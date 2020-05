Aarón también lucha contra la Covid-19

Desde su inocencia infantil, el pequeño Aarón da su aporte para ser parte de la solución.

Son las 9 de la noche y desde uno de los edificios del poblado de Santa Martha en Cárdenas, la voz infantil grita "¡Vivan los médicos!", acompañada de las palmas que complementan a las de sus vecinos y dando pequeños saltos de alegría que lo hacen sobresalir por el muro del balcón, unos centímetros más alto que nuestro protagonista.

La rutina se repite cada noche, quizás sea el momento en que mejor puede socializar con el resto de la comunidad que también se asoma para agradecer con aplausos, silbidos, música o cualquier otra iniciativa el desempeño de los galenos cubanos frente a la propagación de la Covid-19 en Cuba.

"Los médicos nos ayudarán a que el coronavirus se vaya más rápido de nuestra amada ciudad, por eso aplaudo todas las noches", me dice.

Muy bien informado acerca de la situación que atraviesa el país debido al contagio por la letal enfermedad, Aarón Del Castillo Pérez pensó que también él podía brindar su aporte en la batalla contra la Covid-19.

Por eso pidió a su madre, Leydis Pérez, que lo ayudara a grabar algunos videos caseros para alertar a sus amigos y a otros niños sobre la importancia de quedarse en casa para contribuir a eliminar el impacto del virus.

Aaarón extraña los paseos de los fines de semana.

Así, ataviado con sus galas de superhéroe que parecieran hacerlo inmune, el pequeño de cinco años envía mensajes sobre la necesidad de utilizar el nasobuco, lavarse las manos y quedarse en casa, video que luego su mamá comparte en la red social Facebook.

Intranquilo e inteligente como es, confiesa que lo que menos le gusta de quedarse en casa es no poder ver a sus amigos del aula, no aprender nuevas cosas en la escuela y no salir de paseo los fines de semana con sus padres.

No obstante, también mantiene una rutina en el hogar que lo ayuda a pasar el tiempo y disfrutar en familia. Lo primero y más importante de la jornada es observar las teleclases que reciben los niños de preescolar y ejercitar los conocimientos mediante las tareas, luego riega sus plantas, juega con sus mascotas, además de ayudar a su mamá con la limpieza y otras labores domésticas.

Aarón ayuda a su mamá con las tareas domésticas.

También me confiesa que se siente triste porque no puede ver a sus amiguitos del aula y que extraña mucho asistir a su escuela Renato Guitart, pero que todo ello pasará si cumplimos con lo que dice el Doctor Durán en la televisión "y entonces podremos salir de casa".

Y aunque quizás Aarón sea aún muy pequeño para comprender y dialogar sobre términos complejos para su edad como aislamiento social, medidas higiénico sanitarias o curva de contagios, o no tenga la madurez suficiente para valorar el impacto del virus en toda su magnitud, sabe que en las manos de cada uno de nosotros está la clave para eliminarlo y desde su inocencia infantil aporta para ser parte de la solución.