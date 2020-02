Inspiración y letras de amor

Pablo Neruda (1904-1973)

Poeta chileno, considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo. Autor de la colección Veinte poemas de amor y una canción desesperada, uno de los textos más significativos de su obra, inspirado en la también chilena Albertina Azócar. Neruda llegó a proponerle matrimonio, sin embargo ante de indecisión de ella y la amenaza del poeta de terminar si no recibía una respuesta definitiva, culminó este intenso romance. Albertina quien contrajo matrimonio en 1935 con el escritor Ángel Cruchaga guardó celosamente el secreto de su amor adolescente, y 111 cartas que Neruda le escribió entre 1922 y 1932.

- “Amo tus pies porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron”.

- “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”.

- “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

- “Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca”.

Eduardo Galeano (1940-2015)

Periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana.​ El escritor, quien se casó tres veces, desarrolló una complicidad particularmente inspiradora con su tercera esposa Helena Villagra, en la que según el uruguayo encontró lo que reconoció no hallar en él: una soñadora. "Helena me humilla cada mañana, a la hora del desayuno, contándome sus sueños prodigiosos". Se conocieron en 1976 en los albores de la última dictadura argentina. De ella Galeano escribió: “Helena y yo nos celebrábamos como un cumpleaños”. Además de haber sido su tercera esposa, Helena fue su lectora más fiel y su correctora más crítica.

-No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya; pero tengo una mujer atravesada en la garganta.

-Y nada tenía de malo, y nada tenía de raro que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo.

-Lo importante del amor es que sea infinito mientras dura.

-Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos.

Ernest Hemingway (1899-1961)

Escritor y periodista estadounidense, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Mucho se especula de su vida amorosa, sus cuatro matrimonios y recurrentes infidelidades. Todo ello es cierto y el autor de Por quién doblan las campanas, nunca tuvo problemas en reconocerlo, a pesar de las constantes rupturas e incomodidades para sus parejas, en especial para la Mary Welsh con quien pasara sus últimos años. Sin embargo varios estudiosos de su vida coinciden en reconocer el especial vínculo que estableció con la cubana Leopoldina Rodríguez, una de sus amantes a quien conoció durante su estancia en Finca Vigía. Con ella compartió además del intenso romance, apasionadas discusiones literarias durante casi diez años.

-No te engañes acerca del amor que sientas por alguien. Lo que ocurre es que las más de las gentes no tienen la suerte de encontrarlo...Habrá siempre gentes que digan que eso no existe, porque no han podido conseguirlo. Pero yo te digo que existe y que has tenido suerte, aunque mueras mañana.

-Me quieres, pero aún no lo sabes”.

Julio Cortázar (1914-1984)

Escritor, traductor e intelectual argentino. Cortázar tuvo tres grandes relaciones de importancia en su vida se casó por primera vez con la editora Aurora, sostuvo una relación de casi diez años con la lituana Ugné Karvelis y contrajo matrimonio nuevamente en 1979 con Carol Dunlop junto a la cual vivió casi hasta el final de sus días, de hecho se especula que la muerte de Carol en 1982 fue el detonante de la decadencia física que sumió al escritor en un ciclo que culmino con su muerte en 1984 No obstante el propio autor de Rayuela reconocía a una cuarta mujer como el amor de su vida:

““Yo digo que París es una mujer; y es un poco la mujer de mi vida”

- “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”.

- Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio.

- Me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma.

- …Que mires más allá de mí, que me ames con violenta prescindencia del mañana, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina, y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de la libertad.

José Martí (1853-1895)

Héroe Nacional de Cuba. Martí amó profundamente. Se casó con Carmen Zayas Bazán, compromiso ante el cual se dice, rechazó a la guatemalteca María Granados, en quien se inspiró para escribir el poema La niña de Guatemala. Sus más intensos sentimientos también quedaron reflejados en La bailarina española, ante el deslumbramiento por la Bella Otero.

