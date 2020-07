Cuba frente a la COVID-19: “Lo que se ha hecho es una heroicidad”

En otro estimulante intercambio con científicos y expertos que han enfrentado a la COVID-19 -encuentro que se ha convertido en espacio permanente de la agenda del Gobierno cada jueves y que arribó a su jornada No. 20- el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó la fortaleza del sistema nacional de salud pública y el decisivo aporte de la ciencia para combatir la epidemia.

El mandatario cubano resaltó los resultados alcanzados por Cuba, en medio de un escenario complejo, con presiones externas y el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero.

“El mundo lo ha reconocido y es el reconocimiento a lo que han hecho nuestros científicos y el personal de salud, lo que se ha hecho es una heroicidad; y hemos dado una respuesta sumamente digna”, afirmó el Jefe de Estado.

Agregó que lo hemos hecho muy por encima de lo que la mayoría de los países ha podido lograr, y los que lo han logrado mejor que nosotros o más o menos como nosotros, la mayoría son países desarrollados, con otras realidades.

Díaz-Canel consideró que el sistema cubano de salud no solo se distingue por su gratuidad, sino también por su calidad. En eso -enfatizó- también radica el éxito alcanzado en el enfrentamiento a la pandemia.

Al significar las características de nuestro sistema de salud, el Presidente cubano señaló que “es un modelo que es ya maduro, y uno ahora lo puede percibir mejor a la luz de todo este esfuerzo que estamos tratando de hacer desde el Gobierno de crear un sistema de gestión de innovación para el país; y por ejemplo, aquí eso funcionó muy rápido y muy bien, porque aquí había un sistema que ya trabajaba en eso, un comité de innovación, no hubo que crearlo, sino potenciarlo”.

Díaz-Canel intervino en el encuentro, luego de que el Doctor en Ciencias, Pedro Más Bermejo, ratificara en su presentación que los resultados del comportamiento de la COVID-19 en Cuba ponen de manifiesto la equidad del Sistema de salud en la Mayor de las Antillas.

El vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, aseguró que las medidas del gobierno cubano, reflejadas en el Índice Oxford, “han sido rigurosas, consistentes y sólidas para combatir la epidemia, adoptadas en el momento oportuno y mantenidas el tiempo necesario”.

Apuntó que mientras una parte de los sistemas de salud en el mundo ha colapsado, Cuba no solo ha combatido a la pandemia, sino que ha ofrecido su colaboración en varios países impactados por la COVID-19.

Otros gratificantes resultados fueron argumentados por la Doctora Mercedes Piloto Padrón, quien ofreció una caracterización acerca de cómo se comportó la cifra de embarazadas contagiadas con la COVID-19 en el país.

El primer caso de gestante reportada con la enfermedad en el territorio nacional ocurrió el pasado primero de abril. Según confirmó la especialista, durante toda la epidemia 181 pacientes obstétricas han sido atendidas como sospechosas o positivas al SARS-CoV-2.

En ese sentido, acotó que hasta el 21 de julio se habían reportado 23 embarazadas confirmadas, lo que representa el 0,9 por ciento del total de casos positivos en Cuba.

La Doctora Mercedes Piloto Padrón aseguró que el ciento por ciento de esas pacientes obstétricas han sido recuperadas de la COVID-19, no han ocurrido muertes maternas debido a la enfermedad, y hasta la fecha se acumulaban veinte días sin reportes de gestantes o puérperas positivas.

En este sensible y priorizado tema, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acentuó que es otra dimensión de los logros alcanzados por el país en el combate a la epidemia.

“Haberlas tratado con intencionalidad, de manera diferenciada, permitió poder aplicar los protocolos a tiempo. Ya todo lo que se ha estado haciendo ha ayudado también a que estén protegidas”, recalcó el mandatario.

En el encuentro con los expertos y científicos, la Doctora Ileana Morales Suárez informó acerca del Protocolo de actuación nacional para enfrentar a la COVID-19.

Según explicó la Directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, las modificaciones de este protocolo de investigación, único para todos los servicios del país, están basadas en evidencias científicas. Señaló, además, que en su elaboración y perfeccionamiento han intervenido expertos clínicos, investigadores de las ciencias médicas y científicos de la industria biotecnológica cubana.

La Doctora Ileana Morales detalló que el protocolo cubano para combatir la epidemia abarca las medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación.

Entre los varios aspectos que lo distinguen de otros modelos de actuación en el mundo, el de Cuba -argumentó- contiene el protocolo diagnóstico, el de manejo clínico y el protocolo para convalecientes; así como varios documentos técnicos adjuntos, incluido el programa de apoyo psicosocial.

Entre los más relevantes resultados alcanzados con la aplicación del protocolo cubano para la COVID-19, la Doctora Ileana Morales expresó que se aplica en todos los escenarios de actuación sanitaria, desde la Comunidad a los Servicios de Cuidados Intensivos, mediante medidas diferenciadas preventivas-curativas-recuperación-psicológicas.

Resaltó que su principal propósito es que los cubanos no lleguen a enfermar, si enferman no lleguen a gravedad/criticidad, y si se agravan no fallezcan.

De igual manera, la científica destacó el uso de los medicamentos de la Industria Biotecnológica y Farmacéutica cubana en más del 85 por ciento del cuadro terapéutico aprobado.

Como es habitual en estos intercambios, el Decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart Díaz, mostró las conocidas curvas del comportamiento de los casos activos en Cuba, y de manera particular en la capital del país.

El Doctor en Ciencias aseguró que en Cuba ha existido un total control de la epidemia; y en el caso específico de La Habana la tendencia apunta hacia la disminución de los casos confirmados.

El control de la COVID-19 depende de todos

Con todos esos saberes, sesionó también al final de la tarde de este jueves el Grupo temporal de trabajo para la prevención y el control del nuevo coronavirus, que encabezan el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, y que también contó con la presencia del vicepresidente Salvador Valdés Mesa.



Luego de que el Ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda ofreciera una actualización acerca del comportamiento de la COVID-19 en el mundo y la situación en el país, rindieron cuenta a través de videoconferencia los Consejos de Defensa de varios territorios.

La provincia de Artemisa, donde recientemente se abrió un evento de transmisión local en Bauta, afirmó que transcurrió con total control el primer día de cuarentena en los dos Consejos Populares de ese municipio, donde fueron cerrados todos sus accesos.

Las máximas autoridades de la provincia explicaron que se mantienen en vigilancia y estudio los contactos de los casos confirmados, se realizan las muestras PCR, se incrementan las medidas epidemiológicas para contener la propagación de la enfermedad; y se garantizan los servicios básicos a todos los habitantes en la localidad.

La Habana, por su parte, sigue apurando el paso, incrementando el rigor y las medidas de reforzamiento, para poder seguir avanzando en la etapa de recuperación; un resultado que dependerá de la disciplina y responsabilidad de todos los capitalinos.

Otras provincias como Ciego de Ávila y Granma que transitan por la fase tres de la etapa de recuperación, así como el municipio especial Isla de la Juventud, también informaron acerca de los retos de cada territorio para seguir ganándole la batalla a la epidemia, impulsar la economía y ofrecer mejores servicios al pueblo. (Tomado de Radio Rebelde)