Mi bandera

Todavía Noelia Llanio Santana recuerda la aguja adentrándose en la tela, el hilo abriéndose paso entre los colores, uniendo las piezas que parecían revivir entre sus manos ágiles aún. Tenía el presentimiento de que esta vez no se trataba de una simple costura, sobre todo cuando la sostenía para arreglarle algún detalle y sentía en el pecho el impulso de terminarla, de saber que no podía guardarla para sí, sino que debía enseñarla al mundo, levantarla bien alto.

Y así fue. Cuando concluyó, no hubo quién no elogiara aquella obra azul, blanca y roja que Noelia mostraba a los vecinos, en el círculo de abuelos… Muy pronto llegaron oportunidades para presentarla en concursos, donde se alzó sobre otras creaciones con numerosos premios. Sin embargo, como parte de uno de esos certámenes, tuvo que separarse de ella por largo tiempo.

“No podía olvidarla. Me preguntaba ¿dónde se encontrará? ¿estará bien conservada?, hasta que me decidí a hacer las gestiones y pedí de corazón que me la devolvieran. Fue así que la recuperé.

“Cuando llegó la noticia de que sería delegada al Octavo Congreso de la Asociacion Nacional de Ciegos y personas con baja visión (ANCI) que se efectuó del 2 al 4 de diciembre en La Habana, apenas podía creerlo. Nunca imaginé que formaría parte de los 12 miembros de la delegación matancera. Yo había sido vanguardia provincial integral de la organización en el 2018, pero se trataba de un orgullo más grande. Días antes de partir hacia la cita comencé a preparar el equipaje, y en lo primero que pensé fue en ella. Ya no tenía los mismos colores vivos, el roce del tiempo la había desgastado, pero no me conformaba con dejarla en casa, quise que fuese mi compañera de viaje”.

Cuenta Noelia, que antes de partir hacia la capital cubana, la ciudad de Matanzas acogió con alegría a la delegación. Durante las dos jornadas fueron recibidos por instituciones, organizaciones políticas y de masas y fundamentalmente, por el pueblo, que los abrazó con júbilo.

Después, en el Palacio de las Convenciones, llegaron instantes de encuentro con colegas de otras provincias, de trabajo en comisiones donde se defendió con fuerza la necesidad de abrir puertas para que los miembros de la Anci puedan brillar en la cultura; contar con los medios idóneos para el estudio en centros de la Educación Superior; propiciar una formación más completa en los talleres para discapacitados, entre otros temas.

Sin embargo, la sorpresa llegó en medio de la plenaria, frente a todos. Allí estaban Gerardo Hernández y Antonio Guerrero. De pronto, ceden la palabra a los matanceros para que regalaran al público su iniciativa, una de sus compañeras entona una canción y, casi al terminar, Noelia levantó en alto aquella bandera cubana que había guardado con delicadeza durante años. Bastó ese gesto y de repente alguien estaba a su lado susurrándole que si estaba de acuerdo en regalársela a los dos Héroes de la República de Cuba.

“¿Cómo negar esa petición? Dudé por un momento si era un obsequio apropiado, porque ya no estaba nueva, pero pensé en que también allí, sobre la tela descolorida, había parte de mi historia y eso la hacía digna.

“No sé ni cómo tuve fuerzas para pararme y caminar hasta Antonio y Gerardo, en medio de un público que me aplaudía fuerte a mí, la delegada más longeva del congreso, con 82 años. A duras penas pude contener las lágrimas para abrazarlos y decirles cuán dichosa me sentía por entregarles mi obra a ellos que consagraron su vida a Cuba”. Después, cuenta Noelia, regresó a su puesto serena, con una tranquilidad enorme en el alma, sabía que ya no iba a extrañarla, porque como una joya, una luz inextinguible, “su bandera quedaba en buenas manos”.