Cuba reporta 50 nuevos casos positivos a la COVID-19, dos fallecidos y 24 altas médicas

Con la confirmación al cierre de este lunes 20 de abril de 50 nuevos casos de COVID-19, Cuba llegó a la cifra de 1137 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, informó Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En conferencia de prensa online y transmitida en vivo por la Televisión Cubana, el especialista actualizó sobre la situación epidemiológica del país, y ofreció detalles de los últimos casos.

Al cierre del día de ayer, en Cuba se encuentran ingresados en hospitales 2 279 pacientes, 20 en vigilancia clínico-epidemiológica, 2 440 sospechosos (personas con un riesgo epidemiológico y que han presentado síntomas de la enfermedad) y 788 confirmados. Otras 7 337 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron 1 818 casos, resultando 50 muestras positivas. El país acumula 30 416 muestras realizadas y 1 137 positivas (3.7%).

Los 50 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 41 fueron contactos de casos confirmados y 9 no se precisa la fuente de infección.

De los 50 casos diagnosticados, 27 (54.0%) fueron hombres y 23 (46.0%) fueron mujeres. El 62.0% (31) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Del total de casos diagnosticados, los grupos de edades más afectados fueron: de 40 a 60 años con 18 casos (36.0%), seguidos del de 20 a 40 con 14 (28.0%).

La residencia por provincias y municipios de los 50 casos confirmados es:

La Habana: 20 (los municipios Guanabacoa y Arroyo Naranjo con 4 cada uno; 3 del Cerro; Boyeros, Centro Habana y Habana Vieja con 2 cada uno; y San Miguel del Padrón, Habana del Este y Diez de Octubre con 1 cada uno)

20 (los municipios Guanabacoa y Arroyo Naranjo con 4 cada uno; 3 del Cerro; Boyeros, Centro Habana y Habana Vieja con 2 cada uno; y San Miguel del Padrón, Habana del Este y Diez de Octubre con 1 cada uno) Mayabeque: 4 (3 del municipio San Jasé de las Lajas y uno de Batabanó)

4 (3 del municipio San Jasé de las Lajas y uno de Batabanó) Matanzas: 3 (2 del municipio Cárdenas y uno de Limonar)

3 (2 del municipio Cárdenas y uno de Limonar) Villa Clara: 6 (5 del municipio Santa Clara y uno de Camajuaní)

6 (5 del municipio Santa Clara y uno de Camajuaní) Ciego de Ávila: 5 (3 del municipio Morón; Bolivia y Chambas con uno cada uno)

5 (3 del municipio Morón; Bolivia y Chambas con uno cada uno) Las Tunas: 2 (del municipio Puerto Padre)

2 (del municipio Puerto Padre) Municipio Especial Isla de la Juventud: 10

De acuerdo con la explicación de Durán García, las mayores tasas de incidencia de la enfermedad están en la Isla de la Juventud, con 38,1 infectados (por cada 100 000 habitantes); Villa Clara, con 22,5; La Habana, con 20,1; Ciego de Ávila con 18,7; Sancti Spíritus con 12,9 y Matanzas con 10,9.

Independientemente de dichas tasas —lo cual indica transmisión y riesgo—, debido a la cantidad de casos y la dispersión que estos tienen, La Habana adquiere una relevancia mayor, de acuerdo con el experto.

Detalles de los 50 casos confirmados:

La Habana

Ciudadano cubano de 67 años de edad , residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

, residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos. Ciudadano cubano de 7 años de edad , residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

, residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos. Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos. Ciudadana cubana de 12 años de edad , residente en el municipio de San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

, residente en el municipio de San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos. Ciudadana cubana de 22 años de edad , residente en el municipio de Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

, residente en el municipio de Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos. Ciudadano cubano de 43 años de edad , residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

, residente en el municipio de Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos. Ciudadano cubano de 27 años de edad , residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

, residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos. Ciudadano cubano de 19 años de edad , residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

, residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos. Ciudadano cubano de 27 años de edad , residente en el municipio de Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio de Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadano cubano de 50 años de edad , residente en el municipio de Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

, residente en el municipio de Boyeros, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos. Ciudadano cubano de 40 años de edad , residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos. Ciudadano cubano de 9 años de edad , residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos. Ciudadano cubano de 49 años de edad , residente en el municipio de Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

