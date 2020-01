Nueva sede para Teatro Icarón: las penas que no mataron a Míriam Muñoz

Obra Las penas que a mí me matan, protagonizada por Míriam Muñoz.

Con la presentación de la obra Las penas que a mí me matan (texto de Albio Paz estrenado en 1991) y con la magistral actuación de la maestra Míriam Muñoz quedó inaugurada la nueva sede de Teatro Icarón durante una histórica noche en la que las principales autoridades culturales de la provincia rindieron homenaje a la trayectoria del grupo.

Nueva sede del Teatro Icarón en la Calle Río de la ciudad de Matanzas

En donde antes radicara anteriormente el Cine Moderno de la Ciudad de Matanzas, el cual se mantuvo cerrado por varios años por su deficiente estado constructivo, hoy, gracias al empeño de la actriz matancera, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y otros organismos del territorio el local muestra una imagen renovada desde donde el prestigioso grupo matancero eniquecerá la vida cultural de la sociedad.

El texto original lleva la firma de Albio Paz.

Las penas que a mí me matan fue uno de los primeros textos teatrales en abordar las implicaciones que para la escena nacional y sus creadores tuvo el periodo de la paremetración, previo al establecimiento del actual Ministerio de Cultura, cuando se establecieron normas y “parámetros” que debían cumplirse si se anhelaba ser un artista de la escena.

La actriz sopesa todo lo que le ha dejado una huella a lo largo de su vida, tanto dentro como fuera de las tablas.

Intensa y a la vez violenta, conmovedora, descorazonadora: presenciar a Míriam Muñoz en Las penas que a mí me matan, es como asistir a una confesión insuperable, como si a través de su voz nos liberara de una carga latente y molesta que nos comprime el pecho y congestiona los sentidos. En muy poco tiempo condensa el devenir de una vida marcada por un proceso histórico controvertido, no exento de absurdos e hipocresías… y a lo largo de la obra la actriz nos devela su intimidad, sus momentos de ira, de terrible desamparo, avatares que la conducen a la soledad pero que no logran lacerar su pasión por el teatro, al parecer irreductible.

El personaje se burla de sus conflictos y mientras oculta sus secuelas.

Y precisamente, gracias a una verdadera pasión por el teatro y luego de tantos años de espera, hoy se inauguró la nueva sede en gran medida gracias a la gestión de una artista que siempre ha sido leal a su tierra, al sitio donde ancló sus sueños y decidió emprenderlos hasta el final.

La obra describe el monólogo de una actriz que no puede hallar a Doña Rosita dentro de sí, no consigue adentrarse en este personaje lorquiano que será su última interpretación

Este fue uno de los primeros textos teatrales en abordar el periodo de la paremetración.

Presenciar a Míriam Muñoz en Las penas… es como asistir a una confesión insuperable

Después de tantos años de espera, se inauguró la nueva sede de Teatro Icarón.

La asesora danzaria de la puesta en escena es la reconocida artista Liliam Padrón.

Al final de la presentación, las autoridades culturales de la provincia reconocieron el trabajo de Míriam Muñoz y de Teatro Icarón.

La labor del grupo también se centra la formación de jóvenes actores y la investigación del lenguaje teatral.

La actriz ha llevado a cabo más de cien puestas en escena, entre las que se destacan Edith (1997), Flores de papel (2001) y Charlot (2002).

Actriz de larga y fecunda trayectoria, ha obtenido siete premios nacionales a la mejor actuación femenina.

Entre otros reconocimientos, el conjunto teatral ha obtenido el Premio de puesta en escena a La ventana Tejida, de Ulises Rodríguez Febles en el Festival Internacional de Pequeño Formato de La Habana (2004