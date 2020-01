Visita de Juan Guaidó al Reino Unido genera protestas en Londres

Juan Guaidó. Foto: EFE

Activistas del movimiento “Hands off Venezuela” protestaron contra la presencia este martes en Londres del autoproclamado presidente de ese país suramericano, Juan Guaidó, quien tenía previsto reunirse con autoridades del Gobierno británico.

Los manifestantes se congregaron frente a la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson, en el número 10 de Downing Street, para repudiar la visita del político venezolano.

“Guaidó golpista, you are not welcome here” (no eres bienvenido aquí), gritaron los activistas, quienes también denunciaron el apoyo que brindan las autoridades del Reino Unido al autoproclamado mandatario interino.

Jorge Martín, miembro de la campaña “Hands off Venezuela”, aseguró que Guaidó no tiene ningún derecho a atribuirse la presidencia de ese país, y lo calificó de títere del gobierno de Estados Unidos.

Se proclamó presidente en una plaza pública, sin ningún respaldo legal, además de que ha llamado a la intervención militar extranjera contra su propio país, recordó.

En opinión de Martín, español residente en el Reino Unido, “en lugar de andar por el mundo, Guaidó debía estar preso en su país por instigar a un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro”.

Según confirmó un vocero del Gobierno británico, el autoproclamado mandatario venezolano, quien es reconocido como tal por alrededor de 50 países, incluido el Reino Unido, será recibido este martes por el canciller Dominic Raab.

En el encuentro participaría también Johnson, agregó el portavoz, aunque no se prevé que haya declaraciones posteriores a la prensa.

Guaidó, quien se reunió este lunes en Bogotá con el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, tiene previsto viajar también a Bélgica, e intervenir en el Foro Económico de Davos, Suiza. (Tomado de Cubadebate)