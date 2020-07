Cuba reporta 3 casos de COVID-19, ningún fallecido y 2 altas médicas

Al cierre de este lunes, Cuba reportó 3 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado en el país de 2449 desde marzo pasado; 2 altas médicas y ningún fallecido por noveno día consecutivo, informó este martes en conferencia de prensa Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Precisó el especialista que se encuentran ingresados en hospitales 136 pacientes. De ellos, 92 sospechosos, 39 confirmados y otras 146 personas se vigilan desde la atención primaria de salud.

Para COVID-19 se estudiaron ayer 2746 muestras resultando 3 positiva. El país acumula, de este modo, 232 103 realizadas y 2449 positivas.

De los 3 casos confirmados

Los tres son cubanos.

Uno es contacto de un caso confirmado previamente (88.2% de los casos en Cuba)

Uno tiene fuente de infección en el extranjero. Arribó al país el 13 de julio y se encontraba en aislamiento.

No se precisa la fuente de infección en un caso y con este en Cuba se acumulan 113 personas sin indentificar la fuente de transmisión.

Dos son del sexo femenino y uno masculino.

Un caso fue asintomático.

Por grupo de edades: 2 pertenecen al grupo de 20 a 39 años de edad y otro al de 40 a 59 años.

Dos pertenecen a La Habana (Arroyo Naranjo y Plaza de la Revolución- importado); 1 caso de Artemisa en el municipio Bauta.

La tasa de incidencia en los últimos 15 días es de 0.55, en La Habana es de 2.81; en Mayabeque de 0.26 y Artemisa tiene de 0.19 por cien mil habitantes.



De los 2 449 pacientes diagnosticados con la enfermedad:

Se mantienen ingresados confirmados 39.

38 con evolución clínico estable.

Se reportan 87 fallecidos.

Dos evacuados.

2 321 pacientes recuperados (94,8%).

Se reporta una paciente en estado crítico estable.

Vacunas presentadas muestran resulados positvos

Al comentar sobra las vacunas que se están desarrollando a nivel mundial para hacer frente a la pandemia, el Dr. Durán comentó que los ensayos clínicos con dos de ellas han presentado resultados positivos si de respuesta inmunológica se trata.

“Es un trabajo conjunto que se viene realizando entre Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos junto a dos casas farmacéuticas. Esta vacuna no ha provocado efectos colaterales y ha dado una respuesta inmune. La misma se encuentra en fase tres y se realizan pruebas en Brasil y Sudáfrica”.

Por otro lado, Rusia está en proceso de ensayo y Cuba también tiene sus candidatos vacunales, precisó el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap). No obstante alertó que no será hasta mediados del próximo año en que esta no tendrá una producción más amplia.