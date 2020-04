Covid-19: Camila crece en “la torre”

Camila de la Caridad Ramos Pérez, de 26 años de edad, integra el equipo que trabaja hace 14 días en la Filial Tecnológica de la Salud Mártires del 27 de Noviembre, convertida en centro de aislamiento.

Suena el despertador. Camila se levanta de la cama, nunca remolonea, menos ahora. Siempre pide un deseo en voz baja, pero no se escucha bien lo que dice. Se arregla un poco y desayuna con otra doctora y dos enfermeros, tiene una regla: el café se debe tomar temprano y en grupo para iniciar el día con el pie derecho.

Después llega el momento de disfrazarse. Primero se pone el pijama, luego le siguen la sobrebata, botas de tela, guantes, gorro, espejuelos y finalmente el nasobuco. A un lado tiene la maleta en la que trajo el “conjunto verde”, cada vez que la mira recuerda la última vez que la llenó, hace exactamente 14 días.

Los misterios de la memoria, de pronto ella vuelve atrás en el tiempo. Se encuentra saliendo de una guardia médica en Guanábana e incorporándose a la pesquisa activa, entonces la directora del policlínico le pregunta si está dispuesta a trabajar en un centro de aislamiento, ella no lo piensa dos veces y responde que sí.

Impulso suficiente para romper el récord en distancia y velocidad. Regresa a su casa en Santa Marta y en lugar de echar una siesta pide una maleta a su tía, nunca antes había preparado una tan rápido, con solo lo esencial y parte nuevamente hacia Matanzas.

Tocan a la puerta y vuelve a poner los pies en “la torre”, así le dicen a una de las dos grandes edificaciones de la Filial Tecnológica de la Salud, de la ciudad de Matanzas, donde permanecen los contactos de casos positivos a la Covid-19 o casos sospechosos, hasta que conocen el resultado de los PCR.

Camila junto a sus colegas en el centro de aislamiento.

Mientras más mira al espejo, menos se reconoce, señal de que está bien enmascarada. Ya está lista. Sale del dormitorio y sube las escaleras para iniciar el pase de visita, por lo general se topa con familias enteras y vecinos, algo similar a entrar a un barrio cubano cualquiera, a veces hasta 16 parientes o amigos estuvieron bien cerca de un mismo caso confirmado positivo.

Para todos Camila es la doctora flaca y alta. Es la única forma de diferenciarla del resto del personal de salud. Pasa cama por cama y examina a los pacientes, su batalla no es contra la tos, ni la fiebre, ni el dolor de garganta… que alertan que algo anda mal, es preventiva. Si el nuevo virus está presente en alguna persona de la sala, no tiene “cara”, porque todas son asintomáticas.

Las jóvenes doctoras recogen a diario en la historia clínica cada detalle sobre el estado general de los contactos ingresados.

Anota en la historia clínica cada detalle sobre el estado general del ingresado: cómo se siente y los signos vitales. Cuando va por el número 16 debe parar de escribir, las gafas están demasiado empañadas de tanto calor y por más que lo intente no ve bien los números, en ese momento maldice el clima para sus adentros.

Baja las escaleras, desinfecta sus gafas y cambia su vestuario, lava bien sus manos, sube otra vez. Retoma el trabajo pendiente hasta que lo concluye. De pronto conoce el resultado de las muestras tomadas hace pocos días y tiene la dicha de dar una buena noticia: les dice a unos muchachos que son negativos a la Covid-19, estalla la alegría y les da el alta médica.

Cuando el resultado de la muestra es negativo, los pacientes sienten un gran alivio y son dados de alta.

Baja las escaleras, vuelve a desinfectar sus gafas y cambia su vestuario, limpia sus manos, todo un ritual hasta al fin sentarse a la mesa, que por cierto también tiene cierto olor a cloro, y desde ahí devora el almuerzo con unas ganas enormes.

Le informan de un nuevo ingreso y entonces les da la bienvenida a más de 40 personas entre mujeres y hombres, algunos de edad avanzada, otros con niños pequeños, y también jóvenes embarazadas. Se le comprime el pecho de imaginar que alguno puede ser positivo.

Muchos llegan y se lamentan por no saber valorar el peligro, por pensar que nada les sucedería. En estos tiempos de contingencia sanitaria jugar dominó en la esquina de la cuadra, ir a pelarse con el barbero sin usar nasobuco, recorrer la ciudad en busca de sancocho para darle de comer a los puercos o comprarle ron al vecino, es una irresponsabilidad que pone en riesgo a todos.

Camila limpia sus gafas y cambia su vestuario, lava sus manos, sube las escaleras y vuelve al pase de visita, a hacer nuevas historias clínicas y actualizar otras. Allí consuela al paciente triste y al colega que extraña a su hija, se siente útil.

A los 8 de la noche al fin tiene un “chance”. Lava la ropa con agua bien caliente y toma un baño refrescante. Llama por teléfono a sus padres y de cada cuatro palabras que escucha, tres le orientan que no deje de cuidarse, reflexiona que es como estar de misión, pero más cerca. Durante la comida bromea con sus colegas, les dice en tono jocoso: “Hoy terminan los 14 días y seguimos dos semanas de aislamiento, más vale llevarnos bien”.

Los trabajadores de la salud que laboran en el centro de aislamiento son una familia.

Se despide. Cae de un tirón en la cama y piensa en su hobby favorito: las exploraciones a varias cuevas del país junto al Grupo Guamacaro, al cual pertenece porque le apasiona la espeleología. También lamenta no haber traído ningún libro de cirugía, la especialidad de la medicina que le otorgaron hace poco. Siempre le ha gustado porque no es nada fácil, permite probarte, ver los resultados del trabajo, ya sean malos o buenos, casi inmediatamente, así que no puedes fallar.

Camila, amante de la espeleología, extraña las exploraciones en las cuevas del país junto al Grupo Guamacaro.

Camila no le teme a nada, ni a la oscuridad de las cavidades subterráneas, ni a los retos de la medicina, solo a esta pausa interminable en la vida. Antes de dormir, dice algo en voz baja, pero esta vez sí se escucha mejor: “Hace falta acabar ya con la Covid-19, que nos dé un respiro, a ver si puedo empezar la residencia en septiembre”.

Si la situación actual lo permite Camila desea comenzar en septiembre la residencia de Cirugía.