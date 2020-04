A pesar de la COVID-19, Cuba mantiene su esquema de vacunación para niños

A pesar del brote del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, Cuba no ha modificado el esquema de vacunación para los niños, aseguró hoy el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

En la habitual conferencia de prensa sobre el avance de la enfermedad en el país, Durán recordó que con estas vacunas se protege a los infantes contra un gran número de enfermedades que se han suprimido en Cuba, por lo cual esta campaña no ha sido suspendida.

Precisó que estaba previsto realizar en el mes de mayo la vacunación nacional antipolio, pero esta se va a posponer, al igual que la antigripal, aunque ninguna será suspendida definitivamente, aclaró.

El directivo también se refirió a manifestaciones de solidaridad por parte de otros países e instituciones internacionales -como la Unicef, y algunas universidades e instituciones de Marsella- que lamentablemente no siempre se pueden materializar por el férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Reiteró el llamado a la cooperación por parte de la población, que aún no es la deseada.

Al respecto, advirtió que aunque la fuente de contagio se ha establecido en la mayoría de los casos, hay un número importante de pacientes de los que ya no se puede establecer, aunque se busca establecer una cadena para relacionar una persona con otra, dijo.

Durán explicó que no se puede culpar a nadie de violar las medidas de protección, pero si se hubiera cumplido con lo establecido, no existiría ese contagio, por lo que exhortó a no relacionarse con otras personas, pues puede ser que se tenga contacto con personas sin síntomas.

En el parte ofrecido hoy por el MINSAP, referido al cierre del 19 de abril, se informó que se obtuvieron 52 nuevas muestras positivas al SARS-CoV-2, para un total de mil 87 casos confirmados en el país; 744 pacientes mantienen evolución clínica estable, 36 fallecieron, dos han sido evacuados, nueve están reportados de críticos, 11 de graves y se han dado 285 altas.

De los pacientes confirmados en el último reporte, 51 son cubanos y uno es boliviano, 35 de ellos fueron contactos de casos confirmados, mientras que de 16 no se precisa la fuente de infección y uno tuvo contacto con viajeros procedentes de exterior.