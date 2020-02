Por donde entra el amor.

En medio de tanto nerviosismo, minutos antes de graduarse los estudiantes de la Escuela Culinaria de Matanzas se produjo un instante de distensión cuando la Chef Federativa Ángela María Bordiel, irrumpió de pronto un con un propuesta especial.

Sobre un plato más ancho que el resto de los que yacían en una extensa mesa rectangular, todos quedaron expectantes cuando se colocó una guarnición de arroz con forma de corazón y decorado con rodajas de zanahorias en su contorno.

“Decidí llamarlo Por donde entra el amor y en su elaboración utilicé arroz blanco de base. Luego sofreí vegetales de diversos colores como naranja y rojo para impregnarles el toque atractivo y sabroso que buscaba. Al final mezclé ese sofrito con el arroz y accedí a un decorado sutil, sencillo, acorde con lo que quería transmitir. El hecho de agregarle las pasas en el centro va también con mi concepción del amor, de esa mezcla entre lo dulce y lo salado pues cuando se vive una pasión se derraman lágrimas ya sea de alegría, de tristeza o incomprensiones hasta que se encuentra a la persona indicada, o en este caso, los ingredientes indicados”, explica esta mujer de hablar pausado, ojos expresivos, ataviada con un impecable uniforme de chef profesional cuyo gorro alto y blanco le hace ver más alta de lo que realmente es.

Deliciosos platos bellamente decorados.

“El éxito de mi propuesta radica en el contraste delicioso de los sabores, un contraste con el que busco que perdure en la memoria de las personas por mucho tiempo más allá de que se concibe a la cocina como un arte efímero, sobre todo porque en ocasiones concebimos y repensamos ideas durante meses que cuando se materializan solo duran unos pocos minutos luego de servirse.

“Sin embargo, tengo varios motivos para creer que esta desaparición transita solo por un plano físico. La experiencia me confirma que conservamos recuerdos de los tiempos más remotos de nuestra infancia y sin que lo sospeches, una buena comida te puede conducir a distintas vivencias, influir en tu estado de ánimo, justo como influye una relación amorosa, que cuando es buena, la tenemos siempre presente aunque se haya perdido.”

En estos casos, cuando presenta al público por primera vez alguna de sus creaciones, sostiene que no puede evitar el viaje a su infancia, cuando con nueve años aprendió a elaborar unas melcochas que gozaban de gran aceptación entre los niños de su entorno más cercano.

Chef Federativa Ángela María Bordiel.

“Un buen día, cuando mi mamá salía a hacer unas compras aproveché y le dije que esa tarde la comida iba de mi cuenta, y entonces realicé un arroz con calabaza que ellos disfrutaron bastante... o al menos eso me dijeron. En otra oportunidad iban a matar una gallina en la casa y pedí solo sazonarla, si bien terminé asándola yo sola.

“Cuando a alguien le gusta algo no puede detenerse, y aprende y se enriquece todos los días, en la misma práctica. Desde esa época a mí me interesaba mucho explorar la diversidad de platos relacionados con la carne o los distintos tipos de postres, pero por ejemplo, al casarme me di cuenta que nunca había hecho frijoles y aquella vez mi primer potaje quedó transparente, tanto que a través de él se leía perfectamente el letrero de Made in URSS ubicado en el fondo”.

Con el tiempo continuó su superación por medio de las más disímiles formas, consultaba manuales y aprendía de cualquier persona, durante el tiempo que sostuvo una casa de renta indagaba con los clientes sobre la cocina mediterránea, las comidas más demandadas en las diversas regiones del mundo, hasta que en el 2007 se incorporó de manera oficial a la Asociación Culinaria.

“Desde que me gradué, mi empeño por instruirme se ha mantenido constante y ahora, a punto de cumplir los sesenta años, lejos de pensar en la jubilación estoy recibiendo el curso que me avalará como chef internacional, eso lo asumo como un desafío que me impuse yo misma, de que en el arte de la cocina yo iría hasta el final, y en ese final pienso todos los días”.

Al igual que la escritora mexicana Laura Esquivel, la Chef Ángela encuentra en la cocina el "bálsamo que te sana" y de seguro la energía que pone en cada una de sus creaciones culinarias las percibe quien se deleita con sus platillos a través de emociones que, a veces imperceptibles, también alegran la vida de las personas.