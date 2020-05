Comercio electrónico: ¿el último en la cola virtual?

Comercio eléctrónico en Cuba se ha incrementado.

Como parte de las estrategias de la dirección del país para minimizar el contacto entre las personas, alentar la permanencia en casa y evitar el contagio de la Covid-19, una forma de compra en los establecimientos de Cimex de cada territorio a través del comercio electrónico y especialmente sus tiendas virtuales, tomó fuerza. Transcurridos dos meses desde que se fortaleció este método en Cuba, algunos clientes se muestran insatisfechos ante las dificultades que enfrentan para realizar dichas compras.

TU ENVÍO, ¿CÓMO FUNCIONA?

Para utilizar la alternativa que se ofrece mediante la plataforma www.tuenvio.cu/matanzas y comprar productos de aseo y alimentos se requiere que los clientes dispongan de una cuenta bancaria abierta en el Banco de Crédito y Comercio, Metropolitano y Popular de Ahorro (en CUC o CUP) y que dispongan de tarjetas magnéticas para la operación de las mismas. A estas exigencias se añade contar con una tarjeta de Telebanca facilitada previamente por el banco a solicitud. Dicha entidad bancaria asocia las tarjetas magnéticas de las cuentas del cliente y la tarjeta Telebanca con la aplicación Transfermóvil.

Una vez que se ha accedido al sitio para efectuar compras es necesario registrarse, acción que se realiza una única vez, donde el cliente selecciona el tipo de producto y colocándolo en una lista de compras conocida como carrito, se procede a efectuar la adquisición. Al consumidor se le solicitará escoger el banco de su tarjeta, el PIN de Telebanca y la moneda de su cuenta a operar. En el momento en que que acepte la operación, desde la app Transfermovil, se le descontará el monto correspondiente de su tarjeta y obtendrá una notificación vía SMS de la compra.

Los productos llegarán a los hogares de los clientes entre 5 y 7 días hábiles con una tarifa de entrega que figura entre los 0.40 centavos y un poco más de 8 CUC dependiendo de la distancia del territorio; y si decide asistir a la tienda dispondrá de hasta 3 días hábiles luego de efectuar la operación. (En la sección de enlaces útiles se explica al lector las formas de rastrear la orden, la garantía de los productos entregados, así como el tiempo de transporte y entrega de los mismos).

CLIENTES (IN) SATISFECHOS

A pesar de las facilidades brindadas para que los cubanos accedan a la red de redes en horarios diferenciados para evitar el congestionamiento de las páginas, en algunas ocasiones resulta difícil acceder al sitio.

Esther Acosta y Mayelín Herrera se integran a la lista de clientes que esperan mejoras en el servicio, especialmente en la cabecera provincial, donde residen. Solo la madrugada se convirtió en aliada para registrarse en tuenvio.cu.

“Creo que el problema pudiera encontrarse en la sobrecarga del servidor o del ancho de banda del que disponen en Cimex. Después de varios intentos finalmente lo conseguí, pero conozco de otros casos que no llegaron a feliz término. Esta opción para mí es positiva, debo continuar trabajando y no me puedo concentrar en permanecer en largas colas en los centros comerciales. Pero considero que deben perfeccionarse, sobre todo en la entrega, para satisfacer a un número mayor de personas”, explica Mayelín.

La experiencia de Esther resultó similar. “Luego de varios intentos en diferentes jornadas finalmente logré registrarme. En algunas ocasiones intenté llamar al número que aparecía en la página para recibir información sobre mi compra y resultó imposible pues se encontraba ocupado todo el tiempo. Al menos la entrega se realizó en el tiempo estimado. Es uno de los aspectos positivos a señalar”, agregó.

Hasta el momento el país cuenta con más de 140 mil usuarios registrados en tuenvio.cu, y en la provincia de Matanzas, segunda en pedidos después de la capital, se realizan diariamente entre 600 y 700 órdenes, lo que demuestra que a pesar de las imprecisiones del servicio, esta constituye una opción provechosa para aquellos que deciden permanecer en casa.