Capitanes América

Todavía en mi muro de Facebook, varias vueltas de la rueda del mouse atrás o pases de dedos en la pantalla del celular, se encuentra una fotografía de la reparación de la estatua del Soldado Mambí Desconocido, ubicada en la Plaza de La Vigía en la ciudad de Matanzas. La tomé un día nublado como otro cualquiera. En la imagen un muchacho trepado en un andamio azul pule el monumento y desde el disco de la pulidora cae un polvillo blanco, como cualquiera otra instantánea de la reparación de una figura de mármol. El muchacho viste un short con la bandera de Estados Unidos, como muchos otros cubanos.

No recurriré a lo obvio- Maine, tratado de París, República Neocolonial- para referirme al mensaje que sugiere la fotografía en una primera impresión. Mucho menos despellejaré a nadie. El ejemplo del principio por su impacto visual y fácil comprensión solo constituye un arranque para no escribir un texto acéfalo y para que ustedes, lectores, entren en calor.

En la actualidad son bastantes los cubanos que utilizan insignias nacionales foráneas en la ropa o en diferentes accesorios. Después de las olimpiadas de Londres 2012 la cruz de la bandera del Reino Unido asemejaba los pechos de muchos a dianas para tiro al blanco; y no solo en pulóveres, sino también en alpargatas, zapatos de moda en esa época, que no aguantaban un round de sol para desprender un hedor que provocaría que las cebollas se atacaran en llanto.

Sin embargo, el caso más común resulta la bandera de los Estados Unidos que la encontramos si paseamos la mirada por la cotidianidad en bicitaxis, en los espejos traseros de los automóviles al lado de carteles que dicen “Yo soy soltero, la casada es mi mujer” o alguno por el estilo, en llaveros, collares, alfombras para limpiarse los pies.

Con respecto a este tópico existen extremos. En uno de ellos- y esto me lo recordó un amigo hace poco- se hayan las cacerías de brujas. Por ejemplo en los turnos de Educación Física en algunas primarias si te descubrían en tu conjunto el susodicho símbolo, aunque fuera en un pequeño bordado en el pulóver, te pedían que te cambiaras de ropa o que salieras de la clase. En otros escenarios inquisitoriales ocurría y aún ocurre lo mismo.

Por el otro lado, una vez vi a una persona que cada pieza de su indumentaria portaba la insignia estadounidense: el pañuelo con que se envolvía la cabeza, el short, las zapatillas, la camiseta. Parecía más americano que cualquier ciudadano promedio de esa nación o que el Capitán América.

En el ejemplo anterior las inclinaciones ideológicas del sujeto nos golpean en la cara. Nos noquean con un buen derechazo. Mas, en la mayoría de las ocasiones las personas portan el emblema por transitividad. Para analizar este fenómeno primero hay que tener en cuenta las causas objetivas. Gran parte de la vestimenta que entra en el país proviene de los Estados Unidos a través de visitas de familiares que emigraron y paquetes que estos envían. Muchos cubanos no se visten como quieren, sino como pueden.

También y quizás sea el motivo con más peso, la industria cultural del Norte revuelto y brutal impone los patrones de lo bello y de lo cool, y casi siempre peca por chovinista. La vox populi lo resumió en el chiste de: “Los americanos hacen dos cosas bien: las películas y todo lo demás”. En la Isla se come Hollywood y otros monstruos del entretenimiento a grandes bocados y no siempre se digieren de la forma más orgánica. Existe una desideologización que no permite ver que muchos símbolos que portamos van más allá de un pedazo de tela y se vuelven estandartes.

Esta problemática no se resolverá con tácticas de coerción y regaño, inútil por hueco; solo la educación ayudará. El rescate de los valores patrios y de la identidad pura- no la de los carteles para turistas- permitirá calcular el verdadero peligro de las guerras ganadas sin balas ni bombas, aquellas que se dan el plano las pantallas de los televisores y en la conciencia. Aunque esto no significa que seamos los cubanos los que caigamos en el chovinismo, o que irrespetemos los símbolos patrios de cualquier otro estado.