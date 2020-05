Convoca Artex a participar en concurso por el Día de los Padres

Con un regalo diferente la Sucursal Artex Matanzas invita a celebrar el Día de los Padres el domingo 21 de junio con un concurso que desde ya promociona en sus redes sociales, propuesta que además convida a quedarse en casa para evitar el contagio por el virus SARS-Cov-2.

En esta ocasión los interesados deberán compartir en la página de Facebook Artex Matanzas una foto en la que se observe el parecido entre padre e hijo o abuelo, usando el hastags #regalodiferente.



Quienes no sigan la página deben dar me gusta e indicarle a sus amigos que le den like, me encantan o simplemente dejen un comentario en la publicación.



Se seleccionarán tres ganadores que serán aquellos cuyas fotos obtengan más me gusta, me encanta y la de más comentarios positivos al respecto. El concurso permanecerá abierto hasta el 18 de junio y los ganadores se darán a conocer al día siguiente en la página de Facebook Artex Matanzas.



Según expresó Katia Rodríguez López, gerente de Imagen y Desarrollo de la Sucursal los ganadores recibirán una ampliación de la foto con la cual concursó y un regalo.

"Aclaramos que debido a la situación epidemiológica actual nos es posible solo realizar la entrega del premio a los ganadores que estén en la ciudad de Matanzas, sin embargo, consideramos no limitar la participación de los concursantes solo a la urbe yumurina, por lo que de resultar ganador un usuario de otro de los municipios de la provincia, nos pondríamos en contacto para que el mismo realice su recogida en el momento que le sea posible sin que pierda el derecho al premio".