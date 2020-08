CUBA ES UNA PINGA!

AQUI HAY TREMENDA FALTA DE RESPETO, MIRA ESTO UN PERIODICO QUE SE SUPONE QUE ES ALGO OFICIAL Y LA MIERDA ESTA QUE TIENEN DE INFORMATICOS NO SE ENCARGAN DE HACER SU TRABAJO TAL Y COMO VA! TODO EL DINERO DE ESTA PINGA DE PAIS LO ESTAN GASTANDO EN PERSONAS MEDIOCRES COMPRADORAS DE TITULOS DE UNIVERSIDAD PARA TRABAJAR! ES ESTO LO QUE QUIEREN? ES ESTA MIERDA EL LEGADO QUE QUIEREN DEJAR EN NUESTRO AMADO PAIS? NO COMAN PINGA DIAZ CANEL, NI EL SINGAO DE RAUL CASTRO! CUBA, ES Y SEGUIRA SIENDO SIEMPRE UNA PINGA, QUE EN PAZ DESCANSE FIDEL CASTRO, EL UNICO HOMBRE QUE HIZO QUE ESTE PAIS AVANZARA POR ESO TODO EL MUNDO LO QUIERE, PERO RAUL HERMANO, TREMENDA PINGA ESTAS HACIENDO Y DIAZ CANEL, AMIGO HAZ ALGO PRODUCTIVO, NO TE DEJES LLEVAR POR EL VIEJO DESCARAO DE RAUL, QUE TODO EL MUNDO SABE QUE METE PRESA A LAS PROSTITUTAS PERO BASTANTE RICO QUE SE LAS COME DE GRATIS, DESCARADO!!!!

Share Tweet Share