Cuba: Producción alimentaria en tiempos de la COVID-19

La COVID-19 supone diversos desafíos para Cuba en materia de producción alimentaria. Sembrar más, llevar más productos a la mesa, son imperativos a los que está llamado el país, en aras de minimizar el impacto de la pandemia en los cubanos.

Para actualizar sobre este tema, comparecieron este lunes en la Mesa Redonda Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria y Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial AZCUBA.

Alternativas para asegurar la producción alimentaria

En la Mesa Redonda de este lunes, el ministro de agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, actualizó algunos de los resultados concretos de productores cubanos ante el llamado a producir más, así como los principales desafíos aún por delante.

De acuerdo con el titular, al llamado del país de elevar las producciones ante las difíciles circunstancias y acopiar y comercializar más de lo planificado, se inició un proceso de intercambio con cooperativas agropecuarias, productores individuales, granjas estatales y empresas.

Más de 400 mil productores integran el sistema agropecuario cubano, quienes han respondido de manera positiva al llamado, aseguró Rodríguez Rollero.

Sobre la producción de dos alimentos básicos en la dieta del cubano: el arroz y el cerdo, el titular de agricultura hizo un aparte y precisó que ante posibles complicaciones en estas producciones se realizaría un nuevo análisis con los más de 10 mil productores arroceros y 14 mil productores porcinos, ante la situación actual de insumos productivos y la falta de alimentos importados.

No pocas prácticas positivas han llegado para quedarse entre los productores cubanos que hacen frente a la pandemia desde los campos del país, y algunas de ellas fueron destacados por Rodríguez Rollero.

El Ministro señaló que se han buscado diversas soluciones y alternativas nacionales a la falta de insumos productivos importados, mientras que se ha potenciado la innovación en el uso de implementos fabricados localmente y la producción de semillas propias.

Igualmente, se refirió a que, ante la falta de maquinaria y combustible, se explota el uso de la tracción animal, al tiempo que se incrementa el acarreo y acopio de las producciones con medios propios.

También ha sido noticia por estos días en la prensa nacional que diversas cooperativas y productores individuales han entregado alimentos en Mercados, Centros del Consumo Social y Centros de Aislamientos por parte de las cooperativas y productores individuales.

“Hay incluso productores que han entregado alimentos de sus fincas donados a los Centros de Aislamiento”, destacó

Agricultura urbana y suburbana frente a la pandemia

Mesa Redonda sobre la Producción de Alimentos en tiempos de Pandemia. Foto: Presidencia Cuba/ Twitter.

El ministro de agricultura señaló que se observa hoy una mayor intensidad del trabajo en las entidades de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, mientras que muchas cooperativas incrementan la crianza de aves y cerdos.

No obstante, Gustavo Rodríguez Rollero significó algunas de dificultades encontradas, y sobre las que el país tomaría medidas, como “la subdeclaración de la producción y siembras realizadas, la existencia de cultivos no reportados y contratados oficialmente, desvíos de las producciones a otros destinos no autorizados, e ilegalidades y delitos con la producción terminada”.

“Prevemos cambiar el método de trabajo de las estructuras empresariales, direcciones de las cooperativas y de dirección estatal de la Agricultura, trabajando directamente en la finca de los productores. Tenemos que acompañar a la cooperativa a llegar hasta la finca del productor, porque allí es donde se ven las cosas y se implementan estos aspectos”.

En cifras, producción de alimentos en Cuba

El Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, destacó en cifras algunos resultados de los productores cubanos frente a los efectos de la pandemia.

Resaltó que se incrementaron en un 20% de los acopios de productos agrícolas, mientras que también aumentó el abastecimiento a los Mercados Agropecuarios Estatales.

La utilización de las producciones que se destinaban al turismo, un mayor acopio a los productores y una mayor exigencia y control de los destinos de las producciones han contribuido a este fin, según destacó.

En este punto, precisó que se atiende la situación de las provincias de Holguín, Las Tunas y Camagüey, con menores ventas de productos a la población.

Entre otros datos significativos, subrayó que unas 962 toneladas de productos han sido entregadas a los Centros de Aislamiento; mientras que se han comercializado unas 185 mil 21 bolsas de productos para las personas, de conjunto con el Consejo de Defensa.

