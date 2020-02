Liliam Padrón: “La danza es sacrificio”

Su agrupación Danza Espiral es como la otra criatura que tuvo, y a la que le ha dedicado más de treinta años. Liliam Padrón es un reflejo de preparación constante y sacrificio eterno por la danza. Maravilla su forma de hablar, entre palabra y palabra siempre tiene guardada una sonrisa. Lo que a veces contrasta con su exigencia a la hora de subirse a un escenario.

En el cine Misha de la barriada de Pueblo Nuevo, donde ensaya con su compañía cada mañana, logramos conversar con la prestigiosa maestra. Ella accedió gustosamente a dialogar en un breve receso.

-¿Cuando niña qué la motivó a escoger la profesión de ser bailarina?

-Siempre me gustó bailar, actuar y cantar, como a la mayoría de los niños. Recuerdo a una tía que trabajaba en el Teatro Sauto. Gracias a ella tuve la oportunidad de ver sobre el escenario a los bailarines del Ballet Nacional, y presenciar sus ensayos ante cada función. Me llamaba mucho la atención la escenografía y los baúles donde llevaban el vestuario. A pesar de que era una niña calmada, me volvía intranquila cuando hablaban de danza.

-¿Contó con el apoyo de sus padres cuando tomó la decisión de ser bailarina?

-Cuando hablé de estudiar ballet no gustó mucho en casa, mi mamá fue la persona que me llevó a hacer las pruebas para que se me quitara esa idea de la cabeza. Al verme, la profesora vio que tenía condiciones para estudiar ballet. Me aprobaron, aunque la prueba más difícil fue convencer a mis padres. Tuve que hablar con ellos para darles la noticia, especialmente a mi papá. Por suerte, desde mi primera presentación en primer año pude contar con la presencia y el apoyo de ambos.

La maestra se entusiasma, mientras desanda sus recuerdos, se ve de niña recibiendo clases, ejercitándose con la barra. Asegura que nunca le preocupó el físico ni tuvo demasiado celo por la alimentación, porque una cosa tenía segura, con algunas libritas de más o de menos, lo suyo era la danza.

“Siempre supe que iba a bailar, como quiera que sea, porque es algo que me apasiona hacer. Aprobé el pase de nivel como instructora, y me gradué en el año 1975 en la Escuela Nacional de Arte (ENA). Al venir para Matanzas a trabajar, me topé con muchos profesores en la especialidad de ballet, y me ubican en la especialidad de danza.

La directora Liliam Padrón detiene unos minutos el diálogo para rectificar un movimiento de uno de sus alumnos. Para ella, el magisterio es una de sus grandes pasiones. Al retomar la conversación evoca a su primera profesora María Elena Fernández.

“Ella no marcó en mí solo el amor al ballet, también me inculcó el sentido del sacrificio y la voluntad que había que tener para realizar cada movimiento a la hora de bailar. Siempre muy exigente. Me abrió un camino, la primera puerta a la coreografía porque observaba cómo montaba sus obras.

“Como estaba interna en la escuela, en las noches hice mis primeras coreografías y así fui aprendiendo el vocabulario de cada baile. Al comenzar en la Escuela Nacional de Arte conocí a la profesora Adrea Velázquez, a la cual le agradezco mucho”.

Muchos profesores intervinieron en su formación y percepción de la metodología del ballet. Su gusto por el magisterio desde temprano llamó la atención de sus maestros, quienes le dieron diferentes responsabilidades dentro de la escuela.

En un sitial especial coloca a los maestros Fernando Alonso y Ramiro Guerra, quienes alimentaron su pasión.

Bebió mucho también de la vieja y poderosa escuela de danza de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí cursó estudió y se apropió de muchos saberes que le aportaron sobremanera a su manera de interpretar la danza. Algo que se pone de manifiesto en sus coreografías.

Habla con soltura, pero en algunos momentos parece que siente recelo hacia la grabadora, entonces le pregunto si se ha sentido nerviosa o insegura en alguna de sus presentaciones, a lo que responde:

“Siento mucha tensión contenida, esa preocupación es constante, porque los bailarines nos enfrentamos a un público desconocido, no me preocupa quién está sentado, pero sí cómo me van a recibir.

