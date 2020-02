Guillermo: el arte de fusionar la ciencia y la literatura

Desde su computadora portable Guillermo almacena sus logros literarios y científicos

Guillermo es un hombre de paso firme y palabra inteligente. No se percibe el transcurso de las horas cuando se conversa con él sobre literatura o telecomunicaciones aunque a simple vista parezca que entre ellas no guardan relación.

Guillermo exige seguridad el caminar a su lado. Se presenta solo a la redacción de Girón porque a pesarde residir en Cárdenas conoce la ciudad de los puentes a la perfección. Desatender su Glaucoma, enfermedad que degenera la visión, lo condujo a un mundo de oscuridad dos décadas atrás. Sin embargo su pasión por la escritura, la informática y hasta el magisterio lo convierten en un ser extraordinario.

Desde hace once años Guillermo García Romero se desempeña como Presidente de la Asociación Nacional de Ciegos (Anci) en la ciudad de las primicias.

“Durante todo este periodo considero que lo más significativo han sido nuestros avances, teniendo en cuenta que cuando asumí la presidencia nos encontrábamos en el lugar trece y ahora nos desplazamos desde la primera y hasta la tercera posición. El trabajo constante y la atención que merecen los asociados se erige como principal objetivo que considero hemos cumplido satisfactoriamente”.

Estudiar Ingeniería eléctrica y Telecomunicaciones, así como la permanente vigilia por el mantenimiento de los equipos más complejos de Etecsa sentó las bases para convertirlo en merecedor de la categoría de Vanguardia Nacional.

“En todas las plantas telefónicas existe una emergente que inicia su función de forma manual o automática cuando se carece de fluido eléctrico y por ello no se suspenden las comunicaciones. En mis tiempos existían algunas de marca Lister que comenzaron a presentar problemas con el grupo electrógeno. Logré repararlas y adaptar una integrada. Así recuperé varias plantas, aporte que ahorró miles de dólares al país”.

Guillermo se despidió de los colores y las formas en 1999 y a partir de ese momento comenzó su periplo por el lenguaje de la programación y la informática.

“Escuché en la radio sobre un curso para personas con discapacidad visual vinculados a la computación, y desde ese instante me integro a la organización que represento. Esta ciencia se convirtió en uno de mis motores impulsores y aspecto imprescindible de mi vida. Gracias a lo que aprendí pude desarrollar un programa para la Anci”.

“El proyecto se incluirá en una página web que almacena los datos de nuestros miembros y se encontrará la información que se necesita a un clic de distancia e incluso le concede la posibilidad de conocer la fecha de los cumpleaños de los asociados. No es necesario dominar la informática, solo con escribir el nombre del usuario el programa realiza todas las acciones para navegar. En la base de datos se incluyen varios aspectos como la causa de la pérdida de la vista y la efectividad o no de la persona que se busca. Precisamente este proyecto pensado para transformar la forma en que se manejan nuestras referencias me impulsó como delegado directo al Congreso de la organización. Un evento de lujo”.

El programa que transformará la forma en que se maneja la información de los miembros de la Anci

A pesar de su pasión por los números Guillermo conoció por azar de la vida que la literatura también podía conducirlo por caminos victoriosos haciéndolo merecedor de premios y menciones en cuentos para niños, testimonios y poesía.

“Desde que me reconcilié con la lectura todas las noches necesito reencontrarme con las palabras, ellas le han dado otro significado a mi vida. Me nutro de autores contemporáneos que se desenvuelven desde la ciencia ficción hasta el derecho y la abogacía”.

“Mis últimas satisfacciones en este campo obedecen al Premio Nacional American Bovie y colocarme entre los cinco finalistas del Encuentro de debate José Jacinto Milanés, que desde hace un tiempo ansiaba por lo que representa para los escritores matanceros”.

“Para escribir poesías me inspiro en la huella que dejan algunos literatos en mí. Me sucedió con Cortázar a partir de uno de sus escritos, y no entiendo el por qué pero asumí que tenía una deuda con él por regalarnos su obra. De esta manera he saldado mediante el verso las deudas con mis autores predilectos”.

Así se despide el hombre que agradece a los escritores matanceros, a sus amigos periodistas y a los especialistas del idioma español por el apoyo. El hombre que se autoproclama como el más ferviente seguidor de Eusebio Leal y José Martí, ese que sin proponérselo supo erigirse como digno representante del arte de fusionar la ciencia y la literatura.