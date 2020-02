El desabastecimiento siempre genera malestar y, si bien nos cuesta trabajo decirlo, también incertidumbre. Es una situación que aunque intentamos lidiar con ella en la mayoría de las ocasiones nos supera, aunque sinceramente en el caso de nuestro país no creo que sea precisamente así, pues no es la primera vez que debemos enfrentarnos a las escaseces.

Quien ha desandado por estos días la céntrica Calle de Medio, no me dejará mentir. Como dijo un colega “en todas las cuadras hay colas”: el denominador común en la mayoría de los casos es el detergente, el cual se ha convertido en un factor movilizativo.

Ya se había anunciado por nuestros medios de prensa que la estabilidad de algunos productos de aseo no cogería su cauce hasta el mes de abril, por lo tanto, lo que sucede hoy no ha sido secreto ni sorpresa para nadie. Sin embargo, lo que me preocupa y ocupa es la dimensión que toma el fenómeno “cola” entre los matanceros y que va más allá de la propia carencia.

Tiendas céntricas de nuestra ciudad como La Nueva Oriental o La Reina se han visto abarrotadas el lunes y martes último. Allí ha convergido de todo: desde los acaparadores y especuladores (revendedores) que pululan a la vista del pueblo y las autoridades, como si no estuvieran cometiendo un delito, hasta los “colados” o aquellos que valiéndose de su condición de preferencia van rotando de tienda en tienda para luego lucrar con el producto obtenido.

Mención aparte merece la falta de gestión de algunas administraciones para garantizar una adecuada atención al cliente: entiéndase como la acertada distribución y desconcentración de los productos para evitar las aglomeraciones y esperas innecesarias; o la comercialización de los artículos mientras exista la demanda de los clientes, que digo yo, son la razón de ser de estos establecimientos y además resulta la mejor estrategia para la venta.

Aparte está, por supuesto, la observancia de las más elementales normas de cortesía por parte del personal que allí labora, que debe tener en cuenta y entender las necesidades de la población.

¿Quién ha visto a un portero tirando la puerta en la cara de los clientes hasta romperla o gritando a viva voz “no marquen más que la venta terminó”, sin una explicación sólida ni la más mínima educación? ¿O discutiendo a la par con el de la cola sin profesionalidad alguna, como decimos en buen cubano, con la chancleta en la mano? Lamentablemente lo han presenciado quienes han hecho cola por estos días. Eso es también violación de los derechos del consumidor.

Un uniforme implica el respeto a ser un empleado público, ese que ha de ganarse con el buen trato y la calidad en la atención. ¡Cuidadito, porque hoy podemos llevarlo y mañana no! Entonces, sabremos la impotencia que siente quien está del otro lado.

Creo, en mi modesta opinión, que más allá de las escaseces, que aunque a muchos les cuesta creer también forman parte de un cerco económico que sufre el país, lo que no puede haber es escasez de confianza, de esa que tan sabiamente se han ganado muchos dirigentes cubanos con su gestión acertada que siempre tiene que ir de la mano con lo que siente y dice el pueblo.

Esa confianza que se gana con la respuesta urgente, el acompañamiento a los procesos que de antemano sabemos serán complicados, y sobre todo no dejando hueco a la impunidad ante lo mal hecho, que significa además respeto a la población y a sus necesidades.

Sí, es la hora de pensar como país, y lo escribo no como mera consigna si no con la convicción de que la esencia de esta frase no está en repetirla, sino en hacer, en responder a las insatisfacciones de los matanceros y velar por su bienestar. Piense, pensemos como país.