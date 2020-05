Ataque a embajada cubana es resultado de la instigación al odio y la violencia

Bruno Rodríguez Parrilla en conferencia de prensa virtual.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó hoy que el reciente ataque de naturaleza terrorista a la embajada de la Isla en Washington es un resultado directo de una política oficial de instigación al odio y la violencia contra la mayor de las Antillas.



Rodríguez Parrilla explicó en conferencia de prensa virtual que el autor del ataque fue Alexander Alazo, de origen cubano, quien vive en Estados Unidos desde 2010, y, a su vez, reconoció la actuación rápida de la fuerza policial y el servicio secreto.



Denunció que el gobierno norteamericano y el Departamento de Estado de esa nación han optado por silenciar ese ataque terrorista y no se ha producido declaración pública, razón por la cual es necesario denunciar tal silencio cómplice.



El Canciller hizo un recuento de los hechos mientras mostró imágenes y detalló que el individuo planeó el atentado con antelación, y el día del atentado viajó con arma y municiones, por lo que era un hecho intencional.



Esto no puede verse como un acto separado de la política agresiva, el discurso de odio y la permanente instigación a la violencia de políticos estadounidenses y grupos extremistas anti-cubanos, dijo Rodríguez Parrilla.



Alazo disparó 32 proyectiles a la sede diplomática en la que se encontraban una decena de funcionarios cubanos, y resulta necesario preguntar al gobierno de Estados Unidos por qué no presentar mensajes de disuasión ante estos hechos terroristas, señaló el ministro cubano.



Sentenció que el atacante se declaró seguidor del actual presidente norteamericano, se arropó en la bandera de ese país y no ofreció resistencia al ser detenido.



Agregó que en los documentos legales públicos se dice que visitó un hospital donde alegó sentirse perseguido y luego visitó varias agencias de aplicación de la ley para formular acusaciones contra el gobierno de la Isla.



Se aprecia negligencia en la conducta del gobierno de Estados Unidos, que no actuó ante informaciones de esa naturaleza, expresó.



El canciller de la mayor de las Antillas comentó que Alazo era poseedor de licencia para portar armas, en el período previo obtuvo un fusil AK-47 y dos semanas antes realizó exploración in situ a la embajada cubana, por lo que el gobierno estadounidense incumplió su obligación de prevenir un ataque del cual recibió señales suficientes.



Agregó que en documentos legales se registra que este sufre de un trastorno mental y usa medicamentos, no obstante, en el propio documento se recoge que se encontró en su auto un paquete de polvo blanco que resultó ser cocaína.



Se conoció que Alazo tenía dificultades económicas, por lo que corresponde a Estados Unidos realizar investigación exhaustiva para conocer la procedencia del dinero utilizado, manifestó.



Rodríguez Parrilla afirmó que se dice que este hombre actuó movido por el odio hacia Cuba y por sentirse perseguido por organizaciones criminales cubanas, lo cual es falso y lo sabe Estados Unidos y todo el mundo.



Indicó que Alazo, mientras vivió en Cuba, mantuvo una conducta social normal, con inclinaciones religiosas y en su etapa laboral se dedicó a la labor pastoral.



En 2003 viajó a México con visa religiosa habiéndose casado antes con una ciudadana mexicana. Allí residió varios años, manteniendo una relación normal con Cuba –viajó a la Isla en ocho ocasiones, la última vez en 2015-.



Durante su período en el exterior recibió servicios consulares de manera normal, nunca tuvo ni ha tenido problema en Cuba, por lo que habría que preguntar al gobierno norteamericano cómo un individuo con conducta normal, religiosa y pacífica, se convierte en alguien con problemas mentales, cómo alguien con escasos recursos económicos se hace de fusil automático y se atreve a hacer un acto de este tipo, cuestionó el diplomático cubano.



Destacó que en 2010 Alazo se mudó a Estados Unidos y radicó en Miami, Texas, Pensilvania y posiblemente en otros lugares, pero es obligación del gobierno de esa nación investigar cuáles son los vínculos y conexiones con grupos de individuos con manifestaciones de odio e instigación a violencia y terrorismo contra Cuba.



"Puedo informar con toda responsabilidad que se asoció a un centro religioso de Miami, el centro de Oración de Jesús en Doral, al que se aproximan regularmente personas con conductas a favor de agresión y extremismo contra Cuba", dijo Rodríguez Parrilla.



Añadió que allí entró en contacto con el pastor Frank López, con el que mantenía un constante seguimiento en Facebook, individuo con estrechas relaciones con el senador Marco Rubio y otras figuras de reconocido extremismo contra la mayor de las Antillas, incluido el congresista Mario Díaz-Balart.



¿Qué sabe el gobierno de Estados Unidos sobre esos vínculos, qué conoce de los contactos de admiración mutua entre Alazo e individuos que siguen al actual gobierno e incitan la violencia y odio contra Cuba?, expresó el Canciller.



Es su obligación aclarar qué influencia ejerció el sentimiento de agresión contra Cuba en el centro de Oración de Miami y qué papel desempeñaron los individuos que allí confluyen.



El silencio cómplice, aseguró, se torna sospechoso cuando se conoce que sus servicios de aplicación de la ley tienen monitoreo de grupos violentos, incluso los que actúan contra Cuba.



"Hay que preguntar a Pompeo qué sabe él de estos asuntos cuando se pronuncia de manera constante contra Cuba pero no ha dicho una palabra contra este ataque; es deplorable que mantenga silencio sobre ataque terrorista y dedique pronunciamientos a atacar a la cooperación médica cubana", sentenció.



Lo mismo hace su subsecretario asistente, quien publica a diario mentiras sobre los profesionales cubanos de la salud, indicó Rodríguez Parrilla.



El canciller de la nación caribeña denunció que existe evidencia de participación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos en hechos violentos contra médicos cubanos durante el golpe de Estado en Bolivia, y expresó que quien entienda que actúa en línea con la política agresiva y de hostilidad que pregona y practica el gobierno norteamericano puede sentirse alentado a cometer actos violentos.



"Si hubo odio en la actuación de Alazo, puede afirmarse que es inducido por el gobierno de Estados Unidos y los políticos que viven de la agresión contra Cuba y la promoción de la violencia por diferentes grupos en particular en Miami", alertó.



Asimismo insistió en que el gobierno de Cuba espera por resultados de una investigación exhaustiva y a fondo de este ataque terrorista.



"Veremos si el gobierno de Estados Unidos encuentra explicación plausible a los vínculos con estas figuras que hemos presentado", subrayó.



Reiteró que el gobierno de ese país ha optado por silenciar, no rechazar ni denunciar un acto terrorista ocurrido en Washington, con un fusil de asalto y con la intención de matar y destacó que no es secreto que sectores con trayectoria de extremismo contra Cuba han logrado una influencia desproporcionada en el gobierno actual. (Jeniffer Rodríguez Martinto)