El reto de hacer de Matanzas la provincia más productiva del país

La economía cubana sufrió sin dudas en 2019, y si bien se lograron cumplir importantes renglones, como explicara en la Asamblea Nacional a fines de año el Ministro de Economía Alejandro Gil, resultó un período marcado en gran medida por las constantes restricciones del bloqueo estadounidense.

Su influjo se hizo sentir en recursos vitales. La falta de combustible, como consecuencia de la injusta política, paralizó al país, que dispuso de menos del 50% de lo planificado lo cual determinó en el decrecimiento del ritmo de algunas producciones o la paralización de inversiones.

Matanzas cerró el año precedente cumpliendo alrededor del 97 por ciento lo planificado, lo cual representa un estimado de 6200 millones de pesos por concepto de ventas netas totales. Destacaron en el logro de estos indicadores el MINAGRI, MINEM y la Empresas de subordinación al Poder Popular. No obstante solo cumplieron en su totalidad los municipios de Cárdenas y Pedro Betancourt.

Ya en septiembre la entonces directora de Economía Esther González Enríquez, ofrecía detalles de los principales retos para el cumplimiento de los indicadores a solo 4 meses de concluir el año.

A pesar de ello el 2019 también resultó un año de excelentes resultados para la producción de miel de abeja , con la implantación de un nuevo récord de más de 2025 toneladas de miel, ratificándose como el mejor territorio del país en esta esfera. De igual modo quedó demostrado el esfuerzo y la acertada dirección por parte de la Empresa Genética de Matanzas, que logró recuperar de las pérdidas sostenidas por más de 6 meses.

No obstante resultan varias las cuestiones por solucionar en cuanto a la planificación y su cumplimento, los pésimos resultados de la circulación mercantil y los servicios, así como la previsión y seguimiento a los proyectos de Desarrollo Local y las exportaciones.

Avances y contratiempos

Uno de los aspectos de mayor importancia, el encargo estatal, reportó según los estimados de cierre ofrecidos por la dirección de Economía y Planificación en el territorio, que de las 15 producciones físicas aprobadas que sustituyen importaciones, 8 de ellas no se cumplieron.

Mientras, en la producción de azúcar, por un lado se logró un sobre cumplimento del 10% con respecto a lo planificado con unas 3077 toneladas, y por otro la ineficiencia industrial y las dificultades tecnológicas y de personal calificado, entro otros factores se conjugaron para no satisfacer lo planificado en cuanto al crudo que además terminó por incidir negativamente en el volumen de exportaciones, al ser el renglón de mayor representatividad de la provincia para esta rama.

En cuanto al turismo, según precisara al cierre de año la delegada de ese sector en Matanzas, Ivis Fernández Peña, se lograron superar las constantes campañas de descrédito al conseguir un crecimiento del 14% de clientes internacionales y niveles de ocupación por encima del 75%

“Para 2020, tenemos nuevos retos y expectativas, la continuidad de las inversiones, que aportarán unas 1000 habitaciones más que se añaden a las 22 mil ya existente, una vez concluyan las operaciones en las zonas del Oasis y de Los Taínos. Por otra parte pretendemos asumir nuevamente la organización de FITCUBA 2020, un evento que servirá de escenario para la promoción y el desarrollo de nuestros destinos turísticos”, agregó Fernández Peña.

A ello se suman el arribo de más de un millón 500 mil visitantes extranjeros y la consolidación del mercado interno, la declaración de Matanzas como destino turístico, y la condición de Varadero como segunda mejor playa del mundo.

Mejores servicios y eficiencia empresarial

Para Nixa Ortega Tellechea, subdirectora ramal de la Dirección de Economía y Planificación en la provincia, son muchos los aspectos en los que se debe mejorar, pues si bien las circunstancias del bloqueo determinaron en buena medida los desabastecimientos, existen aspectos que influyen en el incumplimiento de la circulación mercantil que pueden ser mejorados con una eficiente gestión.

