Cocodrilos van por el doblete

Los matanceros saben que será difícil repetir la victoria de la pasada contienda, pero se prepararán con ahínco para conseguirla. Foto: Ricardo López Hevia

Al director Armando Ferrer le preguntan con frecuencia qué pasará con los Cocodrilos en la 60 Serie Nacional, y siempre contesta lo mismo: «vamos por el título, es al fin y al cabo lo único que aceptaría la afición matancera. No tenemos de otra».

Tras una prolongada pausa provocada por la COVID-19, los actuales campeones inician su preparación con el desafío de reeditar la actuación de la campaña anterior, en la cual se agenciaron la corona luego de intentarlo a lo largo de tres décadas.

Ferrer, quien cargó con una parte importante del mérito de aquella victoria, no se engaña a sí mismo. Sabe que repetir la hazaña será tanto o más difícil que haber triunfado la primera vez. «Los muchachos tendrán ahora la presión adicional de ser los monarcas, es algo que siempre pesa en el desempeño de un equipo», reconoció el timonel de los Rojos. Pondera asimismo los visibles atributos de conjuntos como Camagüey, Las Tunas, Cienfuegos, Sancti Spíritus e Industriales, entre otros planteles con muchas opciones, según la composición de sus preselecciones.

–Ya tuvo la oportunidad de ver a la totalidad de los atletas, ¿cómo valora su estado físico, alguna preocupación en particular?

–En términos generales, todos están bien, sanos y en el peso más o menos apropiado, incluso aquellos que habitualmente deben hacer un esfuerzo mayor para no ganar libras de más, como el espigado bateador zurdo Yariel Duque. Se nota que los muchachos no vienen de cero. Disponemos de seis semanas de preparación y cada uno irá alcanzando su forma ideal en esta fase atípica de entrenamiento en la que, a diferencia de la ocasión anterior, no podremos beneficiarnos del trabajo en la arena por razones de tiempo. Las carencias las resolveremos con sentido práctico.

–¿Qué pasó en estas primeras horas de entrenamiento, cuál fue la prioridad?

–Hemos realizado diversos ejercicios para tener un conocimiento previo que permita en lo adelante la toma de decisiones. No ha habido intensidad. Trabajamos la ofensiva y sobre todo la defensa, donde sin duda alguna haremos el mayor énfasis, sin descuidar el necesario acento en otras áreas.

–Todavía es bastante temprano para una idea acabada, pero, ¿tiene alguna consideración sobre las nuevas adquisiciones?

–Contamos con cinco novatos, todos en el área de los lanzadores. Al equipo se suman, además, hombres conocidos como Dariel Góngora, Moisés Esquerré, y el capitalino Adrián Sosa. Yadir Drake, quien se ha desempeñado en los circuitos independientes de béisbol en el área, no cuenta aún con la confirmación de la Comisión Nacional, aunque esperamos un fallo positivo.

–Contar con Yoanni Yera en la primera etapa del campeonato es una buena noticia para los Cocodrilos…



–Así es, es un lanzador dominante en nuestra pelota y que, por lo general, aporta una buena cantidad de victorias. Será el pitcher abridor ante Camagüey en el desafío inaugural de la Serie. Debe acompañar al equipo en un número importante de juegos, aunque en noviembre es posible su salida para participar en la Liga del Pacífico.



–¿Le bastaría este primer golpe de vista para adelantar una posible alineación regular?



–Es básicamente la misma, conformada por jugadores fogueados en series nacionales. Sería más o menos así: Eduardo Blanco, jardinero central; Ariel Sánchez, jardinero izquierdo; Yadir Drake, jardinero derecho; Javier Camero, designado y cuarto bate; Jefferson Delgado, tercera almohadilla; Yasiel Santoya, en primera base; Erisbel Arruebarruena, campo corto; Andry Pérez, receptor, y Aníbal Medina o Moisés Esquerré, en el segundo cojín.

–¿Cómo valora el estado del terreno del Victoria de Girón y las condiciones en general para esta preparación?



–El terreno se ve en excelente forma, muy bonito. Le hizo bien la resiembra del césped. Tenemos a nuestra disposición los recursos necesarios para hacer el trabajo sin contratiempos.

Sosegado e inteligente, Ferrer supo sortear las dificultades y coronar a su equipo con un principio infalible: darles confianza a los atletas, una premisa que asegura no cambiará en lo absoluto.

«Para ganar un campeonato y, todavía más, para conquistar un doblete, lo más importante es la disciplina e inculcarles seguridad a los jugadores, apelar a sus reservas, además de colegiar con el equipo de dirección y propiciar su activa participación. Le daremos al pueblo matancero el gusto de vernos jugar pelota con muchos deseos», concluyó el mentor. (Por Ventura de Jesús García)