Dijo también que se comercializan y entregan a la población unas 44 mil 319 toneladas de papa y en relación con otro alimento de alto valor nutricional, el huevo, refirió que se cumplía con la entrega de los 10 huevos por personas y 15 para La Habana, de forma normada y regulada.

“Se puede asegurar que está garantizado el huevo, como resultado de una estabilidad en la producción que se mantendrá en los próximos meses”, añadió el titular.

¿Cómo se preparan los agricultores cubanos para el período de lluvia?

Integrantes de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Raúl Suárez Martínez, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Foto. ACN.

El país se acerca a la primavera, época del año en que se incrementan las lluvias, por lo que el desafío es aprovechar al máximo las jornadas que llegarán con el mes de mayo, y aumentar la producción de alimentos.

El Ministro de Agricultura explicó que, ante la cercanía de esta fecha, la preparación y alistamiento de las tierras tenía máxima prioridad.

“Se le han dado movimiento a 176 mil hectáreas de tierras con un promedio aproximado de 50 mil hectáreas por semana, de las cuales actualmente están listas para sembrar 60 mil hectáreas”, aseguró el Ministro.

No obstante, explicó que se continuará intensificando la preparación de la tierra, si bien faltan por roturar 118 mil hectáreas, el 31% del Plan de Siembra de la campaña de primavera.

Una de las estrategias del país ha sido priorizar las siembras de cultivos de ciclo corto, en aquellos lugares donde comenzó a llover o existe riego de agua asegurado.

“Se han sembrado desde el 1ro de marzo hasta el 30 de abril unas 86 mil hectáreas a un ritmo de 10 mil hectáreas por semana, y con el inicio de las lluvias este ritmo se incrementará”, aseveró.

El titular de la agricultura enumeró algunos de los alimentos que se priorizan, como plátano, yuca, boniato, calabaza, pepino, berenjena, habichuela y quimbombó.

Especial atención tienen las siembras de maíz, decisivo en la ganadería, por lo que el país se ha comprometido a producir unas cien mil toneladas de maíz grano seco.

En relación con la producción de hortalizas, Rodríguez Rollero explicó que en el país se utilizan con este fin túneles dedicados a la producción de posturas de tabaco.

“Hoy se utilizan 498, el 87%. Se han producido 2 millones de posturas y 421 toneladas de hortalizas para la venta a la población”, detalló.

Agregó además que el país prioriza la recuperación y siembra de las cámaras y canteros de la agricultura urbana. Está sembrado el 98% de los existentes (598 mil) y quedan por sembrar 12 mil.

Sobre la producción de alimentos en patios y parcelas familiares, detalló que existen 500 mil y que se prevé incorporar nuevas familias en cada Consejo Popular.

¿Qué pasa con el arroz y la carne de cerdo en Cuba?

Venta de carne de cerdo. Foto. Archivo.

Cuba atiende de manera diferenciada la producción de arroz y carne porcina en la actual situación del país, aseguró el Ministro de Agricultura, quien ofreció información detallada sobre el estado de ambos alimentos indispensables en la dieta del cubano en el espacio Mesa Redonda.

En referencia al arroz, explicó que, por dificultades con los insumos, se incumplió la siembra de la época de frío en 22 mil hectáreas.

Rodríguez Rollero dijo que actualmente se desarrolla la siembra de primavera con un atraso de 4 mil 600 hectáreas.

“Ayer hicimos una reunión con las empresas arroceras del país y mandamos a que se reunieran con los más de diez mil productores de arroz del territorio nacional. La gente quiere producir arroz, tenemos un programa arrocero, tenemos tierra, agua en algunos lugares. Cuba necesita producir arroz”.

En ese sentido, el titular de agricultura anunció que se realizará un proceso de análisis y discusión con los 10 mil productores arroceros antes del 30 de mayo, para aplicar variantes ante la no existencia de fertilizantes y plaguicidas que necesita el cultivo en sus tecnologías.

En relación con la producción de carne de cerdo, dijo que, desde enero hasta la fecha, más de 11 mil 528 toneladas se habían dejado de entregar a la industria cárnica, al tiempo que se le debían a los productores unas 76 mil 778 toneladas de alimentos como parte del contrato realizado.