- La única verdad de esta vida, y la única fuerza, es el AMOR

- ¡Amor es que dos espíritus se conozcan, se acaricien, se confundan, se ayuden a levantarse de la tierra se eleven de ella en un solo y único ser, -nace en dos con el regocijo de mirarse, -alienta con la necesidad de verse. -Concluye con la imposibilidad de desunirse! -No es torrente, es arroyo, no es hoguera, es llama, no es ímpetu, es paz. "El amor cuerdo, no es amor...

- ¡El amor es la excusa de la vida!."

Dulce María Loynaz (1902-1997)

Escritora cubana, considerada una de las principales figuras de la lírica cubana y universal, merecedora del premio Miguel de Cervantes en 1992. Se casó por primera vez en 1937 con su primo hermano por línea paterna Enrique de Quesada Loynaz, de quien se divorció en 1943. Su verdadero amor llegó después con el periodista español Pablo Álvarez de Cañas, quien profesó siempre su admiración hacia la cubana y la acompañó en su vida de escritora. Para él, Dulce María Loynaz escribió Fe de vida.

- Siempre, amor... (¡Y estas dos palabras naufragas, entre alma y piel clavadas contra el viento!).

- Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra... Si me quieres, quiéreme negra y blanca. Y gris, y verde, y rubia, quiéreme día, quiéreme noche... ¡Y madrugada en la ventana abierta!

- El beso que no te di se me ha vuelto estrella dentro... ¡Quién lo pudiera tornar -y en tu boca- otra vez beso!

- …Amor es amar desde la raíz negra. Amor es perdonar; y lo que es más que perdonar, es comprender… Amor es apretarse a la cruz, y clavarse a la cruz, y morir y resucitar…!Amor es resucitar!

Violeta Parra (1917-1967)

Artista chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Definida por varias personalidades que convivieron con ella como una mujer intensa, apasionada y fuerte. Su vida amorosa no lo fue menos. Violeta amaba todo el tiempo y de una forma pasional en todo el sentido de la palabra tanto que según cuenta en una entrevista la autora de una de sus biografías Mónica Echeverría, “por lo menos 14 guitarras fueron quebradas en hombres que no le correspondían o la estaban insolentando”. Una escena famosa fue la del pintor Julio Escámez, de quien se enamoró perdidamente. Cuentan que además de pegarle con la guitarra, tiró por la ventana el colchón en que habían hecho el amor y lo quemó.

- Presente yo te quise con locura. Ausente, yo te quiero más y más, no sé si tu alma sentirá lo mismo, saberlo será una felicidad.

- El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero.

- Qué amargas son las horas de la existencia mía sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz.

Idea Vilariño (1920-2009)

Poeta, ensayista y crítica literaria uruguaya perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45. Su gran amor fue Juan Carlos Onetti, otro grande de las letras latinoamericanas, aunque nunca llegaron a casarse. Ambos se dedicaron mutuamente libros y poemas, no obstante su relación podría definirse como una singular y abruptamente interrumpida historia de amor. Un romance lleno de reconciliaciones y rupturas, desencuentros y pasión definieron la relación épica de estos dos grandes escritores. La misma Vilariño comentó sobre ese momento en que Onetti la sedujo: “estaba seduciéndome a fondo con lo mejor de sí mismo y tanto que yo me quedé convencida de que aquello era la séptima maravilla. Esa misma noche me enamoré de él. Me enamoré, me enamoré, me enamoré.

- “Yo no te pido nada, yo no te acepto nada. Alcanza con que estés en el mundo, con que sepas que estoy en el mundo, con que seas, me seas testigo juez y dios. Si no, para qué todo.”

- “Casi todas las noches, casi todas las veces que me duermo, en ese mismo instante, tú con tu grave abrazo me confinas, me rodeas, me envuelves en la tibia caverna de tu sueño y apoyas mi cabeza sobre tu hombro.”

- "Y así imaginar ese territorio imposible en el que el amor —como agente químico y físico y artista plástico— nos diluye a los dos en un mismo cuerpo"

Mario Benedetti (1920-2009)

Escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo .

- Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas»

- Nadie nos advirtió, que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos

- Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo

(Fotos de Internet)