Manuel Campa: una vida dedicada a la medicina veterinaria

Manuel Campa ha dedicado toda su vida a la medicina veterinaria. Foto: Héctor Naranjo

A sus 79 años de edad, Manuel Campa Rodríguez siente regocijo al ser uno de los médicos veterinarios más longevos de Matanzas. La dedicación, esfuerzo y amor por su profesión le permiten hoy regalar sapiencias a muchos matanceros.

“Desde que era un niño quería ser veterinario. Cuando terminé en bachillerato matriculé en la Universidad de Las Villas, donde existía un contacto prácticamente constante con animales, lo cual facilitaba las prácticas”.

“Cuando me gradué, en el año 1970, me ofrecieron quedarme en ese centro de altos estudios para impartir clases, lo cual me complació muchísimo. Con dos asignaturas dentro de la carrera estuve laborando allí hasta que mi esposa y yo decidimos retornar para Matanzas”.

“Luego comencé a trabajar en la Dirección Provincial de Medicina Veterinaria. La función era dar clases en Indio Hatuey, porque habían grupos de medicina veterinaria en esa estación experimental, y yo impartiría las mismas asignaturas que daba en la Universidad de Las Villas. Desgraciadamente se fue perdiendo el interés de formar profesionales del ramo en Matanzas”.

“De pequeñito a mí me gustaban todos los animales. Crié pollitos, más de 60 conejos, chivas, cerdos y, por supuesto, perros. “Foto: Héctor Naranjo

“Considero que el éxito de mi carrera fue trabajar en la clínica veterinaria, porque me regaló la práctica necesaria para atender mejor a los animales”.

Durante una conversación con Campa emergen experiencias de su larga trayectoria profesional, y también buenos consejos sobre cómo cuidar a las mascotas.

“Yo fui formado como médico veterinario por la Revolución, y no me costó nada estudiar, por tanto, no puedo transmitir conocimientos cobrando. Yo me siento contento. A mi me gusta hacer la medicina veterinaria aun sabiendo que no voy a ganar esa gran cantidad de dinero, sino el reconocimiento de la gente, el agradecimiento de que le haya salvado un perrito, ver la sonrisa de un niño… ”

La ley de protección animal resulta una tarea pendiente en Cuba. Al respecto este veterinario opina: “Una ley que proteja a TODOS los animales debería existir en nuestro país, y confío en que se logre aprobar en algún momento, pero lamentablemente falta mucho cariño por los animales.”

Sus 50 años de experiencia y las ganas incesantes de contribuir a elevar la salud de los animales, hacen de Campa un ejemplo de veterinario y de ser humano. (Tomado de TV Yumurí)