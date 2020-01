Celebran en Matanzas aniversario 55 de los Bufetes Colectivos

Este 22 de enero el Salón de los Espejos del Teatro Sauto se vistió con togas al acoger entre sus paredes a los abogados matanceros, reunidos para celebrar el aniversario 55 de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

El encuentro resultó espacio propicio para reconocer con el sello alegórico a la fecha a abogados y trabajadores con 20 años o más de trabajo en el sector, y se suma a las actividades realizadas en los últimos días en conmemoración a la festividad, entre las que se encontraron la subida a la Loma del Pan por parte de juristas matanceros, en compañía de militantes de la UJC municipal como digno homenaje por el natalicio de José Martí y la creación de la CTC.

Abogados del Bufete I y II de Matanzas en la subida a la Loma del Pan.

“El 2019 resultó un año muy fructífero para nuestra organización en Matanzas pues se lograron importantes avances en el cumplimiento de los objetivos anuales, así como en la superación de nuestras metas.

Entre los principales resultados está la obtención por varias unidades de la condición "Estamos como Debemos"

“Pero no estamos conformes con lo alcanzado, por lo que este año vamos a continuar con la superación profesional, especialmente en las materias no tradicionales para cumplir con las demandas, cada vez más crecientes de la población, principalmente del sector cuentapropista, y con el desarrollo del país; así como para incrementar el perfeccionamiento profesional de nuestra membresía”, explicó Iskra Rivera González, directora de la Unidad de Bufetes Colectivos No. Uno de Matanzas, entidad que el año anterior se alzó con el millón de pesos por concepto de ingresos por primera vez en su historia.

La fecha de creación del primer Bufete Colectivo en Cuba, el 22 de enero de 1965 en La Habana, marcó la transformación del ejercicio de la abogacía en el país y le otorgó un carácter profundamente social.