Un lugar para contar chismecitos (+ Fotos)

Ángel Luis, uno de los bartender preparando uno de los cócteles que se ofertan en el Bar El Chismecito, un sitio para compartir entre amigos, familias en la ciudad de Matanzas, Cuba. Foto: Ángel Darián Santa Cruz/ACN

En las noches muchos prefieren salir a bailar, degustar una buena taza de

café en el hogar, ver televisión o leer un libro, pero pocos se niegan a

visitar un espacio en el que música, decoración, atención esmerada y

variedad de cócteles convergen para propiciar el diálogo con algún que otro

chismecito.

Ubicado en Calle Río #28804, entre Santa Teresa y Ayuntamiento, en la

ciudad de Matanzas, El Chismecito constituye uno de los muchos bares de la

urbe de ríos y puentes en los que pasar una noche puede convertirse en una

experiencia digna de recordar.

Abierto al público por primera vez el ocho de noviembre de 2017, la

instalación resulta un sitio para compartir entre amigos, familias y

romancear, pero siempre con la posibilidad de que algún rumor surja de sus

paredes.

Puerta de entrada al bar El Chismecito, abierto al público por primera vez el 8 de noviembre de 2017, en la ciudad de Matanzas, Cuba. Foto: Ángel Darián Santa Cruz/ACN

David Hernández Alfonso, trabajador por cuenta propia y su administrador,

lo cual no es ningún chisme, lo cataloga como un bar de ambiente armónico

y excelentes tragos desde las 8:00 am hasta las 2:00 am, horarios de

trabajo, con excepción de viernes y sábados en los que el cierre ocurre a

las 4:00 am.

La cultura de Matanzas no es ajena a un local plagado de alegorías a la

famosa serie Juego de Tronos, pero ello no impide que cada miércoles por las

noches la trova acapare toda la atención de los visitantes, prestos a

escuchar a jóvenes cantores.

Logo que distingue al Bar El Chismecito, en la ciudad de Matanzas, Cuba. Foto: Ángel Darián Santa Cruz

Hernández Alfonso refiere que mantener espacios como el de la trova ayuda

a mantener viva la matanceridad y que se trabaja allí para desarrollar

otros proyectos que vinculen las artes en el territorio con un buen mojito,

daiquirí, cuba libre y por qué no, un león rojo, el trago distintivo de esos

predios.

León Rojo, uno de los tragos que distinguen al bar El Chismecito, en la ciudad de Matanzas, Cuba. Foto: ángeñl Darián Santa Cruz/ACN

Para Angel Luis, uno de los bartender, el establecimiento representa una

oportunidad para departir sanamente, donde el estilo vintage, primero de su

tipo en la provincia, hace recordar a una Atenas de Cuba que revive su vida

nocturna y exhorta al viajero a un encuentro con el pasado y el presente.

Música, tragos, tapas y por sobre todo un personal atento, reflejan el

quehacer de cada bar abierto al trabajo del sector no estatal en la

provincia yumurina, en la que la cultura predomina en una ciudad presta a

rescatar su vitalidad e historia.



El Chismecito representa una excelente propuesta para departir entre

amigos, familia o sorprender a la chica de tus sueños con uno de sus

cócteles; y quién sabe si después de visitarlo, algún que otro chismecito

recordará la estancia allí.