COVID-19 en el mundo: Brasil superó a China en contagios de coronavirus

Una magistrada de un tribunal de segunda instancia suspendió provisionalmente el fallo judicial que obligaba al presidente Jair Bolsonaro a divulgar los exámenes de Covid-19.

Mientras el presidente brasileño Jair Bolsonaro insiste con minimizar el impacto del coronavirus, su país registró un nuevo récord de muertes en las últimas 24 horas. Con 421 nuevos fallecimientos y 4.970 contagios, Brasil superó en número de infectados a China, el país donde se originó la pandemia. Con los nuevos números, ascendió a 6.750 y se registraron en total 96.559 enfermos.

Según reporta Página 12, los estados y municipios recomiendan el distanciamiento, pero este sábado el presidente Bolsonaro, por cuarto fin de semana consecutivo, violó las indicaciones médicas: visitó bares y panaderías en Cristalina, estado de Goiás, vecino a Brasilia, y acusó a gobernadores e intendentes de querer derrocarlo. Mientras tanto, Brasil se posicionó como el noveno país en el ranking de la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos que supera a China.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, el estado de San Pablo, el más poblado del país tiene 31.174 enfermos y 2.586 muertes. La ciudad de San Pablo prepara para la próxima semana el corte de avenidas y accesos para impedir el traslado de personas: los gobiernos estaduales y municipales no tornaron obligatoria la cuarentena todavía.

El segundo estado más afectado es el de Río de Janeiro, donde se contabilizaron 971 muertes y 10.546 infectados. Le siguen en cantidad de muertos los estados de Ceará (noreste) con 638, Pernambuco (noreste) con 628 y Amazonas (norte) con 501.

El Ministerio de Salud también informó que hay 1.330 decesos en investigación y que 40.937 personas registradas con Covid-19 se recuperaron. El intendente de Manaos, Arhtur Virgilio Neto, pidió hoy ayuda por las redes sociales a la activista ambiental sueca Greta Thunberg, en el marco del colapso sanitario y ambiental que sufre la mayor ciudad de la Amazonía.

Por otra parte, una magistrada de un tribunal de segunda instancia suspendió provisionalmente el fallo judicial que obligaba al presidente Jair Bolsonaro a divulgar los exámenes de Covid-19 a los que se sometió y que, según él, dieron negativo, informaron este sábado fuentes oficiales. El caso se originó en un pedido del diario O Estado de Sao Paulo, que solicitó los exámenes del jefe de Estado, no publicados hasta la fecha, por tratarse de un asunto de "interés público".

Una jueza de primera instancia falló entonces a favor del diario y el jueves dio a Bolsonaro 48 horas para divulgar los resultados de los análisis, pero el mandatario le remitió, a través de los abogados del estado, un informe de la Dirección de Gestión de Personas y Coordinación de Salud de la Presidencia que garantiza que Bolsonaro fue sometido a exámenes los pasados 12 y 17 de marzo y que los resultados fueron negativos.

La magistrada Nobre decidió alargar ese plazo por cinco días hasta que el juez del TRF3 instructor del caso se pronuncie al respecto y analice los argumentos expuestos por los abogados del Estado.

China reporta dos nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

En total, por el momento fueron detectados 82.877 casos de coronavirus en China.

Las autoridades sanitarias chinas informaron este domingo sobre dos nuevos casos de COVID-19 en la zona continental del país, uno de los cuales es de transmisión local, recoge la agencia Xinhua. Además, se registraron 12 nuevos casos asintomáticos.

En total, por el momento fueron detectados 82.877 casos de coronavirus en China continental, y 531 pacientes aún reciben tratamiento en hospitales. Las autoridades confirmaron además un total de 1.039 infectados en la región de Hong Kong, 45 en Macao y 432 en Taipei de China.

México registra más de 22 mil casos de coronavirus



Las autoridades de salud del país confirmaron que son 6.013 los casos acumulados de covid-19 en la Ciudad de México.



En México se registra un total de 22.088 casos del nuevo coronavirus y 2.061 personas han fallecido a causa de la enfermedad, según la información presentada este 2 de mayo por el Gobierno federal.

Hasta el momento, se contabiliza 14.536 casos sospechosos de contagio, que permanecen bajo observación médica para determinar si están infectados con covid-19. Mientras tanto, un total de 57.167 personas han dado negativo a la prueba.

Las autoridades de salud del país también confirmaron que la Ciudad de México suma un total de 6.013 contagiados, de los cuales 1.805 permanecen activos.

