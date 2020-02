Realizan en Varadero Balance anual de turismo con la participación del Primer Ministro Cubano

Con la presencia del Primer Ministro cubano Manuel Marrero Cruz, y el titular del sector Juan Carlos García Granda, tuvo lugar el balance anual de la delegación matancera del Ministerio del Turismo, durante la tarde de este sábado en el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Marina, ubicado en el balneario de Varadero.

Durante la cita fueron expuestos y debatidos los principales resultados durante la etapa correspondiente al 2019, un año complejo y marcado en gran medida por el recrudecimiento del bloqueo económico de los Estados Unidos contra nuestro país y su impacto en el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Varadero recibió el pasado año a más de 1 millón 9 mil visitantes, de ellos más de7 mil cubanos, y superó los índices de ocupación durante los meses finales del año.

Ivis Fernández Peña, delegada del Turismo en la provincia, señaló en el informe presentado, que aun cuando de manera general no se decrece con respecto a 2018, muchas resultan las deficiencias que a nivel territorial comprometen lo previsto, entre ellas la calidad en los servicios.

Durante 2019 las encuestas realizadas sobre este indicador apuntaron a un 85 % de satisfacción, cifra similar a periodos anteriores, sin embargo, de modo específico, se reportaron inconformidades con el dominio del idioma ruso y alemán. Asimismo la calidad de los servicios gastronómicos apuntó a un deterioro de sus indicadores.

“Decrecen el número de vuelos y de pasajeros y se observa un ligero descenso de nuestro principal emisor, Canadá y mucho más notorio en cuanto al mercado alemán, quinto puesto de destinos emisores que desciende en un 10 por ciento. Por otra parte se cumple el ingreso turístico al 81.8 por ciento.”

No obstante el principal destino de sol y playa del país, recibió durante la etapa varios premios y distinciones nacionales e internacionales que avalan su desempeño. Tal es el caso entre otros, del Premio Nacional de Calidad y de Excelencias Trip Advisor, otorgados a los colectivos del Iberostar Varadero y el Royalton Hicacos, respectivamente.

“Necesitamos hacer más gestión itinerante y menos reuniones para palpar de primera mano los problemas. No podemos dejar espacio al derroche, pues si bien estamos ante un sector priorizado, creemos que se pueda ahorrar sin dañar los servicios al cliente. Requerimos por último superar las deficiencias tecnológicas relacionadas con la conexión, un aspecto que nos pone de frente a la competencia y que no podemos pasar por alto si pretendemos consolidarnos tal y como se ha solicitado por la máxima dirección del país. Por último no podemos aspirar a ser la Mejor Playa del Mundo si no invertimos en ello, superando las brechas con respecto al mercado mundial”, enfatizó Marrero Cruz.

Por su parte Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo se refirió a los preparativos y proyectos para la Feria Internacional del Turismo 2020, que regresa nuevamente a Varadero en abril próximo. El titular del sector hizo referencia a la necesidad de ofrecer un evento de calidad y de redoblar esfuerzos para la correcta ejecución de las obras previstas: el boulevard de Varadero y la reconstrucción del Centro de Convenciones Plaza América.

Fernández Peña profundizó en cada una de las cadenas hoteleras de la Península, y en los factores que hasta hoy han limitado la categorización de algunas instalaciones e insistió en la necesidad de apoyar los procesos para la declaración de Varadero como Playa Ambiental.

Durante el balance se entregó al Primer Ministro un reconocimiento a nombre de la delegación matancera en reconocimiento a los años dedicados al sector.