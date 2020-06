Conéctate con el Atenas Rock

Será porque soy matancera y sé bien cuánto ha defendido mi terruño esta fiesta, pero cuando escuché las nuevas ofertas de ETECSA para facilitar la conectividad de los cubanos, me dije: ¡nos vamos al Atenas Rock! Y es que esta edición virtual ya arrancó en las redes sociales, tal y como ha impuesto la actual situación epidemiológica y no para hasta el próximo 28 de junio. Los detalles de la programación nos los cuenta Yadier Hernández, Presidente de la AHS en Matanzas:

“El Festival tiene una programación amplia, quisimos mantener más o menos la estructura que tradicionalmente hemos tenido en las ediciones anteriores, por lo tanto, aunque suene un poco raro, quisimos organizarnos el día y organizárselo al público, para que sepa en qué momento vamos a estar subiendo nuevos contenidos, hacerlo sistemático, o sea, mantener los horarios durante toda la semana y así tener ordenado todo el material en las redes sociales”.

La plataforma principal es la página de Facebook del propio festival, allí lo espera a las 10:00 am “un video muy rápido que pone al tanto de la programación del día. A las 11 de la mañana tendríamos el primer espacio, que se llama el Reto Rock del día, en esta publicación vamos a tener fotografías, músicos de bandas nacionales, internacionales, fechas importantes, entonces lo que tiene que hacer el público es identificar de qué se trata esa fotografía y dejarlo en los comentarios. Al mediodía vamos a subir artículos que se han confeccionado alrededor del Festival, a lo largo de estos 20 años”.

Nada más y nada menos que el habitual Boletín del Atenas Rock, así que en esta peculiar entrega, traerá también materiales escritos para esta edición que es la número 21, una cifra que, lleva razón Yadier, se dice fácil “parece sencillo, pero refiriéndonos a este género de rock, que no siempre tiene muchos seguidores, yo creo que es un reto haber mantenido este festival de gran referencia a nivel nacional.

Es un festival muy respetado, al que todos los músicos quieren venir”. Y así ha sido este año, un total de 15 bandas están representadas y mucha juventud rockera (incluso otros no tan jóvenes o no tan rockeros) se conecta con Matanzas otra vez a las dos de la tarde para rememorar las citan anteriores a través de los archivos del telecentro TV Yumurí. Además se pueden disfrutar fotografías agrupadas por temáticas que aportan una visión diferente del Festival Atenas Rock.

Las noches no se han quedado vacías en esta fiesta virtual del rock, si usted enciende los datos o se conecta a la wifi, podrá continuar recordando a través de materiales audiovisuales o encontrarse con músicos y seguidores que han enviado sus mensajes al comité organizador, así lo recibe el equipo de la Asociación Hermanos Saíz en Matanzas: “Que esos músicos, ese público, esos seguidores, se conecten con Matanzas y se preocupen porque se haga el festival y porque tenga calidad, pues siempre se ha caracterizado este festival por tener bandas de calidad, por tener propuestas diferentes, propuestas atractivas, por ser un festival muy organizado”.

Si bien, la playa Buey Vaca extrañará esta vez los sonidos, cada vez más auténticos, del rock hecho en Cuba, el Festival no escatima creatividad ni esfuerzos para estar al alcance de un público fiel y generar interactividad: “Vamos a trabajar en el grupo que tenemos en Telegram, que se llama Amigos de la AHS Matanzas, nuestra cuenta en Instagram también tendrá sus cositas y creamos un grupo en Whatsapp por el que también interactuamos con los miembros de la AHS y músicos que están vinculados directamente al Festival.

“En Telegram todos los días vamos tenemos una encuesta y en Instagram una foto inédita cada día, además, una especie de concurso, en el que el público pueda compartir la foto con que ellos se identifican dentro del Atenas Rock, desde sus perfiles, etiquetando al Festival, por supuesto”. Mucho rock para el fin de semana Para el fin de semana, fecha en que habitualmente son los grandes conciertos, se van a transmitir materiales de las diferentes bandas del país, algunos totalmente nuevos: “Muchos materiales fueron grabados específicamente para el Atenas Rock y eso es algo que nos alegra muchísimo, que nos reconforta, porque nos da la medida de con qué seriedad se lo toman los músicos, cuánto respetan el Festival, aunque simplemente con el hecho de participar, de enviarnos sus materiales, que para muchos fue muy complejo, fue difícil, fue costoso, yo creo que eso es algo que tenemos que agradecer siempre.

“Lo más complejo en esta edición ha sido intentar unir todo ese material, intentar que en el poco tiempo que la convocatoria ha dejado como margen para poder enviar sus materiales, ellos lo hicieron y se mantuvieron al tanto de todos los detalles. La idea fue hacer como una especie de programa de televisión, cada uno con una duración de 30 minutos, pero divididos en dos bloques de 15 minutos cada día. En estos programas vamos a poder ver los diferentes materiales que enviaron los músicos, vamos a conocer sobre la historia del festival, sobre los lugares donde se ha realizado, vamos a tener otros saludos de los amigos de la AHS. Está hecho bajo la conducción de María Laura Germán, que es actriz y dramaturga, miembro de la AHS por artes escénicas”.

Claro que no es lo mismo rockear de esta forma, a través de una pantalla y sin la emoción de lo que ocurre en vivo, lo saben perfectamente los organizadores del Atenas Rock y lo dejan ver en el cartel que diseñó el artista visual Frank David Valdés y también en el spot, así nos lo explica Yadiel: “El spot fue un trabajo en conjunto con el editor Daniel Mejías. Hace como un resumen de todo lo que hemos hablado y todo lo que tiene que ver con este concepto de la conectividad, de hacer el festival de esta forma, que no me gusta mucho decirle on line, porque creo que ese concepto es mucho más grande de lo que en realidad podemos hacer, pero sí está presente la idea de que el Festival ya no se queda solo en Matanzas, sino es del mundo entero”. ( Por: Giusette León García/CubaSí)