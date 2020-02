Viaje a la memoria desde la redacción de Girón

Si me pidieran describir el departamento informativo de cualquier medio de prensa, no alcanzaría decir que es lo más parecido a una barbería o, a una bodega, donde se opina de lo imaginable o se hará un tratado filosófico sobre un tema.

Este es un necesario punto de reunión de quienes practican el oficio de comunicar. Y aunque se violen todas las necesarias normas de disciplina, a este lugar convergen los periodistas: estén o no apurados.

Hablando de este tema, viene a mi memoria, una crónica que circuló uno de los colegas de época y que retrata cómo hemos seguido siendo en estos años de existencia. Se titulaba: El onceno, no estorbar.

Aquel departamento era un nido de tertulias, en las que se discutía de lo divino y lo humano, produciéndose a veces agudas “emulaciones” vocales entre los conversadores. De ella se deducía un ruidoso guirigay, que si, como cosa pintoresca y folclórica era interesante, sin embargo presentaba otros aspectos menos positivos y plausibles.Había allí un viejo español, campechano y amable, pero con ciertas dotes de cascarrabias, que cundo le salían a flote eran, en sentido literal, “un tiro”

Un buen día estaban concentrados alrededor de su mesa varios periodistas y fotógrafos, unos a pie firme y otros buscando cierta comodidad en la mesa del español. Se discutía un problema cinematográfico candente y participaban: un artista del formato (Pedro Luis)hombre corpulento y de voz amplia: un fotógrafo oriental (Ajión), de palabra afilada, cortante y punzante; un crítico de cine (Valdés Fré), que, aunque no alzaba el tono mantenía la tesitura, era persistente, detallado y extenso en sus argumentaciones; y ahora , que en aquel tiempo era relativamente joven, viejo hacedor del oficio (Vázquez), hábil manejador de la fraseología criolla, y el encargado de uno de los equipos de trabajo (Villalonga).

La discusión pasó del adagio al crescendo y se iba encaminando de la hacia un “largo”, cuando el propietario de la zona, es decir el viejo español (Eugenio) pidió la palabra y se explicó:

-Caballeros, ustedes aquí tan gratamente concentrados a mi alrededor no me perturban la respiración, porque el aire se filtra a través de los intersticios que dejan entre sí los cuerpos opacos, no me perturban tampoco la luz, porque esta, que desciende de los tubos de luz fría llega directamente a mis cuartillas, ustedes me perturban la mente con sus voces, y por lo tanto les ruego muy cortés y respetuosamente, que se vayan pronto de aquí….

Algunos protagonistas de esta crónica ya no están y otros colaboran en la brega. Con sus indisciplinas que procuraron este llamado “onceno mandamiento”; todos hicieron historia para la altamente tecnificada prensa de nuestros momentos.