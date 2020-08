Construcción y Recursos Hidráulicos en la estrategia socioeconómica cubana

Para impulsar la economía y enfrentar la crisis mundial provocada por la COVID-19, el gobierno cubano aprobó una estrategia socioeconómica que pretende poner en práctica con “rapidez” y “oportunidad”.

Las acciones que llevarán a cabo el Ministerio de la Construcción y el Instituto de Recursos Hidráulicos fueron dadas a conocer en la Mesa Redonda de este miércoles.

Al intervenir en el programa radio-televisivo, el ministro de la Construcción René Mesa Villafañas, expresó que la estrategia aprobada por el Consejo de Ministros, establece cambios fundamentales en la gestión económica, abordando de manera innovadora las soluciones a problemas existentes en el país. En este sentido sostuvo que su implementación se sustenta en 9 principios.

Principios de la estrategia macro-económica

En este contexto, el titular del ramo recordó la situación económica mundial provocada por la COVID-19 y el recrudecimiento continuo del bloqueo económico-comercial hacia Cuba, lo cual conllevó a realizar ajustes en el plan de la economía para 2020.

“Sin embargo, el programa aprobado para el segundo año de la Política de la Vivienda se mantuvo invariable, así como su proyección para el 2021, lo que ratifica la prioridad que el gobierno cubano le da a este programa” subrayó.

Según informó Mesa Villafañas en el primer semestre de este año se terminaron 24 620 viviendas, lo que representa el 60% de lo planificado en 2020.

“Sabemos que no es suficiente para la situación que presenta la vivienda en el país, pero si lo compramos con el mismo periodo del año anterior, tenemos un crecimiento del 58%”, acotó.

En paralelo se evalúan locales en otros usos para convertirlos en viviendas, incluyendo aquellos edificios que hoy se usan como oficinas para retornarlas a su función inicial -viviendas-.

El ministro aseguró que para hacer más eficiente el proceso inversionista del país, de acuerdo a la magnitud, se crearán empresas contratista y/o unidades especializadas de administración y servicios de obras en todas las provincias y municipios más importantes.

Explicó además que una de las ventajas de este paso es que el inversionista contratará de manera directa a esa organización, sin tener que acudir a varios lugares para satisfacer las demandas.

Este contratista, añadió, organiza mejor el flujo productivo, el presupuesto y garantiza la calidad y rapidez de la inversión.

“Esto permitirá, mejor control de los presupuestos, mayor calidad, plazos y encadenamiento del sistema empresarial del país entre el sector estatal y no estatal. Se facilitará el arrendamiento de equipos y locales del sector estatal al no estatal”.

Al comentar sobre el trabajo con el sector no estatal, el ministro la Construcción dijo que a partir de la terminación del experimento que se ha venido desarrollando con las cooperativas no agropecuarias y la flexibilización del trabajo por cuenta propia, se están elaborando normas jurídicas para flexibilizar, transformar y ampliar este sector.

“Lo que forma parte no solo de la estrategia de la construcción, si no de la estrategia general de la nación. Por lo que la implementación de estas medidas comprenderá acciones para que, tanto la empresa estatal como no estatal, estén en condiciones similares, es decir, los actores económicos en igualdad de condiciones”.