.

Aquellos que no somos muy duchos en el tema, como es lógico, también saltamos de la cama con el “toque musical”. Mientras realizas las labores mañaneras escuchas la radio, te pones al día de lo último en noticias y por supuesto cuando hablan de pelota salta alguien que dice: Ahora sí ¡Matanzas Campeón!

En la ciudad de los ríos y puentes nadie queda ajeno al deporte nacional, si eres matancero quieres ganar y ya. Por eso disfrutas del momento en que le pasas la mano por el hombro a tu padre industrialista afligido por la derrota de los leones, y le dices que se cambie para el pantano de una vez.

De camino al trabajo el ambiente festivo te envuelve, de forma tal que comienzas a sonreír con las ocurrencias de los demás. Dos vecinos pronostican en plena calle cada jugada, los carros llevan banderas con una M amarilla gigante, los cláxones suenan por doquier y las personas visten de rojo en la tienda, la placita, la bodega, la empresa no por pura casualidad.

Llegas al trabajo y la recepcionista te recibe con la alegría en el rostro y una maruga en la mano. Justo a la 1 de la tarde empieza el juego y quienes se quedan en el centro laboral lo ven por la televisión, porque quieren mantenerse al tanto de todo sin que nadie se lo cuente y hay quien hasta cruza los dedos.

Esta vez ganamos, eso se nota enseguida. La ola de aficionados regresa del estadio hablando del jonrón y coincidimos en la parada de la guagua local. Un señor lleva algo en una caja pequeña con una forma un poco extraña, entonces a muchos nos asalta una duda ¿será que lleva un cocodrilo adentro?

En eso para la ruta esperada y la rumba de los Muñequitos de Matanzas te acompaña en el viaje. Al alcanzar el destino bajas del ómnibus al ritmo de una conga santiaguera sobre la pelota, chocas con tu vecino, y piensas que aunque te perdiste la buena vibra del Victoria de Girón, por estos días la pelota también se respira en la calle con la misma pasión.

En Matanzas la pelota no solo se juega, también se respira:

Por doquier encuentras familias que se dirigen al Victoria de Girón desde bien temprano.

Yanet González Reyes: Venimosdesde Jagüey Grande al estadio porque realmente nos gusta el deporte y apoyamos al equipo de Matanzas todos estos días, llevamos años esperando la victoria y creemos que este sea el momento. Han realizado una actuación maravillosa.

Amaury Rodríguez Álvarez: Me parece que juegan más desinhibidos que en otras ocasiones, porque están disfrutando el juego. Santoya como capitán me parece que es un buen líder, tiene carisma y es contagioso, alegra al público. Yo creo que no volverán al Cándido González, esto se define aquí.

Cuando pasa el ómnibus de Los Cocodrilos y Los Toros de la Llanura todos salen a saludar.

La abogada Yanela hoy se perdió la conga del estadio, porque se quedó de guardia en el Bufete Colectivo Matanzas 1, pero viste de rojo para apoyar el equipo.

Yanela Falcón Díaz: Agradecemos al timonel Ferrer lo que ha logrado este año en Matanzas sin dejar de reconocer las actuaciones de directores anteriores. El desempeño del equipo ha sido divino, con sus altas y sus bajas, ha motivado a todo el pueblo para llenar el estadio. Por otro lado el público se ha comportado muy bien, ha sido disciplinado y a la vez alegre.

Me gusta como juega el pelotero Eduardo Blanco, compañero de estudios de mucho tiempo, lo veo muy alegre, jovial a la hora de entregarlo todo.

Víctor Marino Dávalos: En la actual serie nacional Los Cocodrilos son una continuidad de los Henequeneros. Es un equipo que sabe lo que quiere ya, ha salido adelante con Armando Ferrer quien fue uno de los integrantes de los Henequeneros, el equipo se reúne mucho y fluye todo muy bien. Van a darlo todo. Ganamos y si nos embullamos seguimos de largo con los tres.