“La producción porcina se encuentra hoy en apenas unas 9 mil toneladas mensuales y se estima que pueda incrementarse a unas 11 mil toneladas mensuales en septiembre, de asegurarse los alimentos fundamentalmente producción nacional para la ceba”.

Alimentos exportables: Rublos decisivos para Cuba

En tiempos de pandemia, Cuba mantiene la producción de productos que son fondos exportables.

Por su importancia económica para el país en las difíciles circunstancias, el Ministro destacó que se registran sobrecumplimientos en la producción de tabaco mecanizado, cigarrillos, miel, café, cacao, carbón vegetal y frutas y vegetales, aunque se reportan afectaciones a las exportaciones hasta la fecha en valores de unos 3 millones 400 mil USD.

Algunas cifras sobre la producción de fondos exportables:

Productos apícolas : se sobrecumplen en 157 toneladas de miel y se trabaja en las 3 Plantas Procesadoras con máxima intensidad.

: se sobrecumplen en 157 toneladas de miel y se trabaja en las 3 Plantas Procesadoras con máxima intensidad. Café y cacao : el café se sobrecumple el plan de producción en 282 toneladas, el acopio de cacao en 277 toneladas. En el caso del café se adelantarán las entregas a la industria nacional de los meses de mayo, junio y julio.

: el café se sobrecumple el plan de producción en 282 toneladas, el acopio de cacao en 277 toneladas. En el caso del café se adelantarán las entregas a la industria nacional de los meses de mayo, junio y julio. Carbón vegetal : se han acopiado 38 mil toneladas y se han exportado 22 mil toneladas y existen 804 contenedores llenos, listos para exportar por barco. Se aprovecha la época de seca para intensificar la producción.

: se han acopiado 38 mil toneladas y se han exportado 22 mil toneladas y existen 804 contenedores llenos, listos para exportar por barco. Se aprovecha la época de seca para intensificar la producción. Frutas y vegetales: se procesan en las industrias del Grupo Empresarial Agrícola las pulpas, néctares y jugos. Se almacenan en envases asépticos o congelación y otros como el ají picante se exportan unos niveles. Se prepara la cosecha del mango, la guayaba y la frutabomba.

Agricultura cubana trabaja en 138 inversiones

Plantaciones en Pinar

La agricultura cubana trabaja en 138 inversiones este 2020, con la mira en la necesidad de elevar la producción de alimentos.

En ese sentido, el titular de agricultura enfatizó que resultan prioritarias las destinadas a 9 plantas de semilla de arroz, 13 plantas de secado y molinado junto a las bases de silos del arroz, así como 4 plantas de beneficio de granos en las provincias orientales.

Igualmente, varias inversiones se encaminan a almacenes de alimento animal, fábricas de piensos, así como al montaje de nuevos sistemas de riego.

También se continúa trabajando en la recuperación de unidades avícolas, porcinas y ganaderas, que permitirán incrementar los niveles productivos de huevos y carne; mientras que se construyen miles de naves rústicas en empresas, cooperativas y productores individuales, para incrementar la crianza de cerdos criollos, aves rústicas, ovino, caprino y cunícola.

Según anunció Rodríguez Rollero, como resultado de proyectos de cooperación internacional se encuentran arribando al país equipamientos e insumos destinados a 105 cooperativas, que permitirán potenciar la producción ganadera en Camagüey. Por esta vía, también llegarán maquinarias para el programa arrocero.

Estado de la entrega de tierras ociosas a productores

La agricultura cubana avanza hoy en la agilización de trámites para entregas de tierras estatales ociosas o mal aprovechadas a productores, a partir de las indicaciones de la Dirección Superior del Gobierno.

En tal sentido, el Minag ha establecido un término máximo de 15 días, para agilizar los trámites y aprobación de las solicitudes.

El Ministro de Agricultura explicó que en todas las provincias se abren nuevos polos agrícolas a partir de tierras ociosas, así como el uso total de la tierra en los que ya existían y no se estaban poniendo a producir.

Igualmente, se aprueban hoy ampliaciones de tierras a propietarios y usufructuarios, con prioridad para aquellos que tengan financiamiento, recursos propios y fuerza de trabajo.

