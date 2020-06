“A otro con ese cuento, un programa de ¿altura?”

Domingo. 6:30 de la tarde. Decido vender mi alma al ocio televisivo y sintonizo el canal de todos, Cubavisión. A otro con ese cuento es el espacio que la parrilla televisiva propone para este horario. Muchos de los más conocidos comediantes de la Isla se congregan en esta convención de sketches que aspiran ‘sacar’ la risa fácil en el televidente y, con la escoba que tiene por logo, barrer todo rastro de amargura o desánimo. Pero bueno, un punto es aspirar, otro es lograr.

Continuador del gustado Pateando la lata, el espacio de Denso Aquino, que en sus inicios provocara alguna que otra carcajada y que puede aún provocar, aunque en menor medida a mi entender, se ha visto carcomido por el desgaste. La otrora risibilidad hoy brilla por su ausencia. Aunque se vanagloria de la presencia de grandes del humor cubano, atraviesa una racha de actuaciones poco convincentes y chistes insípidos, absurdos y repetitivos. Aquellos que motivaban al televidente y hasta podían hacer llorar de la risa hoy dejan mucho que desear.

Apreciamos la pintoresca pareja de Chispa y Elda con la consagración de la ‘violencia contra el hombre’ y la sustitución del gag ‘la mala forma y la mala forma na’má’ por el no tan gracioso ‘por ahí no, por allá’; la consunción de Pipe y Papo, reducida a un falso pelliszo en la sien y una broma sin gracia; la vaga representación del campesino cubano en Justino y Eleuterio, una mala imitación de Charles Chaplin con medio bigote en el anciano Pompilio, las bufonadas de un supuesto argentino, así como el empleo de risas enlatadas que quieren explícitamente inducir a la carcajada (en demasía forzada) al televidente.

Uno de los detalles más apreciables del programa son las localizaciones en que se rueda. La situación económica es un freno al acceso de recursos con los que se podría contar para hacer televisión. Pero resulta un poco impropio ubicar ciertos chistes y personajes en sitios no afines con el sketch que representarán. Aunque no lo parezca,

A otro con ese cuento genera publicidad forzosa y gratis a hoteles, restaurantes, bares... No es algo negativo. Para nada. Pero... ¿por qué siempre el alumno pregunta dudas a su profesora en establecimientos comerciales y no en la escuela o la casa? ¿Siempre el doctor bebe una cerveza antes de dar consejos a su paciente? No es que ataque el desempeño de la publicidad, pero el humor es algo serio y tomarlo como tal le aportaría más credibilidad.

Otro sello muy vistoso y preocupante es la imagen que el programa proyecta de la mujer. Según su director, esto es algo que respetan muchísimo. Pero salvando algunas excepciones (Elda como personaje, por ejemplo), la belleza y el sex appeal son imprescindibles para motivar a las audiencias masculinas a sintonizar el espacio. La mayor parte del tiempo, las féminas son mostradas como supeditadas al macho alfa, mediante priopos groseros y la naturalidad implícita en la representación visual de sus cualidades físicas y sensuales. Y su capacidad intelectiva queda relegada a un segundo plano. Similar actuación atravbiesa la comunidad LGBTIQ+, que más que reflejada, deviene víctima de la estereotipación de sus más exagerados patrones.

¿Puntos a favor del programa? La presencia de la sección Quien bien te quiere te hará reír, por rescatar las memorias de aquellos comediantes que pueden ya no estar entre nosotros y que en sus tiempos brindaron a la teleaudiencia unos muy graciosos momentos. Sobresale también el rescate de personajes humorísticos que quedaron ‘huérfanos y nómadas’ por el cese de los espacios de los cuales provenían. Es por ello que Arturita, Beruco y Felipa, conocidos de Deja que yo te cuente y otros como el Cabo Pantera y El Habanero, regresan a la pequeña pantalla con nuevas ocurrencias que, a pesar de todo, deben reelaborarse, pues sus chistes también están sucumbiendo ante la decadencia y la poca jocosidad.

Uno de los sketches más disfrutables es el post-créditos, tanto por su comicidad como por sus inteligencia. No hay nada más certero que autocriticarse, saberse maestro y alumno a la vez, para poder aprender de los errores y mejorar. También sobresale el haber creado más hábito que compromiso, pues a pesar de su decadencia, A otro con ese cuento se mantiene como uno de los espacios preferidos de la familia cubana por su esencia refrescante, sus cámaras ocultas y tablazos (aún por cubanizar) y porque, aunque no llega a ser un programa de altura como en sus intermedios profesa, se vale de un equipo de realización que busca con creces superarse, alegrar al televidente y regalarle una media hora relajante. (Por: Yadiel Barbón Salgado, estudiante de Periodismo )