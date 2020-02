Dianne López Cruz: Amores compartidos

Dos amores tiene Dianne López Cruz: las artes marciales y el de protectora

de animales, preferiblemente mininos y canes, tendencias que nacieron en

ella desde muy pequeña. Ahora tiene 18 años de edad.

“Cuando cursaba el tercer grado en la escuela primaria Seguidores de

Camilo y Che, aledaña al parque René Fraga Moreno, en esta ciudad, quise

seguir los pasos de mi hermano mayor, David, al atraerme inicialmente su

karatey (vestuario de competencia), por lo que un día le solicité que me

apuntara donde entrenaba.

“Mis padres se opusieron porque era muy pequeña y delgada y pensaban que

me desarmarían en la primera patada o golpe de brazos pues es un deporte

muy fuerte. Con la ayuda del sensei (profesor) se convencieron y logré mi

objetivo. Al comenzar el aprendizaje confundía las voces de mando. A los

tres meses el profesor descubrió que tenía una gran flexibilidad y las

mejoras fueron considerables”.

Refiere Dianne que ese bien deportivo repercutió sobremanera en la

docencia, pues “antes de su práctica no me notaba en el aula, era como un

fantasma, y en la medida que optimaba en el deporte crecían mis resultados

académicos, sobre todo en la asignatura de Matemática. El karate me ayudó

también a regirme por una disciplina recta”.

La estatura y peso volvieron a jugarle una mala pasada a nuestra

protagonista en su primera competencia. No llegaba siquiera al peso mínimo

exigido, 37 kilogramos. “Tuvo el entrenador Osmany Melgarejo que pactar un

tope para observar mi forma deportiva, y el resultado me permitió integrar

la preelección provincial, y de ella matricular en la Eide Luis Augusto

Turcios Lima, en la que permanecí de desde séptimo a noveno grados en

karate-Do, en el que obtuve el cinturón negro y también el alias de

‘Chiqui’ por obvias razones.

Su ascenso fue vertiginoso por lo que debutó en competencias nacionales en

Santa Clara, donde conquistó bronce en trío de kata, junto a Sabrina y

Anabel, y bronce en combate individual. Otros éxitos cosechó en los dos

años sucesivos, con estas u otras atletas, como Tatiana y Melisa, si bien

su principal logro fue el oro colgado de su cuello, junto a la designación

de mejor combate en la justa individual en ese tránsito escolar.

En un evento fuera del calendario oficial, por invitación, llegó otro de

sus principales lauros, al alzarse con medallas de oro, plata y bronce en

la Copa Shito-Ryu, en la capital cubana. “Vi en ello no el triunfo mío,

sino de mis padres de quienes recibo mucho apoyo, al igual que de mi

hermano, y el de mis entrenadores, y de quienes me apoyan y estimulan.

Compartí la alegría”.

“Como la escuela de esta disciplina la trasladaron para Varadero, decidí

quedarme en la Eide de décimo a duodécimo cursos, en taek-won-do, y

ascender al grado de cinturón marrón, gracias al apoyo de la profesora

Elvira Martínez”.

Habla con nostalgia de su primer compromiso nacional oficial, en el que la

karateca devenida taekwandoka quedó entre las seis primeras en ejercicios

libres, pero no pudo escalar el podio de premiaciones. “No obstante, los

profesores me felicitaron y, al señalar que el camino apenas comenzaba,

auguraron triunfos futuros de consagrarme al deporte, como hasta ahora”.



A la pregunta de sus aspiraciones futuras enfatizó en convertirse en

licenciada en Cultura Física y Deporte, licenciatura en la transita por el

primer año, “pues aunque alcance los niveles más alto como atleta, para lo

cual entreno sistemáticamente, esta carrera terminará algún día y,

preparada como profesora, podré enseñar y formar a niños discapacitados,

es mi mayor anhelo”.

Ahora entrena karate en Varadaro, la pista de la Faculta de Ciencias

Médicas y el parque René Fraga Moreno con el entrenador Yancel Cruz, con

el que acudió a la Copa Córdova Cardín, y se alzó con el bronce en kata

individual, mientras que en la tradicional Copa Élite Nacional mereció

igual metal en esa modalidad y en la de combate real.

“Estas prácticas me ejercitan en lo físico e intelectual, lo aprecio en

las diversas actividades que realizo. Me facilitan la coordinación de

pensamientos y acción, incluido aquello que ayudan al relajamiento

psicológico y espiritual para poder ser como las demás muchachas, aunque

soy de carácter más bien serio y parca, pero disfruto de la música,

canciones, filmes y cuanto se atenga a mantenerme actualizada. Hasta ahora

me siento realizada”.

Abordamos otro tema en los que demuestra humanidad y buenos sentimientos:

la cría de gatos y perros, no común en una joven de su edad, porque ello

no solo los cuida, sino los cura luego de hallarlos en la calle. Incluso a

algunos de ellos, mininos y canes, le presta auxilio en lugares distantes

de su hogar, en el reparto Naranjal Norte.

“Esta inclinación comenzó desde muy pequeña. Rescaté a muchos de ellos,

como los perritos Greisy y Kira, y a los gatos Pulga, Uoti y Lina. Ellos

merecen similar trato que las personas. En Cienfuegos hallé un sabueso

callejero, enfermo, le di comida mientras duró la competencia. Luego

llamaba allá para saber de él, pero lamentablemente murió, estaba muy mal

de salud”.

Dice admirar a quienes se afanan en vivir y aferrarse a sus sueños, lo

contrario hacia aquellos que destruyen la Naturaleza para lograr su propia

comodidad sin pensar en los otros seres. “Hay que cultivar el amor por

todo lo lindo y bueno, desde nuestros seres queridos hasta cada partícula

que nos rodea”.