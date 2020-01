¿Qué cambia en la Unión Europea tras el brexit?

Un eurodiputado reacciona tras la votación del brexit. Foto: REUTERS.

Sí, la noche del 31 de enero cambiará la historia. Cuando sus relojes marquen las once de la noche, Reino Unido abandonará la Unión Europea después de 47 años. Pero… ¿Significa eso que todo vaya a cambiar de golpe con las campanadas? Que no cunda el pánico, todavía.

Lógicamente, lo que los partidarios del brexit buscaban es que las cosas dejen de ser como hasta ahora, pero eso no significa que de un día para otro británicos y resto de europeos van a notar una gran diferencia. Porque el viernes Reino Unido dejará de ser miembro de pleno derecho de la UE –sí– pero todavía permanecerá dentro del mercado único y la unión aduanera otros once meses.

Así que la verdadera miga del pastel comienza el 1 de febrero, cuando arranca el periodo de transición en el que todas las partes interesadas tendrán que alcanzar los acuerdos que marcarán su futura relación.

Lo que se firme tras esas conversaciones es que que marcará hasta qué punto cambiarán las cosas para nosotros. Y no, no todo es tan simple como parece querer mostrar Boris Johnson en uno de sus últimos vídeos. Puede pasar cualquier cosa. Así que ahí va la nueva fecha a marcar en rojo: el 31 de diciembre de 2020.

Pero entonces, ¿qué hago ahora si quiero viajar a Reino Unido o incluso quedarme a vivir o estudiar allí después del brexit? Vamos paso por paso.

¿Qué necesito para viajar a Reino Unido después del brexit?

Esta es sencilla: lo mismo que hasta ahora. En los controles de seguridad de los aeropuertos británicos se podrá seguir presentando tanto el DNI como el pasaporte español porque durante el período de transición se mantiene la libre circulación de personas por turismo y por trabajo.

A partir del 1 de enero de 2021 es cuando previsiblemente cambiarán las cosas. Dependerá del acuerdo que alcancen Londres y Bruselas durante estos meses, pero ambos se han mostrado partidarios de que no sea necesario un visado para estancias inferiores a 90 días a uno y otro lado de la frontera. Y parece tan claro que así será, que el Gobierno británico lo da ya como bueno en su web.

¿Se acabó el 'roaming' gratuito?

No. Tampoco aquí cambia nada a partir del sábado. Si el brexit te pilla en Reino Unido tu factura de este mes no se disparará. No al menos por su culpa. La tarifa de datos de nuestro operador español seguirá siendo válida cuando entremos en el país y el teléfono se conecte automáticamente a otro operador británico. Lo que ocurra a partir del 1 de enero de 2021 dependerá de lo que haya decidido y acordado cada compañía.

¿Necesito un carné especial para conducir en Reino Unido?

De momento el carné de conducir español sigue siendo válido si entras como visitante, aunque si viajas con tu vehículo quizá necesites una green card si el seguro que tienes contratado no es válido allí. Si eres residente en Reino Unido también es posible que las cosas sean distintas para ti. Aquí puedes comprobarlo todo dependiendo de tu situación particular.

¿Qué pasa si me pongo enfermo de vacaciones?

Tendrás derecho a asistencia sanitaria como hasta ahora con la "Tarjeta Sanitaria Europea y el formulario, S1 o S2 emitido en España hasta al menos el 31 de diciembre de 2020", como especifica el Ministerio de Exteriores español.

¿Me devolverán el IVA de mis compras en Reino Unido?

¿A partir del sábado? Pues no. Tu gozo en un pozo. De todo lo que compres durante tu estancia en Reino Unido seguirás pagando el 100%. Otra cosa es cómo pueda afectar el brexit al cambio entre la libra y el euro. Igual con eso sí que acabas pagando menos que ahora.

¿Puedo seguir soñando con estudiar en una universidad?

Soñar es gratis y con dinero, más fácil. Si eres de los que puede tirar de talonario, seguirás sin tener problema después del período de transición. Aunque eso sí, parece que poniendo algunos ceros más.

Hasta ahora los estudiantes comunitarios pagan lo mismo que los británicos por estudiar en una Universidad de Reino Unido; en algunas ocasiones puede ser hasta la mitad de lo que tiene que abonar un estudiante extra-comunitario.

Otra cosa es si tus esperanzas estaban puestas en acogerte al programa Erasmus. Si eres uno de los casi 500 mil comunitarios que ya estás disfrutando de esta beca en Reno Unido, no tienes de qué preocuparte; el programa sigue vigente y sus fondos, también. Pero si querías solicitarla en un futuro, atención porque la Cámara de los Comunes ha rechazado expresamente incluir una cláusula en la ley del brexit que garantice su permanencia.

También respecto a esto todo depende la las negociaciones pero ya hay universidades que están recomendando a sus estudiantes comunitarios que si el inglés es una de las razones por las que quieren estudiar en una universidad extranjera, se piensen cambiar Inglaterra por Irlanda. Porque aunque Boris Jonson ha dicho que los universitarios británicos –la otra cara de esta historia– "seguirán pudieron beneficiarse del intercambio con sus amigos y compañeros europeos" la cosa pinta tan complicada que se ha convertido en uno de los grandes temas a resolver durante el período de transición.

¿Qué necesito si quiero vivir en Reino Unido después del brexit?

Hace meses que el Gobierno británico puso en marcha lo que se conoce como el EU Settlement Scheme. Y, aunque en España suene a chino, todo comunitario residente en Reino Unido sabe bien de qué se trata.

Es un procedimiento por el cual deben registrarse si quieren seguir viviendo en Reino Unido después del período de transición. Se tata simplemente de demostrar que ya lo estaban haciendo antes del 31 de diciembre de 2020. Si llevan menos de cinco años, obtendrán un permiso de residencia temporal denominado pre-settled status. Si acumulan más de un lustro seguido, lograrán automáticamente el settled status, un permiso de residencia indefinido para ellos y sus familiares. (Tomado de Cubadebate)