Del total de personas infectadas en el país latinoamericano, el 58,13 % son hombres y el 41,87 % son mujeres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta jornada que no se relajará "la disciplina" en el país para poder acabar con la pandemia, recogen medios locales.

Por su parte Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México aseguró el viernes que México tendrá "acceso oportuno" al tratamiento con el fármaco remdesivir, un antiviral experimental fabricado por EE.UU. que, según se ha comprobado en algunos estudios, ayuda a recuperarse a pacientes con coronavirus.

Baja la cifra de muertos diarios en España

Un profesional sanitario realiza su trabajo con enfermos de la Covid-19 en la UCI del hospital del Mar de Barcelona. Foto: EFE.

Un total de 164 personas han fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone 112 menos que los notificados este sábado y la cifra más baja en los últimos 46 días de pandemia, según los datos oficiales difundidos este domingo por el Ministerio de Sanidad.

Se trata de la primera vez que las muertes por Covid-19 caen por debajo del umbral de 200 casi desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma el 15 de marzo. La cifra de fallecidos rondaba entonces el centenar y en pocos días comenzó a dispararse, con 169 el jueves 19 de marzo, 235 el viernes 20 de marzo, 324 el sábado 21 de marzo y 462 el lunes 23 de marzo.

Ahora, la tendencia de las dos últimas semanas es a la inversa, aunque los datos de decesos se reducen a un ritmo más lento. Los 164 fallecidos de este domingo son la cifra más baja de los últimos 46 días y llega después de tres jornadas consecutivas por debajo de 300 y de nueve por debajo de 400. Hace apenas un mes, España registró el pico de 950 muertos en un mismo día, en concreto el 2 de abril.

Los nuevos contagios también caen a mínimos desde que comenzó el estado de alarma, hasta el punto de los 838 notificados este domingo por el Ministerio de Sanidad es la primera ocasión en la que hay menos de un millar de positivos desde el 16 de marzo. No obstante, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Sanidad ahora sólo computa los casos de coronavirus detectados mediante PCR, que prueban que una persona está contagiada en ese momento. Desde hace más de una semana no hace públicos los casos detectados con test rápidos, que al medir la existencia de anticuerpos en la sangre no permiten determinar si la enfermedad se está combatiendo en ese momento o ya se ha conseguido vencer.

Desde que el Gobierno cambió el sistema para contabilizar los casos, los positivos cayeron por debajo de 2.000 y han estado en los últimos tres días rondando el millar. Ahora, cae por primera por debajo de esa barrera y supone la mitad de las altas médicas registradas ayer, que fueron de 1.654.

Cabe destacar que de los 838 nuevos casos notificados este domingo, 384 corresponden a Cataluña, 118 a Castilla y León, 65 a Galicia, 51 a País Vasco y 50 a Castilla-La Mancha, mientras que la Comunidad de Madrid apenas aporta 19.

Con estos datos, el total de casos de Covid-19 reconocidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez asciende a 217.466 enfermos, mientras que el de personas que han superado la pandemia llega ya a 118.902. Así, la tasa de nuevos contagios queda hoy en el 0,4% mientras que la de curados diarios se queda en el 1,4%.

El número de personas atendidas en UCI asciende a 10.974 enfermos, de los cuales sólo 65 corresponden a los ingresados en las últimas horas en estas unidades de cuidados intensivos. Más de la mitad de los nuevos pacientes graves (33) corresponden a Cataluña y 17 a Madrid.

Papa Francisco apoya colaboración internacional frente a la Covid-19

Papa Francisco. Foto: Agencias,

El papa Francisco expresó hoy su apoyo a la colaboración internacional para enfrentar la pandemia de la Covid-19 y pidió que sus avances sean puestos a disposición de las personas contagiadas en cualquier parte del mundo.

Tras concluir la oración de la Reina del Cielo desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el sumo pontífice manifestó el deseo de "apoyar y estimular la colaboración internacional que se está activando con varias iniciativas para responder en modo adecuado y eficaz a la grave crisis que estamos viviendo".

En realidad, es importante reunir las capacidades científicas de manera transparente y desinteresada para hallar vacunas y tratamientos y garantizar el acceso universal a las tecnologías esenciales que permitan a todas las personas contagiadas recibir los cuidados sanitarios necesarios, en cualquier parte del mundo, apuntó.

Francisco reiteró, asimismo, su cercanía respecto a los pacientes de la Covid-19, quienes los cuidan y todas las personas que sufren por la pandemia.