, residente en el municipio de Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos. Ciudadana cubana de 59 años de eda d, residente en el municipio de Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

d, residente en el municipio de Habana Vieja, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos. Ciudadana cubana de 38 años de edad , residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos. Ciudadano cubano de 92 años de edad , residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

, residente en el municipio de Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos. Ciudadano cubano de 65 años de edad , residente en el municipio de Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

, residente en el municipio de Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos. Ciudadano cubano de 47 años de edad , residente en el municipio de Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio de Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadano cubano de 17 años de edad , residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

, residente en el municipio de Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos. Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Mayabeque

iudadano cubano de 14 años de edad , residente en el municipio de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

, residente en el municipio de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos. Ciudadano cubano de 73 años de edad , residente en el municipio de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

, residente en el municipio de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos. Ciudadana cubana de 56 años de edad , residente en el municipio de Batabanó, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

, residente en el municipio de Batabanó, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos. Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Matanzas

Ciudadana cubana de 59 años de edad , residente en el municipio de Limonar, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

, residente en el municipio de Limonar, provincia Matanzas. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos. Ciudadana cubana de 59 años de edad , residente en el municipio de Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

, residente en el municipio de Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos. Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio de Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Villa Clara

Ciudadana cubana de 7 años de edad , residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

, residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos. Ciudadana cubana de 37 años de edad , residente en el municipio de Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

, residente en el municipio de Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos. Ciudadana cubana de 59 años de edad , residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

, residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos. Ciudadano cubano de 52 años de edad , residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

, residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos. Ciudadano cubano de 46 años de edad , residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

, residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos. Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio de Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadana cubana de 86 años de edad , residente en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

, residente en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos. Ciudadana cubana de 41 años de edad , residente en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila. Vive en una de las zonas de transmisión. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

, residente en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila. Vive en una de las zonas de transmisión. Se mantienen en vigilancia 15 contactos. Ciudadano cubano de 39 años de edad , residente en el municipio de Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

, residente en el municipio de Bolivia, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos. Ciudadano cubano de 30 años de edad , residente en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos onfirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

, residente en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos onfirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos. Ciudadano cubano de 8 meses de edad, residente en el municipio de Chambas, provincia Ciego de Ávila. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Las Tunas

Ciudadana cubana de 30 años de edad , residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

, residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos. Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio Puerto Padre, provincia Las Tunas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 58 contactos.

Isla de la Juventud

Ciudadano cubano de 68 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadana cubana de 24 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos. Ciudadano cubano de 34 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos. Ciudadano cubano de 61 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadana cubana de 52 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadano cubano de 8 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos. Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadano cubano de 17 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadano cubano de 50 años de edad , residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos. Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio especial Isla de la Juventud. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

De los 1 137 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 770 presentan evolución clínica estable, se reportan 38 fallecidos (dos en el día de ayer), dos evacuados y 309 altas (24 más en el día de ayer). Se reportan ocho pacientes en estado crítico y 10 pacientes en estado grave.

Pacientes reportados en estado crítico:

Ciudadana cubana de 41 años , residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Empeoramiento clínico radiológico, afebril, con lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, en ventilación mecánica, Rx tórax que mantiene empeoramiento radiológico. Continúa reportada en estado crítico.

, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Empeoramiento clínico radiológico, afebril, con lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, en ventilación mecánica, Rx tórax que mantiene empeoramiento radiológico. Continúa reportada en estado crítico. Ciudadana cubana de 66 años , reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial, Hipertensión Arterial y Obesidad. Se traslada a terapia intensiva por acelerado deterioro y marcada hipoxia, se intuba y se ventila mecánicamente, hemodinámicamente estable, avanza en el destete del ventilador. Se mantiene afebril, Rx tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado crítico.

, reside en La Habana. Antecedentes de Asma Bronquial, Hipertensión Arterial y Obesidad. Se traslada a terapia intensiva por acelerado deterioro y marcada hipoxia, se intuba y se ventila mecánicamente, hemodinámicamente estable, avanza en el destete del ventilador. Se mantiene afebril, Rx tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado crítico. Ciudadana cubana de 67 años de edad , residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene cafebril, abundantes secreciones bronquiales, con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, mejoría del ritmo diurético. Rx tórax infiltrado inflamatorio difuso bilateral a predominio bibasal. Continúa reportada en estado crítico.

, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene cafebril, abundantes secreciones bronquiales, con ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente, mejoría del ritmo diurético. Rx tórax infiltrado inflamatorio difuso bilateral a predominio bibasal. Continúa reportada en estado crítico. Ciudadano cubano de 62 años de edad. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Se mantiene afebril, con ventilación mecánica, Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales, estable hemodinámicamente. Continúa reportado en estado crítico.

Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Se mantiene afebril, con ventilación mecánica, Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales, estable hemodinámicamente. Continúa reportado en estado crítico. Ciudadana cubana de 84 años , residente en el municipio Plaza de la Revolución. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones, afebril, ventilada, Rx tórax lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Continúa reportada en estado crítico.

, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Se encuentra estable sin nuevas complicaciones, afebril, ventilada, Rx tórax lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Continúa reportada en estado crítico. Ciudadana cubana de 60 años residente en Marianao , La Habana. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus y Obesidad mórbida. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende con disnea, que se incrementa durante la madrugada, se hace necesario intubar y ventilar siendo trasladada a la Terapia Intensiva. Se encuentra con ventilación mecánica, afebril y hemodinámicamente inestable. Se reporta en estado crítico.

, La Habana. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus y Obesidad mórbida. Se encuentra ingresado en el Hospital Salvador Allende con disnea, que se incrementa durante la madrugada, se hace necesario intubar y ventilar siendo trasladada a la Terapia Intensiva. Se encuentra con ventilación mecánica, afebril y hemodinámicamente inestable. Se reporta en estado crítico. Ciudadano cubano de 73 años , residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Ictus Isquémico, con secuela motora de Hemiplejia derecha. Paciente que realiza intento suicida, ahorcamiento incompleto, por lo que es ingresado en el Hospital Arnaldo Milián, donde comienza con síntomas respiratorios, se le toma muestra para PCR que resulta positivo y se traslada para el Hospital Manuel Fajardo. Se retiró la sedación, afebril, aún no despertable, con ventilación mecánica en modalidad controlada. Rx tórax con opacidades intersticiales. Continúa reportado en estado crítico.

, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica e Ictus Isquémico, con secuela motora de Hemiplejia derecha. Paciente que realiza intento suicida, ahorcamiento incompleto, por lo que es ingresado en el Hospital Arnaldo Milián, donde comienza con síntomas respiratorios, se le toma muestra para PCR que resulta positivo y se traslada para el Hospital Manuel Fajardo. Se retiró la sedación, afebril, aún no despertable, con ventilación mecánica en modalidad controlada. Rx tórax con opacidades intersticiales. Continúa reportado en estado crítico. Ciudadano cubano de 86 años de edad, procedente del Hogar de ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Insuficiencia Cardiaca y Enfermedad diverticular del colon. Ingresado en el Hospital Manuel Fajardo, en la Terapia Intensiva por toma del estado general, disnea y deshidratación moderada, en las últimas horas hay un empeoramiento de su estado, incrementa la demanda ventilatoria pero no ha requerido ventilación mecánica aún, inestable hemodinámicamente. Rx de tórax infiltrado intersticial que abarca todo el hemitórax izquierdo y el vértice del pulmón derecho. Continúa reportado en estado crítico.

Pacientes reportados en estado grave:

Ciudadana cubana, 86 años . Antecedentes de asma Bronquial y Demencia senil. Se trasladó desde sala de Geriatría a Terapia Intensiva por agobio respiratorio. En el día 12 de su evolución y 3 er día en Terapia Intensiva, hemodinámicamente inestable. Caída del ritmo diurético.Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales. Continúa reportada en estado crítico.

. Antecedentes de asma Bronquial y Demencia senil. Se trasladó desde sala de Geriatría a Terapia Intensiva por agobio respiratorio. En el día 12 de su evolución y 3 día en Terapia Intensiva, hemodinámicamente inestable. Caída del ritmo diurético.Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales. Continúa reportada en estado crítico. Ciudadano cubano, de 84 años , procedente de municipio Cárdenas, Matanzas. Tiene antecedentes de Demencia Vascular y Sepsis Respiratoria. Comienza con cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva y se traslada para el Hospital Mario Muñoz. Se encuentra con polipnea ligera, Rx tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Continúa reportado en estado grave.

