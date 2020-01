“Ahora mismo soy un hombre muy orgulloso, tanto por haber ganado la serie nacional como por permanecer bien cerca de este pueblo que a más de una semana del juego final, mantiene un entusiasmo que nunca pude imaginar”, comentó Eduardo Blanco, entre una multitud que esperaba a retratarse junto a él y parte del equipo de béisbol de Matanzas que realizó un recorrido por varios centros estudiantiles y laborales de la ciudad.

En la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas “Juan Guiteras Gener”, la Cátedra de Historia intercambió con los miembros de la selección y se aprovechó la oportunidad para inaugurar la Casa Estudiantil José Jacinto Milanés de dicha institución, que a partir de ahora se convertirá en espacio de diálogo, de crecimiento espiritual y cuya labor se centrará en la formación de valores de los estudiantes.

Durante la estancia Armando Ferrer, director del equipo, refirió anécdotas y experiencias vinculadas al triunfo de los “Cocodrilos”, de algunas estrategias que empleó a lo largo del torneo para perfeccionar el trabajo individual y de igual forma, se mostró optimista respecto a los futuros enfrentamientos que tendrán lugar en Nicaragua, donde toparán con las selecciones nacionales de la máxima categoría y la sub 23 pertenecientes al hermano país centroamericano.

“Cocodrilos” de Matanzas visitan centros estudiantiles y laborales de la ciudad

En el itinerario incluyó también la visita al Hospital Clínico Quirúrgico Cmdte Faustino Pérez y al IPVCE Carlos Marx, cuyos alumnos narraron en vivo el último desafío de la serie y festejaron la victoria con la organización de una conga. En esta oportunidad, recordando las situaciones de gran tensión que se vivieron en el estadio Victoria de Girón y a petición de los propios jóvenes, Edel Tamayo lanzó un cubo de agua.

“Muchas personas se acercan y me dicen que dio buen resultado esto del agua, incluso piensan que está relacionado con la religión, pero no tiene que ver con eso: hace mucho tiempo estábamos jugando pelota en Palmira, Cienfuegos, y yo vi que uno de nuestros rivales lo hizo y desde aquel momento a mi se me grabó. Luego cuando lo hice por primera vez aquí a nuestros seguidores le gustó bastante y por eso lo he mantenido”, explicó Tamayo.

De igual forma, el jugador manifestó su satisfacción ante la iniciativa de visitar las instituciones del territorio como un modo efectivo de estrechar los vínculos entre el pueblo y los deportistas, que en ocasiones, al finalizar los juegos y por la propia dinámica de los campeonatos, no les queda tiempo de interactuar de manera directa con sus seguidores.

Al llegar a la Escuela Pedagógica René Fraga Moreno fueron recibidos por una inmensa representación de sus estudiantes y profesores, especialmente por “Los Incansables”, un grupo de muchachos que acaparó la atención de los medios por su resistencia y apoyo al conjunto yumurino en cada choque de la etapa final, tanto en terreno matancero como en el agramontino.

“Nosotros nos emocionábamos mucho al ver todas las jugadas en vivo, y esa propia adrenalina era la que multiplicaba la energía y no le daba cabida al agotamiento. Una experiencia como esta te marca, es algo muy grande, y por eso mismo estamos dispuestos a regresar en la próxima temporada”, reveló Lorely Grau García, integrante de este peculiar grupo.

Como parte del recorrido, los campeones de la 59 Serie Nacional de Béisbol asistieron a la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima, al Instituto Preuniversitario José Luis Dubrocq y el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, sitio en el que su director, José Antonio García Manso, explicó detalles relacionados al funcionamiento de esta terminal aérea que recibe anualmente cerca de un millón 500 mil pasajeros.