Sobre la situación actual de la entrega de tierras ociosas, se detalló en la Mesa Redonda:

Expedientes tramitados 33 mil 746

Expedientes resueltos 22 mil 315

Expedientes en proceso 11 mil 431

AZCUBA trabaja en asegurar la economía interna

Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial AZCUBA, inició su intervención refiriéndose a cómo la zafra chica tuvo una arrancada incierta, con solo 21 centrales en funcionamiento fuera de su fecha inicial, que provocó tener más de 100 mil toneladas de atraso.

Un grupo de territorios y 12 centrales no fueron capaz de recuperar en el tiempo la producción de azúcar. En ello influyó:

La llegada de los recursos vinculados a las calderas de vapor, aunque ya se han instalado más de 200

La aplicación del título III de la Ley Helms Burton que limitó a acceder a créditos bancarios por más de 30 millones.

Entre enero y febrero estuvieron paralizados 22 centrales por falta de combustible.

“Hoy han cumplido el plan Sancti Spíritus y Cienfuegos y trabajan para alcanzarlo Matanzas, Villa Clara, Artemisa y 10 centrales más”, aseguró el directivo. Esos datos se evidencian en que 39 centrales continúan hoy la zafra azucarera, con la incorporación de 120 obreros agrícolas e industriales.

Según informó García Pérez, son cinco los casos positivos a la COVID-19 en el sector hasta el momento. “Todos se han recuperado y se han extremado las medidas”.

Actualmente, el grupo AZCUBA trabaja en asegurar la economía interna. “El refino, crudo y los alcohes están asegurados hasta diciembre”.

Sobre las exportaciones, apreciadas a partir del precio favorable que está teniendo la azúcar este año en el mercado, las aspiraciones son cumplir con los ingresos a la caja de financiamiento central del país y desde ese punto de vista, no ocasionar mayores afectaciones.

“Este año no cumpliremos la zafra azucarera, pero si pretendemos aportar a los ingresos del país a partir de las exportaciones.

Con relación a los derivados, el sector asegura a la economía interna del país más de 320 millones de dólares en recursos. Por ejemplo, se asegura todo el alcohol para la industria de los medicamentos y la perfumería. Además, más de 500 mil hectolitros de alcohol están destinados a la producción de rones de alta calidad.

“Aseguramos al porcino más de 91 mil toneladas de miel de ganadería, que está la fecha está sobrecumplica y asegurada. Además, entregamos energía eléctrica a la red; el autoabastecimiento está al 99.6 %, ya está en funcionamiento la bioelectrica de Ciego de Ávila que genera diariamente más de 30 megawatts”.

El director de AZCUBA dijo que en alimento animal están insatisfechos con las cifras, aunque este año van a producir más de 40 mil toneladas. “También producimos ceras refinadas destinada a los pacientes que consumen PPG. Además, tableros de bagazos, el sorbitol para desodorantes, caramelos, vinagres”.

García Pérez se refirió al programa de atención a los derivados de la azúcar que dirige el presidente, además del interés del país por desarrollar la industria en su totalidad. “Este debe ser la línea de desarrollo fundamental: diversificar los derivados y encadenarlo con la economía nacional”.

Papel de AZCUBA en la producción de alimentos

En un segundo momento de la Mesa Redonda, recordaron la frase de Fidel Castro el 16 de agosto de 1960 ante los coordinadores de 600 Cooperativas Cañeras.

“Se había entrado en una nueva etapa con la aspiración de diversificar la agricultura cañera; que no solo debían tener caña, sino sembrar maíz, frijoles, viandas, hortalizas, árboles, frutas, hacer vaquerías, centros de crías de cerdos y otras producciones (eran tierras explotadas solo para caña)”.

Sobre esta aspiración, García Pérez dijo que la producción de alimentos en el sector ha transitado por varias etapas, desde el triunfo de la Revolución como la inicial (monocultivo), después con la creación de los complejos agroindustriales y las granjas de alimentos.

Posteriormente con la reestructuración del sector se crean las Empresas Agropecuarias; donde hasta hoy se ha venido perfeccionando algunos programas (se posee 442 mil agrícolas).

El grupo AZCUBA tiene hoy día un fondo agropecuario de 442 mil hectáreas. “Todos los programas están conciliados con la agricultura que es el ente rector”.

“Ahora con la puesta en vigor del Programa de Autoabastecimiento de los Municipios, las crisis provocadas por la COVID – 19 y el bloqueo, se ha precisado el alcance de este programa, que además con la diversificación le proporciona mayores ingresos a las Cooperativas”.