, procedente de municipio Cárdenas, Matanzas. Tiene antecedentes de Demencia Vascular y Sepsis Respiratoria. Comienza con cuadro de insuficiencia respiratoria progresiva y se traslada para el Hospital Mario Muñoz. Se encuentra con polipnea ligera, Rx tórax con lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Continúa reportado en estado grave. Ciudadana cubana de 66 años , residente en el municipio Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Hipotiroidismo, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Se traslada a la terapia por presentar incremento de creatinina y anuria, determinándose que la paciente está en fallo renal debido a una agudización de su cuadro de IRC para someterla a régimen dialítico, de respiratorio esta asintomática. Se reporta en estado grave.

, residente en el municipio Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Hipotiroidismo, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Se traslada a la terapia por presentar incremento de creatinina y anuria, determinándose que la paciente está en fallo renal debido a una agudización de su cuadro de IRC para someterla a régimen dialítico, de respiratorio esta asintomática. Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana de 53 años . Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Evoluciona 26 días en la terapia con mejoría clínica y gasométrica, afebril, escasas secreciones traqueobronquiales, Rx tórax con mejoría radiológica hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave.

. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Evoluciona 26 días en la terapia con mejoría clínica y gasométrica, afebril, escasas secreciones traqueobronquiales, Rx tórax con mejoría radiológica hemodinámicamente estable. Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana de 88 años de edad , procedente del Hogar de ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Ingresa en la Terapia por disnea y tos, afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.

, procedente del Hogar de ancianos de Villa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía isquémica. Ingresa en la Terapia por disnea y tos, afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx de tórax infiltrado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave. Ciudadano cubano, de 81 años , reside en el municipio especial Isla de la Juventud. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica sin tratamiento. Se encuentra con tos húmeda frecuente, hemodinámicamente estable y Rx. tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

, reside en el municipio especial Isla de la Juventud. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica sin tratamiento. Se encuentra con tos húmeda frecuente, hemodinámicamente estable y Rx. tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave. Ciudadano cubano de 49 años de edad , residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con ventilación espontanea, Rx tórax mejoría discreta radiológica, lesiones inflamatorias diseminadas. Hemodinámicamente estable Se reporta en estado grave.

, residente en el municipio Santiago de Cuba. Con antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra con ventilación espontanea, Rx tórax mejoría discreta radiológica, lesiones inflamatorias diseminadas. Hemodinámicamente estable Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana, de 80 años , residente en el municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Cardiopatía isquémica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, Estable hemodinámicamente Rx tórax. Signos de enfisema pulmonar, fibrosis y escasos signos inflamatorios bibasales a predominio Izquierdo. Se reporta en estado grave.

, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales. Hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Cardiopatía isquémica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, Estable hemodinámicamente Rx tórax. Signos de enfisema pulmonar, fibrosis y escasos signos inflamatorios bibasales a predominio Izquierdo. Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana de 9 meses , residente en el municipio Venezuela, Ciego de Ávila. Lactante que ingresa por un cuadro de crisis convulsiva, se coloca tratamiento y al día siguiente vuelve a convulsionar, con toma del estado general, compromiso ventilatorio y se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos por lo que se ventila, se realiza TAC de cráneo simple la cual informa signos imagenológicos de cerebritis, y se interpreta como una Meningoencefalitis viral. Sin tener síntomas respiratorios al ingreso pero teniendo en cuenta el comportamiento de la clínica se decide tomar muestra para PCR, por la sospecha de manifestaciones cerebrales por el virus. Se reporta hoy 18 de abril positiva a la COVID-19. En estos momentos la niña se encuentra con evolución favorable, estable, no ventilada, con tos húmeda después de la extubación. Se reporta en estado grave.

