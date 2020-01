Al César lo que es del César

Equipo Matanzas, campeones de la 59 Serie Nacional.

Noticias gratas, y otras que no lo son, saturan las redes sociales y medios de prensa en relación con el béisbol cubano, lo cual acapara la atención de cientos de miles de aficionados de todos los confines de la hermosa Isla antillana.

Entre las buenas se halla el fichaje de varios peloteros matanceros y de otras provincias para continuar o comenzar en equipos de naciones como Japón y México.

Gracial.

Son los casos de Yurisbel Gracial y Alfredo Despaigne, quienes continuarán con los campeones Halcones de Softbank, junto a Livàn Moinelo. Asimismo Ariel Martínez y Raidel Martínez estarán con la franquicias Dragones de Chunichi, elenco al que se sumará en la próxima temporada el pítcher agramontino Yariel Rodríguez.

La 60 Serie Nacional, señalada para comenzar el próximo 6 de abril, tampoco contará en sus inicios con las actuaciones de Yoanni Yera, Raico Santos y César “El Inquieto” Prieto, por haber sido firmados por el seleccionado Olmeca de Tabasco, de México; mientras que Lázaro Blanco y Carlos Juan Viera pasarán a jugar con Saraperos de Saltillo, equipo también azteca.

Otra novedad es que el avileño Roger Machado no será el mentor de los Elefantes de Cienfuegos, pues en este seleccionado continuará Alaín Álvarez. Por otra parte, Guillermo Carmona asumirá al frente de los Leones de la capital cubana, Industriales, al reafirmarse lo expresado por Rey Vicente Anglada de dejar al equipo azul.

QUIEN GANA, DEBE DIRIGIR

Armando Ferrer.

Si por razones lógicas en un equipo de pelota deben ocupar posiciones en el campo aquellos que mejor rendimiento tienen en el uso del guante y el madero, por qué entonces debe esto cambiar en cuando a la dirección de un colectivo, aunque sea el Cuba.

Considero que no hay que qué adjudicarle a una persona el dominio de un seleccionado durante 5 o 10 años, porque puede que sus resultados no sean los mejores, porque, señores míos, quienes dirigen los equipos tienen el aval del conocimiento y la sabiduría, y estos son elementos que poseen y, muy en particular, Armando Ferrer, mentor de numerosos equipos dentro y fuera de esta nación.

Si él fue capaz de conducir al equipo Matanzas, que transitó por momentos difíciles, incluido discutir el pase a la segunda ronda en el comodín hasta la conquista del título, entonces demostró que tiene las herramientas necesarias para conducir al elenco nacional.

Qué se tuvo en cuenta a la hora de escoger el año pasado a Miguel Borroto para entregarle el equipo de las cuatro letras, nada menos que sus conocimientos y experiencias, y también pueden ser estas las razones para otorgarle las riendas ahora a Armando Ferrer, recién graduado de director monarca de una Serie Nacional.

EDUARDO BLANCO, EL INFINITO…

Eduardo Blanco.

De tal forma puede nombrarse el desempeño del jardinero central de los Cocodrilos de Matanzas, bujía inspiradora durante todo el campeonato del clásico 59 recién terminado, en la defensa brilló con luz propia, e incluso en el patrullaje del jardín central, en 88 juegos y 212 lances cometió ¡un error!, y average de 995.

Si la selección para el preolímpico de Arizona, Estados Unidos, del 22 al 26 de marzo venidero, donde se otorgará un boleto para Tokio-2020, se realizó a partir del rendimiento individual, cabe preguntarse cómo se obvió al muchacho del municipio matancero de Martí, artífice de batazos de todos las dimensiones.

Me atrevo a señalar, además, que bien pudo aceptarse la inclusión de otro Cocodrilo, Yasiel Santoya, cuyas manos en la defensa son bien conocidas, al igual que su agresividad con el bate en manos. Y valen de nuevo las palabras del Maestro: Honrar, honra.