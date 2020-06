Cuando el bien hacer derriba obstáculos

Margarita junto a sus muchachos en los días en que el coronavirus no era azote para el deporte.

Una severa lesión le cambió el destino a Margarita Vega Zulueta, en la actualidad profesora de baloncesto en la escuela primaria Francisco Vega Alemán, en la ciudad de Matanzas, con fructífera estela de labor no solo en la enseñanza de los fundamentos del dinámico deporte, sino en la aplicación pedagógica integral.

Narró que a los 10 años se inició en el judo en su pueblo natal, Los Arabos, con asistencia a justas locales y provinciales con buenos resultados. Esto le permitió ingresar en la Eide Luis Augusto Turcios Lima, plaza desde la cual incursionó en Juegos Escolares hasta noveno grado. Momento en que se le origina la contusión en la columna vertebral y los médicos deciden que no puede continuar en el referido arte marcial.

“El mundo se me vino abajo. Se cerró mi horizonte, pensé. Tenía 15 años. El apoyo de mis padres fue decisivo. De forma gradual salí adelante hasta concluir el 12 grado. Comienzo la licenciatura en Cultura Física hasta concluirla satisfactoriamente, porque el deporte es pasión, vida”, comentó.

De pronto, llega el baloncesto desde muy cerca: su hermano Israel ‘Pochi’, quien lo practicaba en la Eide. “Y aunque lo mío era el judo, me gustaba la disciplina de los aros y las canastas. Un día decidí ser profesora, y hasta el sol de hoy”.

A principio le resultó difícil, pero con los consejos y ejemplo de su hermano asimiló las lecciones con resultados alentadores.

Las niñas fueron las primeras en pasar por su doctrina, y gana eventos provinciales. En el 2013 cumple misión internacionalista en Venezuela en la Misión Barrio Adentro Deportivo, época en la que sufre la pérdida de su hija.

“Aprendí a erguirme, a enfrentar con decisión y valor estos avatares de la vida, sin dejar a un lado lo profesional. Recibí ayuda de mi familia y de amistades. Continué adelante.

“Al regreso me proponen trabajar con niños y acepté. Algunos no confiaron en mí, pensaron que con ellos no obtendría iguales resultados, pero los hice quedar mal. Desde el inicio infundí amor y respeto por el deporte, según enseñanza de mis padres”.

Entre sus conquistas de oro se hallan cuatro eventos provinciales más un segundo lugar. De igual forma, numerosos atletas de baloncesto (m) de la Eide pasaron por su área especial, “donde desde hace 15 años trabajo y es mi segunda casa. Fundé una academia para pequeños de siete a 12 años”.

En su haber tiene 39 éxitos y una sola derrota en justas provinciales y en la Copa Nacional La Edad de Oro, en Mayabeque, atesora nueve segundos puestos en iguales celebraciones. Por ese resultado la invitaron a competencias de Cuba Vs. Puerto Rico como directora técnica de los Criollos en la categoría de 11-12 años, donde alcanza par de copas de plata y una de bronce. Estos resultados le granjearon ser Mejor Profesora por tres años consecutivos en el municipio de Matanzas.

Margarita demostró que sí se puede cuando hay voluntad y valor para imponerse. (Por Evangelio V. Molina Alemán y Dago. Foto: Cortesía familiar)