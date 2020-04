Colas: riesgo en la percepción

Caricatura de Orlando Ramos

Desde que en el mes de marzo se detectaran los primeros casos de contagios por el virus SARS-Cov-2, a la mayoría de los cubanos nos cambió la vida. Prácticas tan necesarias para preservar la higiene como el uso del hipoclorito de sodio, a la entrada y salida de cualquier centro laboral, incluso, en la puerta de muchos hogares se han hecho cotidianas.

Otras medidas ineludibles ya se han incorporado al actuar. Permanecer en casa el mayor tiempo posible y evitar las reuniones y aglomeraciones han sido otras de las exigencias de la máxima dirección del país en aras de mitigar el impacto de la letal enfermedad.

Sin embargo, creo que hay un factor común que no se ha podido controlar con la prontitud que lo requiere y que contribuye en gran medida a la propagación de la epidemia y conspira contra el aislamiento social. Las colas son desde hace algún tiempo un tema pendiente. Un simple vistazo a algunos de los establecimientos que expenden productos de primera necesidad como aseo y alimentos no dejan lugar a las dudas.

A veces creo yo, que además de la necesidad, existe un poco de irresponsabilidad en algunas personas que permanecen merodeando y marcando turnos horas y días antes de que se descarguen los artículos en las tiendas y muchas veces sin saber a ciencia cierta qué producto se expenderá. Otras que no respetan la distancia establecida y hasta entablan una conversación con el más cercano como si estuviéramos en tiempos normales. O muchas, incluso, aquellas catalogadas como vulnerables que deben trasladarse largos trayectos para adquirir lo que precisan.

Entonces caemos en un círculo interminable de colas y contagios que se nos escapa de las manos, más ahora que ya es un hecho la trasmisión local y que en muchos casos los portadores son asintomáticos. Y, aclaro, no se trata de no acudir a comprar pues en tiempos donde estamos llamados a quedarnos en casa, es imprescindible tener en los hogares los artículos que nos garanticen la estancia, pero se precisa en todos los casos de lograr mayor organización.

Cierto es que se han creado estrategias para acercar los alimentos al pueblo y a los sectores más vulnerables. Injusto sería no reconocer también el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria en la organización de la venta de estos artículos esenciales. Más todavía quedan brechas por las que se nos puede escurrir el virus.

La libreta de abastecimiento, tan criticada en otros tiempos, hoy parece emerger como una tabla salvadora para regular, acercar y controlar la venta, no solo en las bodegas sino también en otros establecimientos como la Cadena de Tiendas Caribe. Así lo hemos visto en días recientes en otras provincias del país y también en algunos poblados del territorio matancero.

No estoy ajena a que la mayoría de las mercancías comercializables en esas cadenas no alcanzarían para todas las personas aun y cuando se vendieran al mismo precio. Pero al que en esta vuelta le toque perros calientes, quizás en la otra se lleve un paquete de hamburguesas y así en alguna etapa todos seremos beneficiados con algo, insuficiente sí, pero muy necesario. Otro factor desestabilizador, la incertidumbre que provoca no alcanzar también sería reducido.

Y ya está demostrado que cuando se regula de esta forma las colas son más efectivas y rápidas, además de no dar lugar a la especulación y el acaparamiento. Este mecanismo también beneficiaría a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar como los ancianos o quienes padecen enfermedades crónicas asociadas, mujeres que no pueden hacer largas colas porque cuidan a sus hijos pequeños y que en todos los casos viven solos.

A tiempos excepcionales corresponden medidas excepcionales. Todo el terreno que podamos ganarle ahora al virus se revertirá en salud y bienestar para nuestro pueblo.