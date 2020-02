Matanzas vibra cada año con el Festival Invierno Barroco

Felipa Moncada habla acerca de los orígenes del evento de música antigua.

Una cuarta edición del Festival Invierno Barroco llegó a la ciudad de Matanzas. La música de los siglos XVI al XVIII en un barroco que, por lo general, no se considera cubano, pero tiene el don de cautivar a muchos espectadores en una transculturación de finísimas hebras.

La fuerza empeñada en este evento que se repite desde 2013, responde a la necesidad de apasionar a los estudiantes de música de diferentes niveles por un estilo de compleja, pero bella concepción y ejecución. La idea original parte de la maestra de violonchelo Felipa Moncada. Con ella conversamos para saber la génesis de este proyecto y su devenir después de la recién finalizada edición realizada del 5 al 9 de febrero.

¿Cuáles fueros los inicios?

"Respondió a un momento en que los estudiantes adolecían de espacios de presentación. El estilo barroco es de difícil aprendizaje y ejecución. En mi experiencia como jurado y como profesora de los distintos niveles de enseñanza, pude notar la poca información al respecto y los pocos artistas que podían confrontarlo."

¿Cómo llega la idea de hacerlo en Matanzas?

"En otras provincias, en especial la capital, existen algunos eventos de música que rondan la temática barroca, pero en Matanzas no había nada. Alarmante situación, con tanto talento para mostrar. Ahí comenzó nuestro esfuerzo. La primera edición con carácter provincial solo abarcó la música.

¿Por qué este nombre para un evento en un país de tan corto invierno?

"Escogimos la semana más fría del año, buscando un poco, ese aire europeo con que surgió este estilo, de ahí su nombre: Invierno Barroco. Esto fue en el año 2013".

¿Cómo llega la inclusión de otras manifestaciones artísticas?

"Después de maravillosas experiencias de trabajo con la maestra Liliam Padrón, nos atrevimos a incluir la danza en la segunda edición. Pero no solo crecimos con esta especialidad, también nos llegó el apoyo del Teatro El Mirón Cubano, el grupo Renacimiento, la Ópera Nacional, el ISA, entre otros."

"En la tercera agregamos los pasacalles y música original compuesta para el evento, con la autoría de nuestro querido Alejandro Falcón, que este último año repitió el esfuerzo y presencia.

"En el encuentro del 2020 se incluyeron a estudiantes de artes plásticas con una excelente exposición y la literatura se nos hizo presente en el panel de creadores de la mano de Alfredo Zaldívar director de Ediciones Matanzas."

Un agradecimiento especial llena a esta maestra del siglo XXI que apuesta por el buen arte en la Atenas de Cuba.

"No quiero mencionar a cada participante o a cada persona que ha puesto su esfuerzo, han sido demasiados y sería injusto omitir u olvidar algún nombre. Pero no puedo evitar mi agradecimiento infinito a Gretis Chaluja, mi mano derecha, la organizadora de cada una de mis ideas desde la primera edición; Liliam Padrón, directora artística y seguidora de todos estos sueños, algunas veces locuras y la musicóloga Leydet Garlobo, sin ella no hubiese sido posible mantenernos estos dos últimos años.

"Mil gracias a todo el equipo de trabajo, en especial a los profesores y alumnos de nuestras escuelas de artes, a quienes especialmente va dirigido este esfuerzo”. ( Sergio Martínez/Colaborador)