, residente en el municipio Venezuela, Ciego de Ávila. Lactante que ingresa por un cuadro de crisis convulsiva, se coloca tratamiento y al día siguiente vuelve a convulsionar, con toma del estado general, compromiso ventilatorio y se traslada para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos por lo que se ventila, se realiza TAC de cráneo simple la cual informa signos imagenológicos de cerebritis, y se interpreta como una Meningoencefalitis viral. Sin tener síntomas respiratorios al ingreso pero teniendo en cuenta el comportamiento de la clínica se decide tomar muestra para PCR, por la sospecha de manifestaciones cerebrales por el virus. Se reporta hoy 18 de abril positiva a la COVID-19. En estos momentos la niña se encuentra con evolución favorable, estable, no ventilada, con tos húmeda después de la extubación. Se reporta en estado grave. Ciudadana cubana de 55 años, municipio Colón, provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales. Asma Bronquial. Se encontraba ingresada en sala de UCIM de Colón por tos, expectoración y disnea marcada se le realiza PCR y por resultado positivo se traslada a la terapia del Hospital Mario Muñoz. Se encuentra afebril, sin disnea, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno, Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría normal. Se reporta en estado grave.

Lamentablemente fallecieron 2 personas:

Ciudadana cubana, de 85 años , procedente de Placetas, Villa Clara. Presentaba antecedentes de Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica e Hipertensión Arterial. Presentó edemas en miembros inferiores Urocultivo con Cándida, Rx tórax con infiltrado para hiliar bilateral. Hizo cuadro de insuficiencia ventricular aguda por sobrecarga de volumen con empeoramiento clínico sin respuesta a las medidas tomadas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

, procedente de Placetas, Villa Clara. Presentaba antecedentes de Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica e Hipertensión Arterial. Presentó edemas en miembros inferiores Urocultivo con Cándida, Rx tórax con infiltrado para hiliar bilateral. Hizo cuadro de insuficiencia ventricular aguda por sobrecarga de volumen con empeoramiento clínico sin respuesta a las medidas tomadas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Ciudadano cubano de 65 años. Residía en la Habana Vieja, provincia La Habana. Presentaba antecedentes de Hipertensión arterial, glaucoma y carcinoma epidermoide de esófago, gastrectomizado y postrado crónico. Fue recibido el 16 de abril traído por el SIUM con diagnóstico de sospecha de COVID 19, poco cooperativo, refería hacía dos días comenzó con tos húmeda productiva. Al examen físico del ingreso presenta mucosas normocoloreadas, murmullo vesicular disminuido hacia las bases con estertores en ambos campos pulmonares y una desnutrición proteica energética severa. Se diagnosticó como bronconeumonía bacteriana extrahospitalaria hipostática y cáncer de esófago con gastrectomía. Evolucionó tórpidamente en las siguientes horas con un estadio final de su enfermedad de base (cáncer de esófago), hemodinámicamente inestable para lo cual recibió tratamiento y reanimación. Falleció el día 18 de abril habiéndose estudiado para descartar la enfermedad COVID 19 por anatomía patológica (necropsia). El 20 de abril se recibe resultado de los estudios de la necropsia siendo positivo a COVID 19. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Según la información ofrecida por la autoridad sanitaria, en Cuba se mantienen hasta la fecha 12 137 visitantes, de ellos 5 087 extranjeros y 7 050 emigrados.

El número de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento disminuyó a 944. Santiago de Cuba es la provincia donde permanece el mayor número de personas alojadas en rentas, seguido de los municipios habaneros de Centro Habana, Plaza de la Revolución y Playa.

¿Podría la vacuna BCG proteger frente al nuevo coronavirus?

Vacuna BCG. Foto: 5 de Septiembre.

El Director Nacional de Epidemiología del Minsap explicó que no está demostrado aún que la vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guerin), la cual protege contra la Tuberculosis y se aplica en Cuba a los niños al nacer, ofrezca inmunización contra la COVID-19.

“Se ha planteado que puede proteger a las personas al contagiarse con el nuevo coronavirus; sin embargo, aunque se realizan varios estudios, la OMS no recomienda aplicarla para prevenir la COVID-19”, especificó el experto, quien aclaró que, a tono con dicha organización, “hasta que no se demuestre su capacidad de prevención, no debe utilizarse”.

Añadió que ensayos en humanos y animales han mostrado que la vacuna BCG tiene efectos no específicos en el sistema inmunológico, no ha sido bien caracterizado y su pertinencia clínica sigue siendo desconocida, según declaraciones de la propia OMS.