Declaraciones de Nixa Ortega Tellechea, subdirectora ramal de la Dirección de Economía y Planificación en la provincia

Este indicador solo logró ajustarse a lo planificado durante el mes de enero, mientras que los principales inconvenientes se generaron a partir del comercio minorista y específicamente por el grupo empresarial de comercio.

“La circulación mercantil es todo producto o servicio que se reciba por medio de pago en efectivo. Este indicador cumple con el propósito de acopiar ese ingreso y evitar inflación, y para ello, corresponde al estado y sus instituciones, prestar más servicios y producir una mayor cantidad de bienes para continuar el ciclo”, explica la directiva.

El problema fundamental, según comentó, reside en la disyuntiva del comercio minorista ya sea por no importar, porque el país no ha podido, o por incumplir en la transportación de determinados productos por la falta de combustible, que tocó fondo en septiembre:

“La circulación mercantil funciona a diario. Es muy difícil que se logre recuperar lo que no se hizo en un periodo porque simplemente las personas no pueden esperar por ese bien o servicio, a veces buscan otras alternativas y es ahí donde comenzamos a fallar, a no garantizar las prestaciones planificadas de antemano”.

Por su parte Octavio Lorenzo Padrón, director de Economía en el territorio, agregó que “el análisis de los servicios y las producciones así como la organización interna, resultan de los aspectos en los que se ha trabajado y se prevé centrar la atención, justamente por la significativa incidencia en el cumplimiento de la circulación mercantil .

Otro de los renglones clave no solo para Matanzas sino para el país, resultan las exportaciones, que durante el 2019 mantiene algunas insuficiencias que limitaron su completo desarrollo.

En opinión de Yadira Blanco Cartaya, Planificadora de la dicha entidad, las principales dificultades residieron en la alta dependencia de importación para garantizar las exportaciones, el no considerarse un indicador directivo o no centrar la tarea desde los ministerios y las OSDE. Añadió que el no conocimiento por las entidades de la estrategia de exportación, la falta de autonomía suficiente por parte de las UEB para conocer el mercado, así como los niveles de inversión insuficientes también determinaron el desarrollo de este renglón.

Sin embargo vale la pena destacar que el año concluyó exportando 53 productos en bienes y servicios consolidados, cifra que supera anteriores estimados.

Para 2020 las prioridades relacionadas con el plan de la economía apuntan en primer lugar justamente a la exportación. Para ello se creó desde diciembre pasado, una estrategia encaminada a rectorar toda la actividad empresarial relacionada y por supuesto velar periódicamente el cumplimiento de los objetivos del año.

Declaraciones de Octavio Lorenzo Padrón, director de Economía en el territorio

Por su parte Ortega Tellechea también señaló que ampliar los proyectos de desarrollo local y lograr consolidar su seguimiento desde los municipios también representa un aspecto significativo para el presente año.

“Con la nueva estructura municipal debe quedar constituido un cargo específico que tribute a esta tarea de gestionar el desarrollo local por la importancia que tiene para los territorios. Actualmente se trabaja pero no con todas las capacidades que se pudieran.

“Hay que entender estos proyectos nacen de un estudio profundo de lo endógeno, de las fortalezas de un territorio para alcanzar determinado objetivo económico social medio ambiental y hacia ese rumbo es que se debe orientar la tarea”

Agregó además que existen muchas formas de financiamiento, entre ellas la contribución territorial del uno por ciento, algo que muy pocas veces se emplea con este fin.

“En 2020 se impone el ahorro, todos somos conscientes de las dificultades financieras de nuestro país y el costo los portadores energéticos, de ahí que esa sea una medida importante”, concluyó por su parte Lorenzo Padrón.

Trabajar en el cumplimiento del plan de producciones agrícolas también se impone para avanzar en términos económicos.

Fomentar el desarrollo de la empresa estatal socialista constituye otro de los aspectos prioritarios también señalados por el Ministro de Economía, una tarea que desde este momento se pretende implementar y chequear en nuestra provincia.

Hacer de Matanzas la provincia más productiva del país y el llamado a pensar como país impone no pocos retos para La Atenas de Cuba, un territorio con amplias potencialidades que precisa de mayor control y aportes que dinamicen la economía.