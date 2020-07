Atenuar la falta de medicamentos es impostergable

Una vía plausible que se observa por el momento para contrarrestar la carencia de determinados medicamentos necesarios para la población es aumentar la producción de fármacos medicinales naturales.

El combate a la pandemia obligó a invertir cuantiosos recursos en medicamentos, lo cual incrementó las limitaciones de medicinas en la red farmacéutica del país.

Una vía plausible que se observa por el momento para contrarrestar la carencia de determinados medicamentos necesarios para la población es aumentar la producción de fármacos medicinales naturales y adoptar medidas, tanto para su prescripción como para su fomento en cada territorio. En muchas naciones desarrolladas se ha retornado a ese uso por sus bondades terapéuticas en diversas enfermedades y paliativas en otras más complejas.

Por la TV aparecen imágenes de medicamentos tradicionales que no llegan con frecuencia a la red de las provincias. Es hora de pensar cómo extender esos productos mediante una descentralización de los laboratorios e industrias de su tipo. En algunos casos existe una sola entidad productora en la provincia o el país.

Aunque sabemos que está estructurado, igualmente se trabaja con agricultores o cooperativas que aporten más con intencionalidad variadas plantas medicinales, y con las Empresas de Materias Primas y del Vidrio para acrecentar la recolección y fabricación de envases. A esto se une el aporte de Azcuba. Es un encadenamiento productivo que no evoluciona con la celeridad requerida en estos tiempos.

El papel de los galenos resulta indispensable. No muchos recomiendan el uso de la medicina natural. Sólo expiden recetas y recetas de medicamentos que no hay en farmacias. A esto se le suma el no recurrir a sustitutos para los faltantes en la Tarjeta de Control.

Sería una forma de contribuir a no depender tanto de materias primas importadas, aunque sabemos que muchos fármacos demandan fórmulas específicas no existentes en el país. Lo que no puede ocurrir es que haya enfermos sin ninguna medicina en el hogar que alivie o cure su dolencia, sin tener que recurrir al sistema hospitalario. (Por María Elena Bayón)