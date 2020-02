Otorgamiento de subsidios: ¡A trabajar con lo que se tiene!

En este año se precisa agilizar la terminación de los subsidios para seguir a tono con la política de la vivienda establecida por el país.

Desde hace muchos años la construcción de viviendas constituye un tema de especial sensibilidad para el pueblo cubano, por lo que enrumbado a su solución, nuestro Gobierno ha implementado un conjunto acciones y estrategias con el fin de recuperar el deterioro del fondo habitacional y elevar poco a poco la calidad de vida de toda la sociedad.

Dentro de este proyecto, el otorgamiento de subsidios destaca como una alternativa en esencia humanista que incluye el beneficio económico para la construcción y reparación de viviendas pertenecientes a personas de bajos ingresos que viven en malas condiciones o que carecen de un hogar.

Ahora bien, en la actualidad se precisa hacer aún más viable esta política inclusiva que si bien no resuelve el problema habitacional de nuestro territorio, sí contribuye a aliviar la situación que presentan muchas familias con baja solvencia económica.

DE AUSENCIAS Y PADRINOS

Al cierre del pasado año, en la provincia de Matanzas se sobrecumplieron los indicadores previstos para la construcción de viviendas tanto por la vía estatal como por esfuerzo propio, aunque en lo referente a los subsidios no se sostuvo igual desempeño y de los 489 que se planificaron, se terminaron 464.

“Esto se debe a varios factores y uno de los que creo que debemos seguir perfeccionando es el sistema de atención de los padrinos, conseguir mediante métodos diferentes que estos concienticen su labor como guías, su asesoramiento desde el punto de vista financiero y en la edificación de cada morada”, explicó Armando Sanabria Ferrer, director provincial de vivienda.

Se trata de una cuestión a atender con alta prioridad y como vía para estimular el progreso se prevé otorgar la tutoría de los subsidiados a empresas en las que estos hayan pertenecido o creado alguna especie de vínculo a lo largo de su vida, buscando el compromiso emocional por encima de una mera asignación laboral.

Si bien en sentido general se cumple con lo planificado en la política de la vivienda para el territorio, en la práctica exige la aplicación de iniciativas que minimicen la burocracia agilicen las acciones constructivas. Por ejemplo, a finales del 2019 quedaban todavía más de 600 células básicas habitacionales en diferentes momentos de ejecución, algunas de ellas iniciaron en el ya lejano 2012, cuando las indicaciones más recientes a nivel nacional establecen 18 meses como tiempo máximo para la culminación e incluso se estudia reducirlo a 1 año.

“De ese número de expedientes atrasados vamos a potenciar en el primer trimestre a los que transitan por la fase de estructura y terminación, lo cual en lenguaje constructivo se traduce en detalles de más fácil remate, mientras que en el resto del tiempo tendremos que hacer un intensivo y extremar el control en todas las esferas, a nivel de consejo popular”, agregó Sanabria Ferrer.

En tal sentido se debe destacar también que tal atraso presenta causas de muy diversa índole y que oscilan desde la morosidad de las personas hasta la poca disponibilidad de ventanas y puertas, vigas de techo, áridos, acero y cubiertas pesadas que enlentecen la culminación de las obras.

QUE EL DESABATECIMIENTO NO FRENE LA VOLUNTAD

Como es lógico, un factor de gran influencia en este sentido recae en la producción local de materiales, que aun no satisface las necesidades crecientes de la población y en ocasiones presentan irregularidades en la calidad.

Aunque en la tienda de materiales de San Luis hay estabilidad en el abasto de lavaderos, mesetas y columnas, la ausencia del cemento P-350 y el acero suele afectar el proceso constructivo.

“Durante la mañana he atendido un solo expediente de subsidio”- comenta Yaimara Martínez, dependienta de la tienda de materiales de San Luis- “en el suministro lo que más nos afecta es el cemento P-350 que hasta el momento no ha entrado y en el caso del acero, no abastecen desde el año pasado. En cuanto al polvo de piedra y los accesorios sanitarios e hidráulicos si han mostrado mayor estabilidad, lo que pasa es que las personas esperan a cargar varios materiales a la vez para economizar el viaje”.

Respecto a tal déficit, asegura Nelson Reyes Hernández, Comercial del Grupo Empresarial de Comercio, declara que la fabricación de materiales en el territorio no cumplió con las cifras pactadas debido a las afectaciones que tuvieron en la entrada de materia prima, lo cual repercute de forma directa en los beneficiados con esta política pues precisamente con el empleo de estos recursos se abarata el costo de una vivienda, algo esencial para las personas de bajos ingresos.

Si se analiza lo relacionado con la comercialización del acero, la empresa encargada de suministrar al Grupo Empresarial (Acinox) finalizó el año con una deuda de 782 toneladas del producto, que en el plano económico equivale a más de 30 millones de pesos. Más allá del servicio que se deja de prestar a la población, tal ausencia obstaculiza el cumplimiento del plan de circulación mercantil y con ello el presupuesto que se ingresa a la provincia para ser distribuido en los planes sociales, en el pago a maestros y personal de la salud.

“Por nuestra parte, aunque recibamos poca cantidad de materiales intentamos distribuirlos de la manera más equitativa, con el propósito de beneficiar al mayor número de clientes posibles. Con eso pueden adelantar en algo, hacer la zapata o alguna columna, pero lo que se debe acabar de comprender es que no se logra nada preocupándose por lo que no se tiene si no avanzo con lo que cuento de mi lado”, expresa Julio C. Águlia González, administrador del patio de materiales referido.

Lo cierto es que para potenciar tan justa política, resulta cada vez más apremiante identificar y enfrentar el origen real de los problemas, delimitar estrategias más abarcadoras y renovar métodos de trabajo que integren con naturalidad la participación del pueblo y los organismos en la construcción de cada vivienda.