Comercio electrónico: De lo humano a lo divino

El comercio electrónico, con sus pros y sus contras, parece que ha llegado para quedarse. La actual situación epidemiológica que vive el país debido a la expansión de la COVID-19, sin dudas, ha venido a darle un empujón no solo a las instituciones encargadas de hacerlo más viable para la población, sino al propio pueblo que antes del coronavirus no lo veía como una opción tan cercana.

Cierto es que todavía hay que pulir demasiados aspectos de ambos lados. Lo primero que sea accesible para la mayoría de las personas, pues aún resulta ínfima la parte de los cubanos que disponen de una tarjeta magnética, la aplicación Transfermóvil (muy útil en los tiempos que corren) y el acceso a Internet.

También resulta imprescindible cambiar mentalidades y estructuras para que se asuma como lo que debiera ser, una opción que facilita la adquisición de productos desde la comodidad del hogar o la oficina y que tiene como ventajas el ahorro de tiempo, de transporte y, lo mejor, que deviene un antídoto infalible contra las colas y las aglomeraciones de personas.

Lo otro, y fundamental, sobre todo para elevar la confianza en este sistema, es que las entidades, como ya lo han intentado hacer, continúen el perfeccionamiento de esta red y fortalezcan los mecanismos de gestión en pos de ganar inmediatez en las entregas, abundancia y variedad en los surtidos, la garantía de que cada pedido llegue completo y se corresponda con lo solicitado, en tiempo y con la calidad exigida.

Mención aparte merece el aseguramiento de una plataforma digital más rápida y eficiente para sustentar las compras online. También de mecanismos más efectivos para dar respuesta a la población ante las quejas que surgen.

De todas estas brechas que aún tiene el comercio electrónico institucional, se aprovecha un comercio virtual independiente, por llamarlo de alguna forma, que, si bien no surge a raíz de la situación epidemiológica, sí se ha fortalecido durante esta contingencia y consolidado en redes sociales como Facebook y Wathsap.

Y que conste que no me refiero al comercio también por llamarlo de alguna forma “minorista”, ese que anuncia la venta de un par de zapatos porque se le quedaron a su hijo y necesita venderlos para mediante ese mismo grupo comprar otro par. Ni siquiera menciono a los que tienen licencia de trabajadores no estatales y encuentran en esta vía un espacio para promocionar sus productos y llevarlos a domicilio.

Me refiero, por supuesto, a aquellos que con total descaro, y aprovechándose de las necesidades de la población y del desabastecimiento, proponen a la vista de todos productos industriales como detergentes, jabones, productos alimenticios que se expenden únicamente en las tiendas, culeros desechables, toallitas húmedas, materiales para la construcción e, incluso, medicamentos, a precios exorbitantes que duplican o triplican el monto en el que son vendidos en la red comercial.

Son los revendedores digitales que entran a estos grupos de compra-venta, a los que no les importa ya exponerse, eso sí, eficientes son, pues en pocas horas la mercancía está en la puerta de su casa, fresquecita.

Y lo que me llama poderosamente la atención es que nadie se pregunta, ni se cuestiona de dónde sacan los productos que casualmente son los mismos que escasean y que a todas luces se sabe de dónde provienen.

¿Resulta tan difícil apresar a quienes públicamente, y con constancia y evidencia cometen delitos de especulación y acaparamiento? Y más grave aún, investigar a quienes suministran o se hacen los de la “vista gorda” para que esos productos de primera necesidad, se desvíen y no lleguen al pueblo, al menos no al precio que debiera.

El comercio electrónico llegó para quedarse y ello implica organización y responsabilidad para con la población. Implica también deshacerse de cada una de las trabas que alimentan al mercado negro, ilegal. Despojarse de las malas prácticas ha de ser la regla.

Creo que mientras más alternativas tengamos para satisfacer sus necesidades básicas, no importan del sector que provengan, estatal o no estatal, serán bienvenidas, pero siempre con honestidad y legalidad.