El país diseña este programa de autoabastecimiento y en las visitas de trabajo de la dirección del país se han encontrado con más de 500 comunidades y bateyes y 31 municipios en los cuales se vinculan con la alimentación de la población. “Hemos identificado nuestras prioridades y estamos trabajando en ese sentido”.

La producción agrícola crece con relación al 2019 en 12%, de 194.2 millones de toneladas a 218. “En un recorrido efectuado en marzo se solicitó elevar las siembras y se crece en 5 720.8 hectáreas y de ellas con más de 1 300 hectáreas de riego de caña”.

Estas hectáreas se utilizan para la siembra de alimentos y después, cuando se recojan esos plantaciones de ciclo corto se siembra la caña para la nueva zafra.

“Con esta siembra incrementada se prevé elevar la producción en 18 200 toneladas en viandas, hortalizas y granos y alcanzar las 10 mil hectáreas de yuca (6 mil ha) y plátano (3.5 mil ha)”, aseguró.

Sobre el encargo estatal de producción de carne vacuna y porcina, está sobrecumplido hasta abril y se pretende cumplir el plan del año. La leche está al 92%. “Hay que recuperar las pérdidas y cumplir el encargo anual”:

Para continuar el crecimiento cañero y agropecuario el sector azucarero trabaja en terminar los Programas de Desarrollo de las Cooperativas y la confección de proyectos para crecer el área bajo riego de 17% al 34%, con empleo de técnicas eficientes. Así se logrará un incremento de las áreas de cultivos para satisfacer la demanda de las cooperativas, el sector y alrededor de 720 mil habitantes en 527 asentamientos y bateyes 31 cabeceras de municipios.

“Se asegura el autoabastecimiento en las viandas sobre el 80%, las hortalizas al 48%, frutas al 76%, los granos al 66%, pero no se asegura la demanda del crecimiento de la masa animal para los 5 Kg de proteína”.

Asimismo, trabajan en el desarrollo de diez polos productivos, en el incremento de la producción de alimento animal con la conversión de siete plantas de pienso industrial a criollos y la construcción de seis nuevas plantas de pienso criollo y cinco mixtas de criollo y otros residuos.

El grupo AZCUBA pretende mejorar las cuatro plantas de torula; ampliar dos plantas de pienso líquidos y construir cuatro nuevas; convertir las 11 plantas de pienso ensilado en pienso líquido; trabajar en 35 fábricas de piensos para asegurar el crecimiento de las especies pecuarias; el desarrollo de los módulos pecuarios en lotes cañeros; continuar el desarrollo de los convenios porcinos con las Cooperativas (149 – agosto); crecer en 71 mil ovino – caprinos, 5 mil cunícola, 400 mil gallinas, además de 3 mil 500 reproductora porcina capa oscura.

Otras tareas tareas que acomete el grupo es la siembra de plantas proteicas con 3 200 hectareas y tener por cada unidad pecuaria en existencia entre 23 y 25 ha; crecer en la producción de Bioestimulantes y Biofertilizantes (Planta Santiago en Dos Ríos); el diagnóstico para explotar 285 ha de espejo de agua; elevar el trabajo de cooperación con los Institutos de la Agricultura, con ESTI (Sierra Maestra), CIGB, Cenpalab, BioCubaFarma, Indio Hatuey y Universidades y llevar la alimentación con residuos de caña (paja, cachaza, bagazo a una etapa superior), este año debe superar las 400 mil toneladas vendidas por contratos.

“Estas inversiones pecuarias en fomento de cultivo, desarrollo de instalaciones, fábricas de piensos, compra de recursos y animales debe superar los 80 millones de pesos”, aseguró.

Las producciones agrícolas tienen como destino la industria alimentaria

Todas las producciones agrícolas tienen como destino más importante la industria alimentaria. La necesidad de atender al pueblo cubano como se merece, conduce al encadenamiento entre el Minag, Azcuba y el Ministerio de la Industria Alimentaria. Al respecto, profundizó el titular del Minal, Manuel Santiago Sobrino Martínez.

Sobrino Martínez comenzó con un balance de lo ocurrido desde la mesa redonda del 30 de marzo hasta hoy.

