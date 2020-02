Oficoda y el reto de modernizarse.

Tomada de Granma

“Aunque soy de Cienfuegos, habito una casa de alquiler en Matanzas por cuestiones laborales y, me es imposible adquirir los productos de la canasta básica aquí. Es un entramado: la dueña de la vivienda por supuesto, no accede a ponerme en su libreta y buscar mis mandados en lugar de origen se me encarece. Por demás, no existe ninguna regulación o norma que pueda ayudarme a solucionar mi problema. El resultado es que pierdo mes tras mes lo que el estado me asigna. Creo que la Oficoda debiera actualizarse y estar más a la altura de estos tiempos donde muchos emigramos en pos de mejores oportunidades de trabajo”. Así entiende Pedro Ramírez Quesada.

Mientras, Michelka Rodríguez Ferrer, jefa provincial de registro de consumidores (Oficoda), aclara: “Contamos en la provincia con 40 establecimientos de este tipo, en el municipio cabecera 6, una en cada Consejo Popular prácticamente. Los horarios son de 8 a.m- 12 m y de 1 p.m-4:30 p.m y los sábados 8 a-m a 12 m. Cada año efectuamos más de 10 mil trámites a nivel provincial y trabajan directamente en ellos 156 trabajadores.

“Tramitamos hoy diversas cuestiones como bajas, ya sea por salida del país, fallecimiento, cambio de bodega; también, las altas por nacimiento, entrada a la provincia; renovación e inscripción de dietas, sustitución o pérdida de libretas, arreglos de errores, entrega de libretas de canastilla a las embarazadas.

“En cada instalación debe existir un mural informativo donde el cliente se informe acerca del trámite y los documentos a presentar. Casi siempre deben traer carne de identidad y en casos puntuales, como confección de libretas de canastillas, el certificado del médico con 26 semanas de gestación; similar con las dietas.

“Las quejas de la población se centran esencialmente en la constitución de núcleos. Las personas deben conocer que cuando se ejecuta el proceso de compraventa, permuta o donación; sucede que debes darte baja para que quien adquiera la propiedad pueda constituir un núcleo nuevo. Según la circular 1 del 2016 para constituir un núcleo se cancela el núcleo anterior, por ende, quienes vendan cancelan ese núcleo y quienes compren deben crear el nuevo. Insistimos que quienes vendan, donen o permuten pierden el derecho a esa tarjeta. En el caso de nueva construcción se debe presentar la propiedad de la vivienda.

“Las personas les cuesta comprender el tema de las bajas por salida del país, la circular 78 de 1991 y en el adverso de la libreta consta que el jefe de núcleo es responsable de dar baja a uno de sus miembros si va a estar más de tres meses fuera del país. Mas, en Inmigración, el ciudadano no pierde sus derechos como nacional en un año 11 meses y 29 días. Sucede que la Canasta Familiar es subsidiada por el Estado y está destinada a cada consumidor, si va a salir por más de tres meses se da de baja y cuando regrese se da alta sin ningún problema.

“Otra cuestión a esclarecer, existen núcleos complicados donde sus miembros poseen rencillas o incomprensiones, pero no está establecido entregar dos libretas por un núcleo, es una obligación del jefe de núcleo facilitársela a cualquiera de sus integrantes. El jefe de núcleo, que debe ser el propietario de la vivienda, es el máximo responsable de todo lo que suceda en este ámbito.

Por su parte, Aleida Caridad Mendéz Rodríguez, administradora de la Oficoda Matanzas Este focaliza como una de sus preocupaciones el desconocimiento de la población. “Nosotros no trabajamos con otro documento oficial que no sea carnet de identidad y actualizado mas, los clientes se quejan acerca de las demoras en el carnet de identidad. Los traslados dentro de la misma zona no se afectan tanto pero cuando vienen de otro municipio o provincia pueden hasta perder los mandados por la demora.”

SIN EMBARGO…

“No me quejo del tratamiento en las oficinas, mas bien en aquellas cuestiones que se han quedado atrasadas. Por ejemplo, por qué una sola libreta si no es un secreto que en una misma vivienda habitan varias generaciones que comparten techo pero no otros roles. Por qué debo pedir la libreta cuando quiero sacar la azúcar, o comprar fragmentadamente los mandados, no es más fácil crearle un espacio a cada consumidor”, se cuestiona Adela Manzano Pérez.

Por su parte, Álvaro Rodríguez Veliz, “no comprendo por qué no puedo acceder a una libreta y al racionamiento que me ofrece el estado por el solo hecho de estar albergado. Estoy lejos de mi Santiago natal, por lo que es imposible a mi familia enviarme mis víveres, y es triste que he acudido a diversas instancias y nadie me puede dar solución”.

La joven Rosana Martínez Valdés, propone: “quizás es tiempo de incluirse en alguna aplicación móvil y así facilitar los trámites. No es fácil perder tiempo haciendo una cola para solo inscribirse o dar baja a un miembro. Pudiera estudiarse incluirse en el transfermóvil.”

Al respecto la directiva declara que no hay solución al respecto. Sí advierte que el país se enfrenta a un proceso de informatización. “Este proyecto se gesta desde el 2017 a nivel de país y nosotros ahora mismos estamos en la primera fase que comprende la coordinación ya con Desoft. Informatizaremos 13 oficodas a nivel de provincial, una en cada municipio. Y en una segunda fase incorporaríamos las demás siempre y cuando tengan las condiciones de seguridad en el local.”

Muchas propuestas quedan para este tipo de instituciones nacidas al calor de buenos proyectos estatales. Rediseñarse, adaptarse a la modernidad debiera devenir en reto continuo. Un buen paso sin dudas será su informatización, como complemento, deberían estudiar nuevas regulaciones que incluyan a todos y complazcan a más.