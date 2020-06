Andrea y el amor que da vida

Andrea sufrió una Encefalopatía Hipóxico- Isquémica en el momento de su nacimiento y como consecuencia de ello presenta una Páralisis Cerebral Infantil (PCI). A los tres meses de nacida fue necesario realizarle una traqueostomía y una gastrostomía.

Desde hace dos meses el hogar de Andrea Milagro Valdés Izquierdo, en el municipio de Pedro Betancourt, se iluminó con su presencia. Por primera vez desde su nacimiento pudo conciliar el sueño sobre la cuna que la aguardó por 13 meses y sentir el calor de su hermanita mayor Lía Valdés Izquierdo (10 años) quien pudo verla en pocas ocasiones mientras duró su prolongada estancia en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño.

A pesar de estar en casa las visitas son reducidas. Saben que todo cuidado es poco para lograr el bienestar de “Andreíta” sobre todo en estos tiempos donde la presencia de la COVID-19 impone extremar las medidas.

A Dania Izquierdo González se le escapan las lágrimas a cada minuto del diálogo. Fue difícil saber que su hijita sufrió una Encefalopatía Hipóxico- Isquémica que ocurrió en el momento de su nacimiento y como consecuencia presenta una Páralisis Cerebral Infantil (PCI). Por eso no deja de recordar con gratitud la institución pediátrica y los especialistas que libraron las batallas más complejas en medio de la gravedad para salvar a su pequeña, a quien fue necesario realizarle una traqueostomía y una gastrostomía con solo tres meses de nacida.

Dania no olvida a los especialistas del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, quienes procuraron todos los cuidados a su pequeña Andrea y se convirtieron en una gran familia.

Sin embargo, a Andreíta no le han faltado jamás los brazos firmes de su madre que permanece junto a ella siempre, pues durante el día los abuelos, papá y tíos trabajan. Esas manos pacientes, incomparables, aprendieron a hacerle fisioterapia, a cambiarle la cánula, a alimentarla mediante la sonda de gastrostomía.

“Aquí en casa puedo variar su alimentación. Le damos yogurt, además de otros alimentos todos bien batidos y colados”, explica Dania quien también alega que la niña padece de reflujo.

Andreíta, como la llaman todos, es una pequeña preciosa. Su madre pone empeño en peinarla con cariño y nos confiesa que a ella le encanta que la acaricien, que jueguen suavemente con sus cabellos.

Actualmente Andrea se encuentra estable y ya puede disfrutar en casa del abrazo de su hermana Lía.

“Uno de los aspectos más complejos de su cuadro es que requiere de sistemática aspiración endotraqueal. El equipo para llevar a cabo este procedimiento es costoso y difícil de hallar. Hoy contamos con él gracias al noble gesto de una pareja cuyo hijo presentaba una patología similar y lamentablemente falleció a la edad de seis años- Dania se detiene por un instante, baja la cabeza y respira profundo para poder alzar de nuevo la voz-“supieron de nuestro caso y decidieron regalárnoslo. No tengo cómo agradecerles tanta bondad a ellos y a las amistades y familiares que siempre han tratado de ayudarnos”.

AYUDAR PARA SEMBRAR ESPERANZAS

Para entrar al cuarto de Andrea es preciso higienizarse, revestirse con una bata y Dania no pierde de vista el lavado constante de las manos y el empleo de los guantes que le proporciona su área de salud para realizar las aspiraciones y alimentarla. Próximo a la cuna se encuentra el botellón de oxígeno con su manómetro y en otro extremo la aspiradora. Cada detalle parece haber sido colocado con ternura. Hay juguetes, mariposas de colores que alegran las horas y en varios horarios pueden escucharse melodías, pues a la niña le gusta la música y que mamá le cante.

La habitación es pequeña, cerca de Andrea está la cama donde duermen sus padres y su hermana y el sillón donde mamá la mece y le cuenta historias. “Anhelamos tener nuestra casa. Convivimos aquí con mi suegra y su esposo y mi cuñada y su pareja y Andrea no debiera dormir en el mismo cuarto en que lo hacemos nosotros tres”.

Al respecto, Girón dialogó con Gladys Rodríguez López, intendente del municipio, quien afirma que están en plena disposición de otorgarle un subsidio, pero ello no puede llevarse a término debido a que Dania y su esposo no son propietarios de ningún inmueble. Algunos familiares del matrimonio han manifestado su intención de cederles un espacio donde puedan iniciar las labores constructivas, pero “hasta que ello no se materialice, no es viable este proceso”, señala Gladys y explica además que el núcleo familiar recibe una prestación monetaria temporal.

Dania y su esposo velan por la salud de la pequeña. Sus vidas se dedican a ella por completo, de ahí la importancia de que reciban mayor apoyo.

A ello se suma la preocupación de Dania ante el pago de la tarifa eléctrica, pues es vital que la habitación de la niña se mantenga climatizada. “La enfermedad de Andrea no se inserta entre las patologías que según las correspondientes resoluciones del Ministerio de Salud Pública se exoneran del pago. No obstante, estamos presentando su historia clínica para hacer esta solicitud pues la niña no regula correctamente la temperatura y puede hacer incluso picos febriles, sin mencionar que la traqueostomía y la gastrostomía son vías abiertas que requieren el máximo cuidado. Tenemos la esperanza de que nuestra solicitud sea escuchada”.

Dania acomoda a su hijita en la cuna, le dice con ternura: “mi cocuyito” y ante su entrega incondicional no puedo más que pensar en cuánto se pudiera hacer para procurar el bien de la niña y su familia, desde un mayor apoyo de las autoridades locales, hasta el acompañamiento de especialistas que viabilicen sus trámites y el acercamiento de los servicios y productos de primera necesidad, por solo mencionar algunos ejemplos.

“Andreíta es inquieta, solo duerme entre 10 y 15 minutos durante el día y le gusta que la cargue. Lo esencial en su cuidado es el afecto y yo vivo para ella”, confiesa Dania con esa determinación que no se derrumba ante la angustia, esa fuerza sanadora que no deja de creer en el milagro del amor y que solo habita en el corazón de una madre.