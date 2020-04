Cuba reporta 32 nuevos casos de COVID–19, otros 3 fallecidos y 64 nuevas altas

32 nuevos casos de Covid–19 se reportan en Cuba al cierre del sábado 25 de abril.

Cuba confirmó al cierre de este sábado 25 de abril 32 nuevos casos de Covid–19, para un acumulado de mil 369 enfermos en el país, informó este sábado en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Minsap.

Al cierre del día de ayer, 25 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 3 mil 461 pacientes. Otras 5 mil 876 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron mil 837 muestras, resultando 32 muestras positivas. El país acumula 39 mil 828 muestras realizadas y mil 369 positivas (3.4%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 32 nuevos casos, para un acumulado de mil 369 en el país.



Los 32 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 28 (87.5%) fueron contactos de casos confirmados y 4 (12.5%) no se precisa la fuente de infección.



De los 32 casos diagnosticados, 22 (68.7%) fueron mujeres y 10 (31.2%) hombres. Los grupos de edades afectados fueron: de 40 a 60 años con 16 casos (50.0%), seguido del grupo de 20 a 39 años con 12 casos (37.5%) y los mayores de 60 años 4 casos (12.5%). El 37.5% (12) de los casos positivos fueron asintomáticos.



La residencia por provincias y municipios de los 32 casos confirmados es:



Pinar del Río: 2 (Guanes)

La Habana: 18 ( 7 casos Cerro; 2 casos en Centro Habana ,Diez de octubre, San Miguel y Marianao; 1 caso en Arroyo Naranjo, La lisa y Plaza de la Revolución)

Mayabeque: 1 (Melena del Sur)

Matanzas: 7 (4 Cárdenas; 1 de Pedro Betancourt , Limonar y Matanzas)

Villa Clara: 1 (del municipio Santa Clara)

Holguín: 2 (del municipio Banes)

Santiago de Cuba: 1 (Santiago de Cuba)



Detalles de los 32 nuevos casos confirmados:



Pinar del Río



Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en Guane, provincia Pinar del Río. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



La Habana



Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 73 años de edad, residente en Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, residente en el Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años de edad, residente en el Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Mayabeque



Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en Melena del Sur, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Matanzas



Ciudadano cubano de 73 años de edad, residente en Pedro Betancourt, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, residente en Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 44 años de edad, residente en Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.



Villa Clara



Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Holguín



Ciudadano cubano de 23 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



De los mil 369 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 812 se mantienen como casos activos, y de ellos, 800 presentan evolución clínica estable. Se reportan 54 fallecidos (tres en el día de ayer), dos evacuados y 501 altas (64 más en el día de ayer). Se reportan seis pacientes en estado crítico y seis pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadano cubano, 54 años. Reside en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. Antecedentes de Hipertensión arterial. Ingresó en Cuidados Intermedios con cuadro de tos, fiebre, decaimiento y falta de aire progresiva, fue ventilado y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se mantiene ventilado, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con lesiones inflamatorias que cubren ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 59 años, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial y obesidad mórbida. Presentó tos, decaimiento y disnea progresiva, se traslada a la Terapia Intensiva por incremento del cuadro. Se encuentra ventilada con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con lesiones inflamatorias a predominio derecho. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana de 53 años. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Se encuentra con estabilidad clínica y radiológica, no ha vuelto a presentar fiebre, ni sangramiento, ventilada. Hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadana cubana de 77 años, procedente del hogar de ancianos. Antecedentes de Demencia senil. Se recibe en terapia intensiva procedente de sala febril con cuadro de insuficiencia respiratoria y con deshidratación importante, se consigue progresivamente estabilizar hemodinámia, y se comienza con ventilación mecánica. Se constata fractura de clavícula derecha, afebril, ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx tórax Lesión en velo en región para hiliar derecha. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del municipio Manicaragua, Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y encamado. Durante su hospitalización sufre caída con fractura de cadera. Se traslada para la Terapia Intensiva por cuadro de deshidratación e insuficiencia respiratoria aguda. Tuvo parada cardiorespiratoria, se recuperó, sale con ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, se plantea posible Encefalopatía anóxica y Tromboembolismo pulmonar. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva, con ventilación mecánica, y distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable. Rx tórax Infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares, derrame pleural de pequeña cuantía en hemitórax derecho. Cardiomegalia. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 59 años. Reside en Pinar del Río. Antecedentes de Hipertensión arterial. Paciente que ingresa a finales del mes de marzo por sepsis respiratorias donde egresa con PCR negativo. Reingresa por fiebre de 380C, tos húmeda y decaimiento, se repite PCR y es positivo, trasladándose para el Hospital León Cuervo Rubio. En horas de la madrugada hace cuadro de hipoglicemia con trastornos de conciencia. Rx tórax. Opacidades en el vértice, tercio medio y base de pulmón derecho Se encuentra hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 55 años, procedente de La Habana. Antecedentes de Hipertension Arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Cardiopatía Isquémica. Se traslada a la Terapia Intensiva por encontrarse polipneico y con broncoespasmo. Se encuentra con secreciones bronquiales, ventilando espontáneamente. Rx. Tórax con lesiones intersticiales bilaterales. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 77 años. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia Renal Crónica, Cardiopatía isquémica y Obesa. Presenta cuadro de disfunción sisto-diastólica ventricular, polipnea, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente, Electro con taquicardia sinusal, hipertrofia ventricular izquierda. Rx tórax. Lesiones congestiva bilaterales. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 81 años, procedente del municipio Manicaragua, Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Ingresó por presentar fiebre, tos seca. Segundo día en la Terapia Intensiva, ventila espontáneamente, hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con mejoría clínica, afebril, tos húmeda, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax, predominando el izquierdo. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 69 años, del municipio Guantánamo. Antecedentes de Hipertensión arterial Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica y encamado. Ingresó en el Hospital Agustino Neto de Guantánamo, por disnea, tos y expectoración se le realiza PCR que fue positivo, trasladándose para el Hospital Joaquín Castillo Duany (Santiago de Cuba). Comenzó con falta de aire intensa, taquicardia e hipotensión arterial, se interpreta como un tromboembolismo pulmonar de ramas finas y se traslada para la Terapia intensiva. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente sucedieron tres fallecimientos:



Ciudadana cubana de 84 años de edad, residía en el municipio Plaza de la Revolución. Paciente que presentó en el electrocardiograma, patrón electrocardiográfico de Bloqueo Auriculo ventricular de 3er grado, por lo que fue necesario colocación de marcapasos transitorio externo de emergencia. Continuó en ventilación mecánica en modalidad controlada. Se evidenció la presencia de secreciones bronquiales abundantes, leucocitosis con granulositosis y linfopenia así como empeoramiento de las lesiones de aspecto inflamatorio en las radiografías evolutivas. Presentó manifestaciones clínicas compatibles con sépsis generalizada (Shock Séptico). Hizo dos paradas cardiorespiratoria de una duración la primera de 20 minutos, manteniéndose inestable y con trastornos del ritmo cardiaco. Presentó una segunda parada cardiaca a los cinco minutos en fibrilación ventricular, se realizaron maniobras de resucitación que incluyó desfibrilación, de la cual sale con bradicardia sinusal, regulándose la actividad eléctrica nuevamente por el marcapasos. Requirió a partir de este momento apoyo de aminas vasoactivas por inestabilidad hemodinámica y presencia de oligoanuria. En el día de ayer hizo parada cardiorespiratoria, nuevamente realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que fueron infructuosas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadana cubana de 77 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica en régimen dialítico, Trombosis Venosas Profundas. Paciente que comenzó con tos seca, y disnea, empeora la disnea, en el Rx hay empeoramiento de las lesiones inflamatorias y se decide ingresar en la terapia. Es mantenida con suplementario de oxígeno. Fue lograda estabilidad hemodinámica y fueron realizadas las sesiones de hemodiálisis programadas. Ayer se produce intensificación de la disnea de manera súbita, acompañada de sudoración y frialdad, haciendo parada cardíaca en asistolia, no lográndose reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 73 años. Antecedentes Patológicos Personales: paciente con VIH por 7 años. Paciente que presentó en el examen físico murmullo vesicular disminuido en hemitórax izquierdo, con estertores crepitantes hasta el tercio medio, además taquicardia con frecuencia cardiaca en 112 latidos por minuto. Se realizaron complementarios, hemograma con conteo de leucocitos en 9×109/L y hematocrito 0,30, radiografía de tórax donde se observan lesiones inflamatorias en hemitórax izquierdo. Se incrementó la falta de aire y es trasladado al servicio de Cuidados Intensivos, hizo una parada respiratoria y a pesar de las maniobras deresucitación felleció. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 24 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 millones 744 mil 744 casos confirmados (+ 76 mil 609) y 195 mil 387 fallecidos (+ 5 mil 151) con una letalidad de 7,12% (-0,01).



En la región de las Américas se reportan un millón 72 mil 680 casos confirmados (+ 30 mil 155), el 39,08% del total de casos reportados en el mundo, con 60 mil 752 fallecidos (+ mil 835) con una letalidad de 5,66% (+0,01).