“Siempre existen muchas preocupaciones a la hora de una presentación: la iluminación, el tamaño del escenario, el equipo de audio. Existen muchos aspectos que no dependen solamente del bailarín y me hacen pensar cómo lo voy resolver, cómo haré la coreografía, aunque uno sepa bien lo que va a bailar.

-¿Durante su carrera ha sufrido lesiones que le hayan marcado su vida?

-Tengo muchas lesiones en la columna, no son graves, las considero propias de la carrera y eso es inevitable. He sufrido de lesiones musculares, pero sigo trabajando sobre la propia lesión, porque una aprende a sobrellevarla con la práctica. Las articulaciones sufren mucho, sobre todo las rodillas.

-¿Le resulta difícil desempeñarse como directora de la compañía Danza Espiral?

-Hace 32 años era diferente, la sociedad ha cambiado.Para muchos bailarines el compromiso de bailar cada vez se vuelve menor, me resulta difícil dirigir a muchas personas, hay que tener paciencia e inteligencia para proceder correctamente y no ser injustos.

-¿Cómo surge la idea del nombre de su compañía?

-En los inicios éramos un grupo de personas de diferente procedencia académica, algunos venían del folclor, del teatro, y del ballet. Pensamos en buscar un nombre que pudiera agruparnos a todos, que marcara el punto de partida. Si piensas en una espiral, parte de un punto formando un círculo, y ese círculo crece, crece… Hicimos un ajiaco de todos nuestros elementos propios que cada uno conocía y así pudimos crear una estética en la compañía.

-¿El mayor porcentaje de los bailarines bajo su formación se encuentra presente en su compañía?

-Es normal la movilidad en todas las agrupaciones artísticas. Hay muchos bailarines en la compañía, algunos se mantienen hace más de 20 años, otros se han retirado por lesiones, por edad, porque existe una ley que los retira. Otros pasan sin huella alguna por la brevedad.

La compañía no posee una sede, por lo que se ve obligada a ensayar en locales prestados. ¿Sufren a diario la necesidad de tener un escenario propio para ensayar y bailar?

-Actualmente nos encontramos ensayando en el cine Misha, el cual debemos abandonar en un horario determinado. Con la reapertura del Teatro Sauto sería lógico que volviéramos al espacio que fue nuestra sede por muchos años, pero no fue así. Resultan difíciles las condiciones en las que estamos trabajando.

-¿Qué cree sobre la reapertura del Teatro Sauto?

-Es esencial que haya reabierto sus puertas el Teatro Sauto, Matanzas lo necesitaba. Estuvo cerrado por muchos años. Ahora nos brinda la posibilidad de conocer el trabajo de las diferentes compañías del país y foráneas.

-¿Qué siente cuando ve a sus bailarines interpretando una coreografía suya?

-Soy muy inconforme y exigente, lo reconozco. Me da mucho placer ver crecer a todos mis bailarines. A medida que ellos se comprometen con el baile se crea en mí una deuda de gratitud al ver que son responsables de mis obras. Es una sensación rara porque da gusto verlos crecer, pero hay que insistir y darle a entender que tiene que trabajar más.

“Muchos no tienen experiencia profesional o técnica pero esas herramientas las van alcanzando en el camino. Agradezco a todos los bailarines que han estado en la compañía y considero que fueron capaces de contribuir a la historia de Danza Espiral.

-¿Se ve vinculada a la danza por el resto de su vida?

-Sí, es lo que sé hacer.

-¿Qué consejos le daría a las futuras generaciones que elijan esta profesión?

-Comenzar a estudiarla con seriedad, y solo si verdaderamente se van a sacrificar por ella, porque lleva mucha voluntad y horas de dedicación.

Liliam Padrón nació para la danza; en su vida todo guarda relación con ese arte al que le ha dedicado cuerpo y alma. Incluso, en los ensayos, se le puede ver alguna deformidad en los dedos, quizás debido al propio esfuerzo físico, sin embargo, ella sigue bailando. (Tomado de TV Yumurí)