“En la medida que se obtengan resultados se darán a conocer y podremos usarla, o no”, sintetizó.

Durán García precisó que otros estudios sí han mostrado que en países donde se administra rutinariamente la vacuna BCG —como es el caso de Cuba—, hubo menos casos notificados de neonatos con COVID-19, “aunque estos estudios pueden estar modificados por múltiples aspectos”, dijo.

“La mejor vacuna es la protección que pueda tener nuestra población”

Consultado acerca de una posible vacuna desarrollada en Cuba en colaboración con China, Durán García aclaró que si bien varias publicaciones han reflejado que la nación asiática, Rusia y Estados Unidos trabajan en ensayos vacunales contra la COVID-19, no se habla de una posibilidad real hasta abril a mayo de 2021.

Por tanto, insistió, “la mejor vacuna es la protección que pueda tener nuestra población, como el distanciamiento social, no salir de casa, el lavado de las manos y el uso del nasobuco”.

Como se explicó recientemente en la Mesa Redonda, un grupo de científicos del país está trabajando en investigaciones de “algunos candidatos vacunales, pero aún no se puede hablar de una vacuna cubana”.

“El primer país que lo logre en el mundo va a ser, sin dudas, un beneficio para la humanidad”.

Cuba tiene los recursos indispensables ante el peor escenario, pese al bloqueo de EE.UU.

En otro momento de su comparecencia, el Director Nacional de Epidemiología del Minsap se refirió a que en Cuba existe disponibilidad de equipos, como respiradores, para afrontar la situación actual, así como ante el escenario más adverso donde se incrementen aún más los casos.

Subrayó en ese sentido la labor de los ingenieros en Electromedicina, quienes trabajan para reparar aquellos que presenten desperfectos.

“Nuestra comunidad científica labora, incluso, en la producción de algunos de esos equipamientos en el país, mientras se gestiona, además, la adquisición de un grupo de ellos de cara al peor escenario, con los respiradores y los servicios de terapia intensiva donde se utilizan”, abundó.

Durán García aseveró, sin embargo, que debido al bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba, se han dificultado varias gestiones para la importación de equipamientos, así como de insumos médicos indispensables (kits de diagnóstico, reactivos y medios de protección).

“El bloqueo nos afecta, pero es importante que la población conozca que contamos con los recursos para que los profesionales y técnicos de la salud se protejan, y también para la realización de los diagnósticos con los PCR y los tests rápidos”, declaró.

El doctor manifestó, además, que un paliativo a esta situación ha sido la confección nacional de varios de los medios de protección, como nasobucos, sobrebatas y gorros, destinados tanto a pacientes como al personal sanitario, el más expuesto ante esta epidemia.

Pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas

Desde que aprobó y se puso en efecto el Plan nacional para la prevención y control de la COVID-19, hay determinados grupos donde se busca la enfermedad y uno de ellos, por su importancia y la experiencia mundial, son las personas con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que necesiten hospitalización.

De acuerdo con Durán García, un número de personas han presentado IRA graves que requieren hospitalización en salas de terapia intensiva, “a todos ellos se realizan las pruebas del PCR para detectar la enfermedad”.

“Cuando se trata de personas que han llegado a las salas en fase terminal, o que presentan patologías que no necesariamente son cuadros respiratorios pero que en el curso de su ingreso han presentado sintomatología respiratoria, inmediatamente se les hace la prueba, y en algunos casos se han confirmado casos de COVID-19”, aseveró.

Dijo que estos casos se llevan con niveles de detalles y los análisis correspondientes, y argumentó que en ocasiones, no da tiempo tomar el exudado nasofaríngeo y lo que se toma es una muestra de pulmón, que también permite hacer el diagnóstico.

La COVID-19 en el mundo

Hasta el 20 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 355 853 casos confirmados (+ 74 139) y 164 659 fallecidos (+ 5 148) para una letalidad de 6,9%.

En la región las Américas se reportan 899 051 casos confirmados (+ 31 995), el 38,16% del total de casos reportados en el mundo, con 47 369 fallecidos (+ 2 151) para una letalidad de 5,26% (+0,05).