“Como habíamos dicho en aquella oportunidad, uno de nuestros principales riesgos era que se nos enfermaran trabajadores e incluso colectivos completos, y que pusieran en peligro el funcionamiento y la garantía de procesos productivos. También, se apreció como dificultad que se violara lo establecido en las normas, y que se generara un proceso de falta de inocuidad en las producciones, que condujera a una situación de salud compleja para el pueblo cubano”.

Para evitar lo anterior, el ministro comentó que se confeccionó el plan de medidas, tal y como se explicó en la anterior Mesa Redonda. Luego se puso en vigor en todo el país y se realizó un control riguroso al cumplimiento de estas, mediante el propio sistema de inspección del organismo.

“En el mes de abril se hicieron más de 800 inspecciones a fábricas y líneas. El 85 % terminó con resultados satisfactorios, y un 15 % tuvo dificultades, fundamentalmente por falta de higiene en establecimientos productivos y debido a la calidad del agua utilizada en la industria.

“De todos modos, no se afectó el proceso productivo, y solo diez trabajadores han sido confirmados con la COVID-19”, aseguró.

El titular agregó que en este mes se han reportado 233 sospechosos, pero no se ha afectado el cumplimiento de los principales indicadores del sector y se ha garantizado un grupo importante de producciones, trabajando con sistematicidad en los compromisos de entrega.

Asimismo, que las medidas de cuarentena implementadas en algunos Consejos Populares y municipios, y otras tomadas por los Consejos de Defensa provinciales, no han perjudicado a la Industria Alimentaria.

“Sólo hemos tenido paralizadas, momentáneamente a dos panaderías de la Cadena Cubana del Pan, una en Cienfuegos y otra en Holguín, que ya se han incorporado. Recientemente, se limitó un poco la producción de la cervecería Manacas, por las características de sus personal y la distancia en las que se mueven”.

Sobrino Martínez, explicó que también se han implementado todas las medidas de tratamiento laboral para mantener en el teletrabajo a personas vulnerables.

Teletrabajo (1%)

Trabajo a distancia (7%)

Se han cumplido y buscado alternativas entre los propios colectivos de trabajo a 1340 madres con niños pequeños.

Existen 3910 trabajadores interruptos, y de ellos se han reubicado a 883.

Además, se han cumplido otras medidas para propiciar la mayor permanencia del personal en las casas, pero sin afectar los compromisos productivos.

Industria Cubana: Situación favorable en sentido general

La industria cubana presenta una situación favorable en su plantel, con las características de tener varios años de explotación y en ocasiones falta de piezas de repuesto y financiamiento, pero de todos modos, sigue adelante en los planes de producción y cuenta con las condiciones para ello.

Afectados hoy:

Molino de Cárdenas (fuera de servicios a partir del proceso que se desarrolla de reparación capital)

Cárnico de Ciego de Ávila (presentó dificultades con la bomba de agua, no obstante se debe incorporar esta semana, gracias a la integración de los trabajadores de Acueducto.

Lácteo Algibe de Mayabeque (debe arrancar esta semana)

Fábrica de Pastas Vita Nova ( se repara en estos días para lograr estabilizar los compromisos colectivos)

El ministro recalcó que, en los últimos 30 días, se ha avanzado en las inversiones, aunque un grupo de ellas se ha atrasado, por depender de la llegada de técnicos extranjeros. Este es el caso de la fábrica de chocolate de Baracoa, la cual está a un 98 % de terminación.

“Tenemos inversiones pendientes como el Complejo Lácteo de La Habana y cuando pase la pandemia organizaremos la reparación del cárnico de Guantánamo”.

Con relación a los compromisos de producción y entrega del mes de abril, Sobrino Martínez dijo que se comportaron según lo explicado en la mesa redonda del mes anterior.

“A pesar de las complejidades con la entrega de ganado porcino y de leche a la industria, producto de la sequía, hablamos de casi 20 000 000 de déficit, lo que significa unas 2000 toneladas de leche en polvo; se cumplieron los compromisos de la canasta básica comprometidos con la población.

“Lo cual reviste una mayor importancia porque el valor de la leche en polvo ha aumentado en el mercado internacional, además de las complejidades para traerlo por el injusto bloqueo a nuestro pueblo”, dijo

De igual forma, informó el titular, se aseguraron en este mes, todos los productos demandados por Salud Pública y de los Consejos de Defensa provinciales para el tratamiento a las personas que se encuentran en los hospitales y centros de aislamiento.

Otros avances durante el mes de abril

Se comportó favorablemente la producción de harina de trigo. Se pronostica una situación similar para mayo, y con ello la venta de pan, y otros derivados de la harina, muy solicitados por nuestro pueblo.

Aún muy lejos de satisfacer la demanda, pero con incremento de la producción, se comportó el yogurt, e incluso se llegó a algunos poblados que no lo reciben normalmente.

Se iniciaron trabajos de recuperación de la acuicultura en tres provincias, y se trabaja en ocho territorios para potenciar el rescate de capacidades de esta modalidad.

El ministro subrayó que el mes de abril, dejó deudas en la producción de refrescos, con gran diferencia entre la demanda y los niveles de producción, sobre todo en los envases.

Asimismo, comunicó que se da seguimiento de conjunto con el MINCIN en el faltante de pollo existente en algunas unidades, a partir de mermas propias del proceso y también por violaciones en los procedimientos.

“Le damos garantía total a nuestro pueblo, de que en los lugares donde ha faltado, vamos a despojar responsabilidades, y se repondrá lo que realmente tiene que ser”, aseguró Sobrino Martínez.

Mes de mayo: Importantes compromisos para la Industria Cubana

La industria enfrentará el mes de mayo con un balance muy tenso, debido a la situación existente con las entregas de leche en polvo. “No obstante, se asegurará la leche para los niños, como está establecido en la canasta básica, así como para las dietas médicas y el consumo social, priorizando los hospitales y los centros de aislamiento.

“Va a estar limitada la utilización de leche en polvo en otro grupo de insumos, van a existir restricciones en la producción de helado, de yogurt y otros que dependen de la leche”, dijo.

El ministro de la Industria Alimentaria, añadió que se buscan alternativas con otros productos para el resto de los consumos, y también se ajustan los que se insumen por la industria para otras producciones.

Además, se aplican alternativas en la industria cárnica, a partir de que son bajos los niveles de entrega de ganado porcino (8 000 t cuando en el plan estaban concebidas 13 000).

Igualmente, Sobrino Martínez hizo un llamado al incremento del control, a la eficiencia del proceso productivo en los combinados cárnicos, a la generalización en el país de la utilización de extensores y aprovechar los subproductos.

Aseveró que en el mes de mayo deben mantenerse estable la producción de harina de trigo y la venta de pan a la población. De igual manera, continuarán las producciones de yogurt de soya y sus derivados. “Debemos sobrepasar las 15 000 t en el periodo y seguir llegando a un grupo de lugares donde es muy demandando, además de utilizarlo en destinos donde no sea posible entregar la leche en polvo.

De acuerdo con el ministro, se mantendrá estable la producción y entrega de aceite, de pastas alimenticias para las provincias que les corresponden, y de refrescos, para los cuales se buscarán alternativas con el Mincin en busca de algunos envases.

“Iniciaremos este mes la producción de malta dispensada, la cual se venderá en algunos puntos en La Habana, cumpliendo con el distanciamiento necesario, para evitar aglomeraciones. Esta iniciativa la estamos estudiando, para ampliarla en el futuro.

“De igual forma, se seguirá la producción de café por grano y por envase, y no habrá dificultades con la producción y entrega de compota”, comentó

Metas del Minal en el horizonte



Asegurar el cumplimiento de las medidas contra la COVID-19. Buscar variantes e incrementar la eficiencia para aumentar la producción y entrega de alimentos para nuestro pueblo. Cumplir y sobrecumplir las exportaciones, en estas últimas está la fuente de financiamiento para un grupo de insumos necesarios y para continuar el desarrollo del sector. Seguir con nuestro proceso inversionista, que responde al programa de desarrollo. Prepararse para aprovechar en toda su magnitud:

La campaña de primavera en la producción de leche.

La zafra del mango, asegurar su procesamiento industrial utilizando las alternativas, logrando el encadenamiento de las minindustrias de todos los sectores.

Iniciar en mayo un grupo de procesos en la pesca que lo llamamos “La Corrida” que tenemos que aprovechar para incrementar la producción pesquera.

Trabajar en los preparativos para el verano.